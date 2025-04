Dans ce sixième colloque international Les médailles de Louis XIV et leur livre, on se propose de poursuivre la recherche en numismatique comme en histoire du livre. Bien des points restent encore à élucider sur ce chef-d’oeuvre de la propagande royale. Comme le disait Yves-Marie Bercé de l’Académie des inscriptions et belles-lettres lors de son discours d’introduction au deuxième colloque : « L’histoire métallique est inépuisable »

Cinq colloques internationaux Les médailles de Louis XIV et leur livre ont été organisés par le GRIC (Groupe de recherche Identités et Cultures, Université du Havre) en partenariat avec différentes institutions : BNF Département des monnaies, médailles et antiques (9-11 avril 2015, tricentenaire de la mort de Louis XIV), Centre de recherche du Château de Versailles (24-26 mai 2018), Monnaie de Paris (13-15 juin 2019), Monnaie de Paris (21-23 octobre 2021), Université du Havre-GRIC (17-19 juin 2023). Les quatre premiers ont été publiés aux Presses universitaires de Rouen et du Havre (2016, 2023, 2024). Le cinquième est à paraître.

Hybrid event (on site and online)

