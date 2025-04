Announcement

Journée d’étude : « Perspectives féministes et littéraires : regards croisés sur la littérature féminine à la première personne, France-États-Unis, de 1995 à nos jours » - 13 octobre 2025

Argumentaire

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les écritures féminines à la première personne ont connu un essor remarquable, tant en France qu’aux États-Unis. En s’inscrivant dans des traditions littéraires et théoriques distinctes, ces textes témoignent d’une exploration renouvelée de l’intime, du corps, de la mémoire et des dynamiques de pouvoir. Cette journée d’études propose d’interroger les convergences et divergences entre les productions littéraires féminines contemporaines dans ces deux espaces culturels.

L’attribution du Prix Nobel de littérature à l’écrivaine française Annie Ernaux en 2022, dont les œuvres autofictionnelles sont saluées pour leur analyse courageuse et lucide des disparités de genre, linguistiques et sociales, a renforcé la place centrale du récit à la première personne dans la littérature contemporaine. Parallèlement, ce que l’on nomme le « memoir boom » aux États-Unis depuis les années 1990 a solidement ancré ce type de narration comme forme littéraire incontournable.

Les récits à la première personne englobent une variété de formes littéraires qui mettent l’accent sur la perspective individuelle, offrant aux lecteurs un regard intime sur les expériences personnelles et les émotions. Ce champ inclut les mémoires relatant des événements réels, l’autofiction qui mêle fiction et réalité, ainsi que la littérature confessionnelle connue pour ses révélations franches et personnelles. Ces genres constituent ainsi un prisme particulier pour explorer les modes de narration personnelle dans la littérature contemporaine.

Dans le cadre de cette journée d’études, nous souhaitons également interroger les dynamiques culturelles, éthiques et politiques qui sous-tendent ces récits. Ces écritures s’inscrivent dans des traditions narratives distinctes et incarnent des conceptions divergentes du « je » et de la citoyenneté, tout en illustrant les évolutions des mouvements féministes. L’affirmation croissante de l’identité de survivante dans ces récits et son écho dans le mouvement #MeToo de 2017 soulignent le rôle de la littérature féminine comme catalyseur de changement et comme moteur d’un discours public renouvelé.

Nous invitons les chercheurs et chercheuses en littérature, études culturelles, études de genre et disciplines connexes à proposer des communications autour des thèmes suivants (liste non exhaustive) :

Représentations de l’intime, du corps et de la sexualité dans les écritures à la première personne

Récit de soi et constructions identitaires : questions de race, de classe et de sexualité

L’engagement féministe à travers les récits autobiographiques et autofictionnels

La littérature du trauma et les écritures de la résilience

Expérimentations narratives et nouvelles formes d’écritures du « je »

Les dynamiques de traduction et de réception des textes féminins contemporains entre France et États-Unis

Prises de parole et visibilité des autrices contemporaines

Modalités de soumission

Les propositions de communication (environ 300 mots), accompagnées d’une brève bio-bibliographie, sont à envoyer à mercedes_baillargeon@uml.edu,

avant le 15 juillet 2025.

La publication d’un ouvrage collectif suivant la journée d’études est envisagée.

Contact

mercedes_baillargeon@uml.edu.

Organisatrice