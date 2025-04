Les nourritures terrestres

Announcement

Présentation

L’importance du café, du bistrot, de la gargote, du restaurant dans la vie politique en France est une évidence, rappelée par la fréquence des évocations littéraires (le cabaret morvandiau des Paysans de Balzac, le Café Musain des Misérables de Victor Hugo...) journalistiques et mémorialistes : Daniel Cordier a rappelé dans ses Souvenirs le rôle de nombreux cafés et restaurants lyonnais dans ses conciliabules avec Jean Moulin et d’autres représentants de la Résistance. Quant aux restaurants (ou aux salles des fêtes), ils accueillent des « banquets » festifs dont quelques-uns sont restés célèbres : le « banquet Berthelot d’hommage à la science source d’affranchissement de la pensée » le 4 avril 1895, le « banquet des maires » offert en septembre 1900 par le président Emile Loubet, le « banquet des Mille » le 14 mars 1948, et bien d'autres encore.

Ce colloque se propose d’aborder plusieurs dimensions : les cafés, comme lieux de sociabilités et de réunions politiques, ponctuelles ou systématiques et comme lieux d’affrontement entre forces politiques, les banquets comme moment de convivialité mais aussi comme lieux de rassemblement et de convergences.

Programme

Mercredi 21 mai - Archives départementales et métropolitaines – Auditorium

Banquets, cafés, restaurants et sociabilités politiques

13h30 : Accueil

14h00 : Mot d’accueil (Archives ?) et introduction (Gilles Vergnon)

14h15 : Session 1 : Parler politique (modération : E. Lynch)

Rémi Gilet (Université de Tours, CTHS), « "Chez Moreau Liquoriste-Débitant" : un repère pour les cercles républicains à Tours au milieu du XIX e siècle »

(Université de Tours, CTHS), « "Chez Moreau Liquoriste-Débitant" : un repère pour les cercles républicains à Tours au milieu du XIX siècle » Sylvain Lancelot (Université Clermont-Auvergne, CHEC), « Cafés et luttes politiques à Givors au moment du Front populaire (1936-1938) »

15h15 : Pause (15 min)

15h30 : Session 2 : Tournée générale (Modération : Y. Sambuis)

Gilles Vergnon (Sciences Po Lyon, Larhra), « Entre cafés et banquets, les tribulations du député radical de la Drôme Léon Archimbaud (1919-1940) »

(Sciences Po Lyon, Larhra), « Entre cafés et banquets, les tribulations du député radical de la Drôme Léon Archimbaud (1919-1940) » Edouard Lynch (Université Lyon 2, LER), « Les tournées bistrotières d’un propagandiste de la SFIO »

16h30 : Pause (15 min)

16h45 : Conférence de Laurent Bihl (Université Paris 1) autour de son Histoire populaire des bistrots (Nouveaux Mondes, 2023)

Jeudi 22 mai - Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Université Lyon 2, Amphithéâtre Benveniste

Cafés, restaurants et recompositions politiques

9 h : Accueil

9h15 : Mot d’accueil de Madame la Présidente de l’Université

9h30 : Session 3 : À table avec les droites (modération : G. Vergnon)

Olivier Dard (Sorbonne Université, Sirice), « Banquets et galettes des rois de l’Action française »

(Sorbonne Université, Sirice), « Banquets et galettes des rois de l’Action française » Bryan Muller (Université de Lorraine, CRUHL), « Débattre et combattre au bistrot : les lieux de sociabilité gaullistes (1946-1981) »

(Université de Lorraine, CRUHL), « Débattre et combattre au bistrot : les lieux de sociabilité gaullistes (1946-1981) » Pierre Manenti (Sciences Po Strasbourg), « Les déjeuners des « barons » du gaullisme (1954-1981) »

10h45 : Pause (15 min)

11h00 : Session 4 : Banquets républicains (modération : V. Hollard)

Yann Sambuis (Université Lyon 2, Larhra), « Le banquet Augagneur, Lyon, 1910 : une tentative avortée de retour en politique »

(Université Lyon 2, Larhra), « Le banquet Augagneur, Lyon, 1910 : une tentative avortée de retour en politique » Gilles Richard (Université Rennes 2, Arènes), « Le banquet des mille, un moment de la recomposition des droites françaises (mars 1948) »

(Université Rennes 2, Arènes), « Le banquet des mille, un moment de la recomposition des droites françaises (mars 1948) » Jacqueline Lalouette (Université Paris 1, Centre d’histoire du XIXe siècle), « L’incroyable pique-nique du 14 juillet 2000 sur la méridienne verte »

Banquets, cafés et restaurants, lieux de conflictualité et d’engagement politique

14h00 : Session 5 : La crise au café (modération : C. Bonafoux)

Bruno Benoit (Sciences Po Lyon, Larhra), « Le café Valentino à la Croix-Rousse et la mort du commandant Arnaud (1870) »

(Sciences Po Lyon, Larhra), « Le café Valentino à la Croix-Rousse et la mort du commandant Arnaud (1870) » Thierry Truel (Inspé de Bordeaux, CEMMC), « Les cafés à Bordeaux au temps des crises de la IIIe République (du 16 mai à l’Affaire Dreyfus) »

(Inspé de Bordeaux, CEMMC), « Les cafés à Bordeaux au temps des crises de la IIIe République (du 16 mai à l’Affaire Dreyfus) » David Rosset (Archives départementales et métropolitaines de Lyon), « La guerre des cafés entre FLN et MNA dans la région lyonnaise (1954-1962) »

15h15 : Pause (15 min)

15h30 : Session 6 : Cafés partisans (modération : Y. Sambuis)

Gaëlle Charcosset (Université Lyon 2, LER), « L’engagement républicain des cafetiers et cabaretiers du Rhône sous les Deuxième République et Second Empire. »

Régis Le Mer (CHRD) : « Lieux dangereux ? Bistrots et cafés lyonnais sous l’occupation (1942-1944) »

16h45 : Conclusions (Édouard Lynch)

Comité d’organisation

Virginie Hollard (MCF en histoire à l’université Lyon 2)

Edouard Lynch (professeur d’histoire contemporaine à l’université Lyon 2)

Yann Sambuis (docteur en histoire, chercheur associé au Larhra)

Gilles Vergnon (MCF HDR émérite à Sciences Po Lyon)

Ce colloque est organisé avec le soutien de la Société française d’histoire politique (SFHPo), de l’Université Lyon 2, du Larhra (UMR 5190), de Sciences Po Lyon et des Archives départementales et métropolitaines.