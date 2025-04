Colloque Francophonies arabes : Identités, échanges et perspectives

Announcement

Argumentaire

Le réseau de recherche FrancophoNéA et l’Université Senghor organisent un colloque international intitulé « Les Francophonies Arabes : identités échanges et perspectives », qui se tiendra du 21 au 23 octobre 2025 dans les locaux de l’Université Senghor à Borg El Arab, à 50 km du centre-ville d’Alexandrie.

e histoire complexe marquée par des rencontres culturelles, des échanges économiques, des colonisations et des coopérations postcoloniales. Ce phénomène dépasse largement la simple question linguistique pour englober des dimensions politiques, juridiques, éducatives, culturelles et identitaires qui témoignent d’une relation riche mais ambivalente entre la langue française et les sociétés arabes.

Historiquement, la diffusion de la langue française dans le monde arabe a été fortement liée à l’expansion coloniale française à partir du XIXᵉ siècle. Les protectorats au Maroc et en Tunisie, la colonisation de l’Algérie, ou encore l’influence française au Liban et en Égypte, ont établi des cadres institutionnels qui ont introduit et parfois imposé le français comme langue d’administration, d’éducation et de communication. Cette imposition s’est accompagnée d’une tension entre l’affirmation des identités culturelles locales, fondées sur l’arabe ou d’autres langues régionales comme le berbère, et l’assimilation à une culture européenne perçue à la fois comme un modèle et comme une domination. Dans ce cadre, les systèmes juridiques des pays arabes ont été, pour certains, marqués par la réception de concepts juridiques d’origine française. Cependant la Francophonie et le monde offrent de nombreux exemples de coexistence de plusieurs traditions au sein d’un même ensemble juridique. Cette mosaïque de systèmes juridiques se démultiplie encore selon les catégories de citoyens et les rapports qu’ils entretiennent avec le droit et la culture juridique. La recherche d’une culture autonome et sa distinction d’avec les autres sont rendues plus délicates encore par l’accélération de ces mouvements que sont les migrations juridiques, les métissages culturels ou encore le chalandage auquel les Etats, gouvernements, institutions et entreprises se livrent sur « le marché international du droit ». Le droit est de moins en moins un phénomène national, lié à une tradition, une histoire ; il est avant tout un phénomène humain. La relation entre le français, le monde arabe et le droit apparaît donc complexe au XXIe siècle.

Cependant, la relation entre le français et le monde arabe ne se résume pas à une histoire de colonisation. Dès le XIXᵉ siècle, des intellectuels arabes, comme Boutros al-Boustani ou Rifa’a al-Tahtawi, ont vu dans la langue française un moyen d’accès à la modernité, aux sciences et à la pensée des Lumières. Les écrivains et traducteurs arabes ont joué un rôle essentiel dans le dialogue entre les cultures, faisant de la francophonie un espace d’échange intellectuel.

Après les indépendances des années 1950 et 1960, le français a conservé une place particulière dans plusieurs pays arabes. En Algérie, par exemple, il est resté une langue de savoir et de communication, tout en étant porteur d’un héritage colonial controversé. Au Maroc et en Tunisie, le français cohabite avec l’arabe dans des systèmes éducatifs bilingues, tandis qu’au Liban et en Egypte, il est souvent perçu comme une langue de prestige culturel et international. Cette coexistence linguistique reflète à la fois la diversité des identités locales et les choix stratégiques des États arabes dans leurs relations avec le monde francophone.

Si, au départ, l’écriture en français était principalement le fait des élites coloniales ou francisées, elle a rapidement été adoptée par des écrivains autochtones qui ont détourné cette langue pour en faire un outil de contestation, d’émancipation et de réappropriation culturelle. La francophonie devient un espace de négociation identitaire où les questions de genre occupent une place croissante.

Des pionniers comme Jean Amrouche ou Albert Memmi, et plus tard des figures emblématiques comme Kateb Yacine en Algérie, Assia Djebar, Rachid Boudjedra en Algérie, Driss Chraïbi, Abdellatif Laâbi, Tahar Benjelloun au Maroc, ou Amin Maalouf au Liban, ont montré que la langue française pouvait servir à exprimer les aspirations et les réalités des peuples maghrébins et moyen-orientaux, tout en remettant en question l’hégémonie culturelle de l’Occident.

Aujourd’hui, les littératures francophones du Maghreb et du Moyen-Orient continuent d’évoluer, portées par de nouvelles générations d’écrivains qui explorent des thématiques modernes telles que la mondialisation, les migrations, les inégalités sociales ou encore les questions environnementales.

Par ailleurs, le numérique et les nouvelles technologies offrent de nouveaux espaces d’expression pour les écrivains francophones, notamment à travers les blogs, les réseaux sociaux numériques, les publications en ligne ou les projets collaboratifs. Ces outils permettent une diffusion plus large et un renouvellement des formes narratives, tout en rendant les littératures francophones accessibles à un public plus diversifié.

Cependant, ces francophonies sont confrontées à de nombreux défis. Dans de nombreux domaines les enjeux de transfert des savoirs, des dispositifs, des actions, des programmes sont posés aux professionnels comme aux institutions. Par ailleurs, la montée en puissance de l’anglais comme langue de mondialisation, les revendications pour une valorisation accrue de l’arabe et des autres langues locales, ou encore les tensions liées aux héritages coloniaux, interrogent la place du français dans les sociétés arabes contemporaines, notamment à travers les épistémologies décoloniales et/ou féministes qui entendent « décoloniser la langue française”

En revisitant cette histoire et en explorant ses multiples facettes, car le français n’a pas le même statut dans tous les pays dits arabes, il est possible de mieux comprendre les enjeux et les perspectives francophones dans le monde arabe. Il ne s’agit pas seulement d’une question linguistique, mais d’un véritable espace de dialogue entre des cultures, des identités et des visions du monde en constante interaction.

Thématiques

1 - Histoire et géopolitique de la francophonie dans le monde arabe

Comment la colonisation et les relations postcoloniales ont-elles façonné l’usage de la langue française dans des pays comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban ou l’Égypte ?

Comment s’articulent les rapports entre la francophonie et d’autres langues (arabe, berbère, anglais, etc.) dans ces contextes ?

Quels sont les points communs et les divergences entre les francophonies des divers pays en question ?

Quels sont les apports, inspirations et limites des modèles éducatifs et scolaires français et francophones dans ces pays ?

La langue française véhicule-t-elle toujours des concepts juridiques repris dans les pays arabes ?

2 - Littérature francophone arabe : un espace de création et de résistance

Quels espaces réels et symboliques la francophonie littéraire recouvre-t-elle aujourd’hui au Maghreb et au Mashrek ?

Les écrivains du monde arabe qui s’expriment en français, tels que Georges Schéhadé, Nadia Tuéni, Salah Stétié, Amin Maalouf, Alexandre Najjar, Chérif Majdalani, Azmi Moraly ou Kamal Ibrahim offrent des perspectives uniques sur les identités hybrides, l’exil et la mémoire. Quelles sont les spécificités de leurs œuvres ?

Comment la littérature francophone reflète-t-elle les tensions entre tradition et modernité, entre local et universel ?

Quelle est la pertinence et quels sont les enjeux que recèlent les initiatives nationales, régionales et internationales promouvant la traduction des œuvres littéraires de l’arabe vers le français et inversement ?

Comment les écrivains francophones arabes abordent-ils les questions de genre à travers leurs œuvres ? Quelles sont les représentations et les narrations dominantes ?

3 - Francophonies, transfert et éducation dans le monde arabe

Quelle est la place de la francophonie dans les politiques éducatives et culturelles des pays arabes ?

Quels sont les défis de l’enseignement du français dans les systèmes éducatifs des pays arabes ?

Comment les institutions francophones (comme l’Institut français, l’Université Senghor) contribuent-elles à la diffusion de la langue française et de la culture et aux échanges culturels, linguistiques et scientifiques ?

Quel rôle jouent les formations de français et en français pour la formation des élites et des mobilités étudiantes internationales et notamment arabophones ?

Dans quelle mesure, le français participe-t-il aux processus d’internationalisation ?

Comment les institutions francophones contribuent-elles à promouvoir une éducation inclusive et sensibilisée aux enjeux de genre dans ces contextes ?

4 - Médias, arts et francophonie : des espaces de dialogue culturel

Quelles formes de collaboration artistique et culturelle émergent à l’intersection de la francophonie et du monde arabe ?

Comment le cinéma, le théâtre ou les médias francophones participent-ils à la diffusion de la culture arabe en langue française ?

Comment les jeunes générations, à travers des plateformes numériques ou des créations artistiques, réinventent-elles la francophonie ?

5 - La francophonie à l’épreuve du plurilinguisme

Quels sont les défis contemporains de la francophonie dans le monde arabe, face à la montée de l’anglais et à la diversification linguistique ?

Comment repenser la francophonie dans une perspective décoloniale, en valorisant la diversité culturelle et linguistique des pays arabes ?

Quelles collaborations régionales et internationales peuvent enrichir les échanges francophones ?

Comment envisager la traduction comme outil « décolonial » ?

6 - Diaspora, migrations et francophonies arabes

Quel est le rôle de la langue française comme vecteur de pouvoir, d’émancipation ou de mémoire dans les communautés arabes francophones ?

Comment les identités de genre sont-elles négociées dans les diasporas arabes francophones ?

Quel rôle joue la langue française dans les trajectoires migratoires, les constructions identitaires et les rapports de pouvoir au sein des communautés arabes ?

Comment la francophonie reflète-t-elle ou conteste-t-elle les normes sociales dans les contextes diasporiques ?

Comment les politiques éducatives et linguistiques francophones influencent-elles les questions de genre dans le monde arabe ?

7 - Mobilisations et développement durable dans l’espace francophone arabe

Comment la société civile investit l’espace francophone arabe, quels sont les jeux d’alliance avec d’autres acteurs francophones, quelle est l’influence de la langue française ?

Quelles mobilisations autour des enjeux de développement durable dans l’espace méditerranéen et quelles articulations avec la Francophonie ?

Comment l’espace francophone arabe se saisit-il des débats sur la décolonialité ?

Comment la langue française tend à faciliter la circulation de la pensée féministe dans l’espace francophone arabe ?

8 - Francophonie et dynamiques économiques dans le monde arabe

Quel est l’impact de la francophonie sur les échanges économiques et commerciaux entre les pays arabes et l’espace francophone international ?

Comment la maîtrise du français influence-t-elle les opportunités d’affaires, les investissements et la diplomatie économique dans les pays arabes francophones ?

Quelle est la place du français dans les secteurs stratégiques tels que l’énergie, le numérique, les industries culturelles et créatives ou le tourisme dans ces pays ?

Comment la langue française façonne-t-elle les normes et pratiques économiques dans le monde arabe, notamment dans les secteurs juridique, bancaire et entrepreneurial ?

Contribution et participation

Le colloque « Les Francophonies Arabes : identités échanges et perspectives » se tiendra du 21 au 23 octobre 2025 dans les locaux de l’Université Senghor à Borg El Arab, à 50 km du centre-ville d’Alexandrie (Egypte). Il est organisé par le réseau de recherche néo-aquitain sur les francophonies (FrancophoNéA) et l’université Senghor.

Les informations relatives au colloque sont détaillées sur le site de l’évènement : https://www.usenghor-francophonie.org/francophonies-arabes/

Les propositions de communication sont à envoyer à travers ce formulaire. Celles-ci doivent s’inscrire dans l’un des axes thématiques susmentionnés,

au plus tard le 30 mai.

Les inscriptions au colloque se font via cet autre formulaire.

