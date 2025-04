Announcement

Argumentaire

Conformément à diverses initiatives institutionnelles et à de récents arrêtés ministériels, l’entrepreneuriat et les start-ups sont de plus en plus encouragés dans les universités. L'arrêté ministériel n°1275 du 27 septembre 2022 vise à inciter les étudiants à concrétiser leurs idées innovantes en start-ups.

Dans le but de promouvoir l’innovation et la productivité ainsi que d’encourager les étudiants algériens, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique s’est engagé à mettre en place des maisons d’entrepreneuriat et des incubateurs au sein des établissements de l’enseignement supérieur .

L’objectif étant d’accompagner les étudiants à acquérir une culture entrepreneuriale, la développer, et de transformer leurs idées en projets réalisables grâce aux programmes de formation et aux stratégies d’accompagnement , contribuant à tisser davantage un réseau de coopération entre l’université et l’environnement socio-économique, à des fins d’appui et de consolidation à la création de perspectives d’emplois innovants.

Dans cette optique, les organisatrices de cette manifestation scientifique convient les membres de la communauté universitaire à participer à la Journée d’étude sur l’accompagnement entrepreneurial des étudiants de Licence et de Master porteurs de projets. Cette réflexion transversale aux divers domaines universitaires et soutenue par des lois et instructions visant l’ancrage d’une culture de création de micro- projets et de start-ups incite la communauté concernée à ouvrir le débat au sujet de l’innovation, la formation de l’esprit entrepreneurial et son encadrement, de même que ses représentations socioculturelles.

De ce préalable, les communications doivent s’inscrire dans le cadre des axes suivants :

1. Mise au clair des notions d’entreprenariat et de start-up

2. Intégration du projet entrepreneurial en didactique des langues et des cultures

3. Etats des lieux sur les organismes fondateurs de l’entrepreneuriat en milieu universitaire

4. Stratégies de formation intensive et d’accompagnement efficace des « jeunes » entrepreneurs vers la concrétisation de leurs projets pour une réelle insertion socio-économique

5. Retours d’expériences sur les projets entrepreneuriaux à l’université

6. La digitalisation de l’université au service du E-entreprenariat

Condition de soumission

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresses suivante : startupje2025@gmail.com

Langues de la manifestation scientifique : français, anglais et arabe

Calendrier

Date butoir de réception des résumés (200 mots+ 5 mots clés) : 01 mai 2025

Notifications aux auteurs : 08 mai 2025

Tenue de la Journée d’étude : 19 mai 2025

Direction scientifique

Dr. Saïda Bouâcha

Pr. Nawal Boudechiche

Comité scientifique

Pr. Nawal Boudechiche (Université el Tarf)

Dr. Saïda Bouacha (Université el Tarf)

Pr. Abdellatif Henni (Université el Tarf)

Pr. Hichem Ferroum (Université el Tarf)

Pr. Amira KhoudjaAmrani (Université de Guelma)

Dr. Abla Taguida(Université el Tarf)

Dr. Djedid Ibtissem(Université el Tarf)

Dr. Zouleikha Belabbes(Université el Tarf)

Dr. Magda Benamira(Université el Tarf)

Dr. Abdelkader Khaldoun(Université el Tarf)

Dr. Hanene Ouis (Université el Tarf)

Dr. Naima Ladaci (Université el Tarf)

Dr. Zouleikha Chenouf (Université el Tarf)

Mme Nadjla Boussaha (Université el Tarf)

Dr Ahlem Amer Medjani (Université Sétif 1)

Comité d’organisation

Mme Djamila Allouani

Dr. Zouleikha Chennouf

Mme Nadjla Boussaha

Mme Amani Bara

Dr Ahlem Amer Medjani

Mme Dib Ferial

Organisation

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Université Chadli Bendjedid-El Tarf, Faculté des lettres et des langues, Département de français

Bibliographie sélective

Aroussi, M. (2019). L’enseignement à l’entrepreneuriat en Algérie, EUE.

Bouzeria, I. (2024). L’éducation entrepreneuriale en Algérie : un enjeu clé pour la diversification économique , Revue internationale d’éducation de Sèvres, 96, p.20-23.

Conférence des Présidents d'Université (CPU) (2016). Université et entrepreneuriat étudiant : Guide pratique : Ce guide fournit des outils pour accompagner les étudiants dans leur projet entrepreneurial.

Fayolle. A. (2012). Entrepreneuriat, Apprendre à Entreprendre : Un ouvrage pédagogique pour apprendre les compétences entrepreneuriales. Dunod.

Himrane, M.& Bouznit, M. (2019). Les déterminants de l’activité entrepreneuriale dans le Maghreb : une modélisation économétrique. مجلة الباحث, 19(1), 631-646. https://asjp.cerist.dz/en/article/105118

Kouraiche, N. (2018). Promotion de l’Entrepreneuriat dans l’Enseignement supérieur en Algérie. الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية, 10(2), 40-50. https://asjp.cerist.dz/en/article/74361

Marchesnay, M. (2017). Entrepreneuriat. Des logiques aux pratiques d'action. Publications de l’Université de Provence.

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. (2022). Arrêté ministériel no 1275 du 27 septembre 2022 portant sur le mécanisme « un diplôme, une start-up » ou « un diplôme, un brevet ». Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 74, 14-15.