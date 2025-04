Announcement

Argumentaire

L’école doctorale de l’université internationale d’Agadir-Universiapolis organise un colloque international hybride intitulé « Découvertes archéologiques, patrimoine, identité et histoire », les 23-24 juin 2025. La thématique de ce colloque a été inspirée par des réflexions autour des enjeux des récentes découvertes archéologiques au Maroc. En fait, l’archéologie, en tant que discipline scientifique, joue un rôle important dans la compréhension de l’histoire et participe à la définition des identités culturelles et nationales et à la préservation du patrimoine. Les découvertes archéologiques ont un impact sur la perception de l’histoire ; la réécriture de l’histoire par l’archéologie n’est pas toujours bien accueillie, car elle remet en cause des idées établies et peut bousculer des identités nationales ou des croyances culturelles. Cependant, elle permet une approche plus objective du passé, en s’appuyant sur des preuves concrètes.

Les conférences plénières lors de la séance inaugurale porteront sur les Découvertes archéologiques au Maroc : enjeux identitaires, territoriaux et géopolitiques et seront données par Pr. Youssef BOKBOT, archéologue et Pr. Hassan FAOUZI, géographe et sociologue. Aussi, une table ronde sera organisée en marge du colloque avec la participation de plusieurs chercheurs (archéologues, géographes, historiens, etc.).

Objectifs et thèmes

Cette manifestation scientifique a pour objectif de réunir professionnels et chercheurs de différentes disciplines pour deux journées d’échanges. Elle vise à promouvoir la lecture interdisciplinaire des récentes découvertes archéologiques au Maroc et ailleurs dans le monde et à explorer leur impact sur notre perception de l’histoire et de l’identité. Il s’agira d’examiner la manière dont ces découvertes influencent la conservation du patrimoine, les représentations culturelles et les débats historiographiques. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir aux enjeux contemporains liés à l’archéologie, tels que l’utilisation politique et géopolitique du patrimoine ou encore les défis technologiques et éthiques de la recherche archéologique.

Les textes retenus feront l’objet d’une publication dans Springer (Scopus).

Axes de réflexion

Les grandes découvertes archéologiques récentes

Patrimoine et identité culturelle

Usages et mésusages de l’histoire

Les découvertes archéologiques : instruments de légitimation politique et géopolitique

Tensions politiques et idéologiques

L’archéologie au service des revendications territoriales

L’histoire revisitée à travers l’archéologie

L’archéologie et la construction des identités nationales et culturelle

Défis et perspectives de l’archéologie moderne

Éthique et archéologie

Manipulations archéologiques

Archéologie et territoires

Réappropriation et patrimonialisation

Conservation, tourisme et accès aux vestiges historiques

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent être envoyées en format Word à l’adresse : colloque.international@universiapolis.ma,

avant le 10 mai 2025



La langue de travail du colloque sera l’arabe, le français, l’anglais et l’espagnol.

Les propositions de communication comporteront :

Un titre

Un résumé (maximum 2800 signes)

Prénom et nom de l’auteur-e ou des auteur-e-s (avec l’indication de son/leur rattachement institutionnel ainsi que le statut et E-mail)

Mots-clés : 5 à 7 « mots-clés »

Les propositions seront évaluées en double aveugle.

Comité scientifique

Hassan Faouzi, Universiapolis-Université internationale d’Agadir

Abdallah Fili, Université Chouaib Doukkali, El-Jadida

Abdelhadi EWAGUE, Université Ibn Zohr, Agadir

Abdelkhalek Lemjidi, Inst. National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat

Ahmed Oumouss, Inst. National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat

Jamal Elachmit, Universiapolis-Université internationale d’Agadir

Jamal Elboukaa, Université Ibn Zohr, Agadir

Mohamed El Hadri, Université Ibn Zohr, Agadir

Mohamed Lazher, Université Ibn Zohr, Ait Melloul

Ratiba Rigualma, Université Ibn Zohr, Ait Melloul

Youssef Bokbot, Inst. National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat

Comité de coordination