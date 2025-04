Announcement

Argumentaire

Les grandes transformations du monde contemporain sur les plans idéologique et socio-économique ont un fort impact sur l’incorporation de nouvelles terminologies relatives à des domaines qui occupent désormais une place centrale dans nos sociétés. Néanmoins, le changement social affecte également le traitement conceptuel des termes, conséquence d’une évolution des mentalités visible dans des domaines tels que la famille, le féminisme ou les études de genre.

Les progrès technologiques ont révolutionné le travail terminologique avec l’apparition de nouveaux outils dans des formats et des supports novateurs. Le recours à ces outils dans le domaine scientifique et industriel, en traduction ou en aménagement linguistique, a donné naissance à une typologie diversifiée de produits terminologiques, qui doivent être conçus pour s’adapter aux nouvelles réalités, comme la traduction automatique et l’intelligence artificielle.

Le Réseau panlatin de terminologie REALITER rassemble diverses entités académiques et institutionnelles qui travaillent sur la terminologie, principalement dans les langues romanes, et invite les spécialistes dans ce domaine à participer et à présenter leurs contributions à sa XXIe Journée scientifique, qui aura pour thème Terminologie et changement social. Cette édition comprendra des communications sur les répercussions du changement social, tant sur le développement du travail terminologique, que sur sa production et sa diffusion.

Les contributions à la Journée pourront aborder les thèmes suivants :

évolution conceptuelle des termes en tant que conséquence du changement social ; nouveaux domaines d’étude terminologique ; influence des progrès technologiques sur le processus de travail terminologique ; nouveaux types de produits et de supports ; aménagement terminologique et diffusion des terminologies ; canaux numériques d’information terminologique ; référentiels de ressources et compilateurs de terminologie (TeresIA…) ; ressources d’auto-apprentissage ; ressources néologiques (observatoires, bulletins d’information, banques de néologismes...) ; terminologie et intelligence artificielle.

La XXIe Journée de REALITER prendra le format suivant :

deux conférences plénières (une par jour) ; deux tables rondes (une par jour) ; communications d’une durée de 20 minutes, suivies d’un bref échange avec le public.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront être envoyées au format texte (.doc, .docx, .rtf, .odt) à l’adresse realiter@unicatt.it,

avant le 10 juin 2025.

Rédigées dans une des langues officielles de REALITER (catalan, espagnol, français, galicien, italien, portugais, roumain), elles comprendront un résumé d’environ 400 mots et préciseront la ligne thématique dans laquelle s’inscrit la recherche.

Toutes les propositions seront soumises à l’évaluation anonyme du Comité scientifique de la XXIe Journée REALITER, qui tiendra compte de leur qualité et de leur rigueur scientifique. Le résultat de l’évaluation sera communiqué d’ici au 10 juillet 2025.

Calendrier

Date limite d’envoi des propositions de communication : 10 juin ;

Communication du résultat de l’évaluation des propositions : 10 juillet ;

Ouverture des inscriptions : 1er septembre ;

Date limite d’inscription : 22 octobre ;

Début de la XXIe Journée Scientifique REALITER : 23 octobre.

Inscription

Membres de REALITER : gratuite.

Non membres :

participation avec communication : 50 € ;

; participation simple : 30 €.

Seules les communications en présence seront autorisées ; toutefois, il sera possible d’assister à la Journée sur place ou à distance. L’inscription est obligatoire pour tous les participants, y compris les membres de REALITER.

Comité scientifique

Ieda Maria Alves, Universidade de São Paulo

Jordi Bover i Salvadó, TERMCAT

Manuel Célio Conceição, Universidade do Algarve

Ioana Cornea, Universidad Nacional Autónoma de México

Iria da Cunha Fanego, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Xavier Darras, Office québécois de la langue française

Iolanda Galanes Santos, Universidade de Vigo

Manuel González González, TERMIGAL

Claudio Grimaldi, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Corina Lascu Cilianu, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Manuel Núñez Singala, Universidade de Santiago de Compostela

Étienne Quillot, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)

Paul de Sinety, Délégué général à la langue française et aux langues de France

Comité d’organisation

Claudio Grimaldi (Secrétaire général REALITER) et Secrétariat REALITER (Calvi, Dankova, Iazzetta, Nappi, Salvatore, Zollo)

Manuel González González (Directeur TERMIGAL)

Manuel Núñez Singala (Universidade de Santiago de Compostela)

Iolanda Galanes Santos (Universidade de Vigo)

Inés Veiga Mateos (TERMIGAL)

Partenaires