Announcement

Argumentaire

Les universités de Vechta (Allemagne) et de Bordeaux Montaigne (France) organisent du 30 septembre au 2 octobre 2025 en coopération avec l’Université de Carthage et le Centre Georg Simmel (EHESS/CNRS) et le Centre de Recherches Historiques sur les Voyages (ZHRF) en Allemagne, un colloque pour jeunes chercheurs soutenu par l’Université franco-allemande (UFA) sur le thème: « Place commerciale et patrimoine mondial : la ville portuaire de Tunis dans les récits de voyage et les illustrations »

Cette manifestation axée sur l’histoire de l’art et les sciences culturelles se concentre sur l’ancienne ville portuaire de Carthage et la ville historique de Tunis, en tant que lieux de rencontre, de diffusion et d’épanouissement de différentes cultures.

L’objectif de ce colloque est d’une part d’offrir un regard nuancé sur la tradition historique écrite et illustrée, par exemple sous la forme de récits de voyage du Moyen Âge à l’époque moderne, et d’autre part de réfléchir à la confrontation artistique avec l’architecture et la culture de la côte méditerranéenne nord-africaine. Les contributions qui présentent différents points de vue et les schémas de perception qui en résultent sont les bienvenues. Nous sommes intéressés par les récits de voyageurs, d’écrivains et d’artistes maghrébins, ainsi que par le point de vue des Européens, qui étaient surtout marqués par des représentations orientalistes à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Nous acceptons aussi bien les récits factuels que les représentations fictives.

Outre cette question spécifique, nous nous intéressons particulièrement aux sites du patrimoine mondial d’Afrique du Nord et à leur transmission historique. Nous serions donc ravis de recevoir des contributions qui traitent spécifiquement de ces sites et qui abordent également les discours sociopolitiques actuels dans le contexte du patrimoine culturel en tant que facteur d’identité et d’image de soi.

Les participants issus des domaines scientifiques de l’histoire, de la littérature, de l’art et de la culture et intéressés par les thèmes historiques, les échanges interdisciplinaires et les réseaux internationaux sont les bienvenus. Les langues de la conférence sont l’allemand et le français. Une traduction sera assurée si nécessaire. Les frais de déplacement et d’hébergement peuvent être pris en charge en partie. Il est prévu de publier les contributions dans les meilleurs délais.

Modalités de soumission

Veuillez envoyer un résumé de 2 000 caractères maximum, espaces compris, ainsi qu’une courte notice biographique (une demi-page maximum) à: Anja Wildman (anja.wildman@uni-vechta.de),

avant le 15 mai 2025.



Comité scientifique

Karin Sion-Jenkins, Maître de conférences en Histoire romaine, Membre de l’Institut Ausonius, Vice-présidente du Conseil d’administration de l’Université Bordeaux Montaigne

Prof. Professeur Ghazi Gherairi, -Professeur de droit public à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage, Tunisie

Prof. Dr. Burghart Schmidt, Université Paul-Valéry Montpellier, Directeur du Centre de recherche sur les récits de voyages en Allemagne (ZHRF), membre associé du Centre Georg Simmel (EHESS/CNRS)

Organisateurs

Université de Vechta & Université Bordeaux Montaigne en coopération avec l’Université de Carthage, le Centre Georg Simmel (EHESS/CNRS) et le Centre de recherche sur les voyages historiques (ZHRF) en Allemagne