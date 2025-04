Announcement

Argumentaire

Qu’il soit tracé sur papyrus ou parchemin, gravé dans la cire ou l’argile d’une tablette, ou encore incisé dans la pierre, tout texte représente le produit d’une synthèse entre un acte intellectuel et un acte manuel. Plusieurs personnalités pouvaient s’engager activement au sein des processus de création et de transmission textuelles, en particulier les figures de l’auteur, du scribe et du copiste. Le rôle de chacun semble assez précisément défini, selon un consensus trop rarement remis en question : d’un côté, l’inspiration, les recherches et l’intention de l’auteur, et, de l’autre côté, la technique et la subordination d’un scribe ou d’un copiste, agents de l’opus seruile. Cette vision dichotomique ne peut pas rendre la réalité complexe et mouvante de la production textuelle ancienne et médiévale, ni les interactions des nombreux autres acteurs qui peuvent y prendre part (secrétaire, graveur, lecteur/utilisateur/destinataire, correcteur, maître/élève, commanditaire, commentateur...), que laisse entrevoir la matérialité des sources. Ainsi, ces deux journées d’études proposent d’examiner de plus près les mécanismes de création d’un texte, particulièrement au prisme des relations qu’entretenaient les différents acteurs de l’écriture. Ces réflexions pourront s’appuyer sur des sources documentaires, littéraires et matérielles, de toute langue, que les cultures antérieures à l’imprimerie ont livrées.

Exemples de thématiques

Définition de la notion d’« auteur » dans les différentes cultures manuscrites ;

Contextes de production et de transmission des textes ;

Processus de création et de rédaction, ou parcours génétique d’un texte (littéraire ou documentaire) ;

Autographie ;

Rôle, statut, interaction et position socio-politique des acteurs du monde scribal/littéraire antique/médiéval ;

Interventions dans la transmission textuelle entre copistes et grammairiens ou commentateurs ;

Marginalia et paratextes ;

Sociologie de la lecture et de l’écriture dans les sociétés antiques et médiévales.

Le résultat de ces journées donnera lieu à la publication d’un volume collectif (avec évaluation par les pairs) dans la collection Papyrologica Leodiensia (Presses universitaires de Liège).

Domaines d’intérêt

Philologies classique et orientale, papyrologie, codicologie, épigraphie, études médiévales, histoire.

Lieu & date

Université de Liège, les 22 et 23 janvier 2026. Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge par les organisateurs.

Modalités de soumission

Abstract (200-300 mots) et courte présentation du profil académique (max. 150 mots) à envoyer à l’adresse marie.christians@uliege.be

pour le 16 mai au plus tard.

Chaque intervention durera 20 minutes (et sera suivie de 10 minutes pour les questions).

Langues acceptées : français, anglais, italien, allemand

Deadline de soumission : 16 mai 2025

Deadline des résultats : 16 juin 2025

Comité organisateur

Prof. Gabriel Nocchi Macedo, directeur du CEDOPAL (ULiège),

Prof. Alain Delattre, doyen de la Faculté de Lettres, Traduction et communication (ULB),

Dr. Eleni Skarsouli, post-doctorante (ULiège),

Marie Christians, doctorante (ULiège).

Comité scientifique