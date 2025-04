Announcement

Deuxième congrès du r2ad en partenariat avec l’UFR Langues et littératures & l’Observatoire national de la vie et du discours politiques, 9, 10 et 11 décembre 2025, Université Alassane Ouattara

Coordination

Dr/MCF KOUASSI Kouakou Roland (Université Alassane OUATTARA - RCI)

Dr Agbessi Delalom, Université de Kara (Togo)

Dr CAMARA Hamamata (Université Félix Houphouet Boigny -RCI)

Dr ZIDAGO Djessy Junior (UniversitéFélixHouphouetBoigny-RCI)

Argumentaire

L’analyse du discours, en tant que discipline traversée par des enjeux épistémologiques et culturels, se trouve constamment réinterrogée par les contextes dans lesquels elle est convoquée. Dans la continuité des travaux fondateurs d’auteurs comme Bohui Hilaire, qui a mis en lumière la théorie des Avertisseurs Communicationnels Africains (ACA) comme marqueurs des dynamiques épistémologiques endogènes en analyse discursive, cette journée d’études souhaite réunir des réflexions sur la nécessité de réappropriation et de dépassement des cadres théoriques classiques pour penser le discours en contexte africain. Il s’agira de montrer comment les spécificités culturelles, linguistiques et socio-historiques de l’Afrique imposent une reconfiguration des outils d’analyse nécessaires à des innovations théoriques fécondes.

Dans les recherches africaines, les théories discursives occidentales, notamment de l’École française d’analyse du discours et de la pragmatique anglo-saxonne, ont souvent été transposées telles quelles, sans toujours tenir compte des particularités locales. Or, le discours en Afrique s’inscrit dans des logiques communicationnelles où l’oralité, la polyphonie et les traditions rhétoriques endogènes jouent un rôle central. L’épreuve réussie des Avertisseurs Communicationnels Africains (ACA) est la preuv de la nécessité de grilles d’analyse complémentaires à celle héritées de tradition heuristique.

Ainsi, les proverbes, les métaphores et autres modalités compositionnelles du statut de la parole en Afrique n’ont pas les mêmes pesanteurs dans le discours que dans tout autre contexte discursif. Ils sont même des marqueurs discursifs puissants et constituent une dimension fondamentale que l’analyste ne saurait ignorer sans risquer de se priver d’une richesse et d’une singularité certaine des discours africains. Il est donc impératif de procéder à une réappropriation critique des outils existants, en les hybridant avec des concepts issus des traditions ou de la recherche intellectuelles endogènes. Il s’agit d’une invitation à considérer les corrélations entre Analyse du Discours, anthropologie et philosophie africaine du langage.

Les communications attendues prendront en compte le dépassement des cadres classiques impliquant de questionner les biais épistémologiques qui sous-tendent certaines théories. Par exemple, la notion d’énonciation pourrait être repensée à l’aune des pratiques africaines, où la parole a un statut particulier car souvent collective, ritualisée ou indissociable d’un contexte performatif (cérémonies, joutes oratoires, etc.). Voir par exemple Zadi Zaourou qui dépasse la simple opposition oral/écrit pour penser une textualité dynamique du statut de la parole africaine. De même, la conception linéaire de l’argumentation (héritée de la rhétorique aristotélicienne) peut être enrichie par des modèles circulaires ou dialogiques, plus adaptés aux dynamiques discursives locales.

La liste des axes suivante est non exhaustive, toute proposition de nature à contribuer à une épistémologie décoloniale et à une compréhension plus juste des pratiques langagières africaines serait bienvenue :

Axe 1 : Statut de la parole et Analyse du Discours Africaine

Axe 2 : Linguistique énonciative et Analyse du Discours Africaine

Axe 3 : Stylistique et Analyse du Discours Africaine

Axe 4 : Sémiotique et Analyse du Discours Africaine

Axe 5 : Argumentation et Analyse du Discours Africaine

Formats des interventions

Communications orales individuelles (15 mn)

Panels : communication de groupe pouvant rassembler jusqu’à 4 intervenant.e.s autour d’une thématique commune dont chaque communication développera un aspect (60 mn)

Posters scientifiques : affi che grand format présentant, de manière illustrative et attractive, les recherches d’un.e auteur.e : ses objectifs, ses méthodes, ses résultats, ses avancées, ses contributions au champ disciplinaire, etc.

Modalités de soumission

Les propositions de communication, de panel ou de poster scientifique devront être adressées simultanément aux adresses suivantes : r2adiscours@gmail.com ; hamamatacamara@gmail.com ; kouassiroland1@yahoo.fr ; msrdjessy@gmail.com ; delalom.agbessi@gmail.com

jusqu’au 30 Septembre 2025 .

Elles devront comporter le nom et le prénom de.s auteur.e.s, l’affiliation, l’adresse mail, le contact téléphonique, l’intitulé de la communication, le thème du panel ou le titre du poster scientifique, l’axe thématique, un résumé de 200 à 300 mots et une bibliographie.

Frais d'inscription

Enseignant.e.s -chercheur.e.s : Membres R2AD 30 000 Francs CFA (40 euros)/Non membres 50 000 Francs CFA (60 euros)

-chercheur.e.s : Membres R2AD 30 000 Francs CFA (40 euros)/Non membres 50 000 Francs CFA (60 euros) Docteur.e.s non recruté.e.s : Membres R2AD 20 000 Francs CFA (30 euros)/Non membres 30 000 Francs CFA (40 euros)

Doctorant.e.s : Membres R2AD 10 000 Francs CFA (15 euros)/Non membres 20 000 Francs CFA (30 euros)

Les frais d’inscription couvrent le kit du communicant, les déjeuners et les pauses café et la publication des actes.

Calendrier

Diffusion de l’appel à communications : 15 Avril 2025

Délai de réception des propositions de communication : 30 Septembre 2025

Réponses aux auteur.e.s : 5 Octobre 2025

Comité de pilotage

Président :

TRO Deho Roger, Doyen de l’UFR Langues et Littératures de l’Université Alassane OUATTARA

Membres :

TOH Zorobi Philippe, Vice-Doyen chargé de la recherche de l’UFR Langues et Littératures de l’Université Alassane OUATTARA

SOUANGA Kouadio René, Vice-Doyen chargé de la pédagogie de l’UFR Langues et Littératures de l’Université Alassane OUATTARA

Comité scientifique

ADJASSOH Christian (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

AMOSSY Ruth (Université de Tel-Aviv, Israël)

ARDELEANU Sanda-Maria (Université “S ̧ tefan cel Mare” de Suceava, Roumanie)

ASSOUMAN Bamba (Université Alassane OUATTARA)

BAH Henri (Université Alassane OUATTARA)

BARRY Alpha Ousmane (Université Bordeaux Montaigne, France)

BOHUI Djédjé Hilaire (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

CISSE Momar (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal)

DIAMA K’Monti Jessé (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

GOKRA Dja André Ouréga Junior (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

DODO Jean-Claude (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

DRAME ́ Mamadou (Université Cheikh Anta Diop De Dakar, Sénégal)

FANDIO Martine née NDAWOUO (Université de Buea, Cameroun)

IRIÉ BI Gohy Mathias (Université Alassane OUATTARA)

KAUL GUY (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

KOFFI Ehouman René (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

KOUABENAN-KOSSONOU Franc ̧ ois (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

LEZOU KOFFI Aimée-Danielle (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

MBONDZI Jeannette Yolande (Université Omar Bongo, Gabon)

MBOW Fallou (Université Cheikh Anta Diop, Sénégal)

MOLLEY Koffi Messan Litinmé (Université de Lomé, Togo)

NGUESSAN Assoa Pascal (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

NTO AMVANE Théodorine (Université Omar Bongo de Libreville Gabon)

PAVEAU Marie-Anne (Université Sorbonne Paris Nord, France)

SAIBOU Adamou Amadou (Université Abdou Moumouni, Niger)

SÉKONGO Gossouhon (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

SY Kalidou (Université Gaston Berger, Sénégal)

TOH BI Emmanuel (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

TOSSOU Okri Pascal (Université d’Abomey Calavi, Bénin)

TRO Deho Roger (Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire)

