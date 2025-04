Post-doctorat : Étude des perceptions publiques de l’usage du sous-sol

Announcement

Identification du poste

Intitulé du poste : Etude des perceptions publiques des usages du sous-sol (géothermie et extraction de lithium géothermal)

Type de contrat : Contrat de recherche postdoctoral

Catégorie hiérarchique FP :

Durée du contrat/projet : un an renouvelable 1 fois

Date prévisible d’embauche : 1 septembre 2025

Quotité de travail : 100 %

Composante, Direction, Service : LISEC UR2310 (Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la communication)

Niveau d’étude souhaité : Doctorat

Niveau d’expérience souhaité :

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : Philippe Chavot, Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication philippe.chavot@unistra.fr

Date de publication de l’offre : 15/04/2025

Date limite de réception des candidatures : 13/05/2025

Rémunération : minimum de 2 271 euros brut, majorée en fonction de l’expérience

Projet ou opération de recherche

Dans le cadre du Programme et Equipements prioritaires de recherche « Sous-sol bien commun » (PEPR Sous- sol - https://www.soussol-bien-commun.fr/fr), l’Université de Strasbourg propose un contrat post-doctoral d’un an renouvelable. Le·la post-doctorant·e accompagnera et viendra en appui aux travaux menés sur les perceptions sociales de l’utilisation des ressources du sous-sol.

Le PEPR sous-sol s’intéresse aux différents usages du sous-sol : stockage de CO2, utilisation de la chaleur, extraction de lithium ou d’hydrogène. La personne recrutée s’impliquera dans le projet ciblé 9, « Bassin Rhénan », du PEPR sous-sol et sera intégrée dans le groupe de travail en sciences sociales de l’Institut thématique interdisciplinaire Géosciences pour la transition énergétique (ITI GéoT - https://geot.unistra.fr/fr/). Ce groupe est engagé depuis près dix ans dans des études sur la perception des projets géothermiques par le public, l’analyse des controverses scientifiques, les dispositifs de médiation (enquêtes et débats publics) et les perspectives ouvrant à une participation citoyenne.

La géothermie profonde est un champ en constante évolution : il a subi des requalifications successives, passant de l’exploitation de la chaleur, puis de la production d’électricité à l’extraction du lithium géothermal. De plus, les implantations de sites géothermiques sont régies par le droit minier : les permis de recherche sont délivrés par l’Etat et seul ce dernier a autorité pour délivrer des autorisations de travaux quel que soit l’ampleur des protestations des riverains et/ou des collectivités territoriales. Enfin, ce domaine est porté politiquement par la volonté d’instaurer une transition énergétique.

Le programme de recherches en sciences sociales de l’ITI Géot est structuré autour de quatre axes principaux : analyse de l’élaboration des projets géothermiques alsaciens ; étude des perceptions publiques des projets d’exploitation du sous-sol ; analyse des dispositifs de concertation et de démocratie locale ; mise en œuvre d’un réseau de sismologie citoyenne.

Activités

Description des activités de recherche

L’appel à candidature concerne le second axe de recherche du groupe de sciences sociales de l’ITI Géot, « étude des perceptions publiques des projets d’exploitation du sous-sol » . La personne recrutée s’impliquera dans l’organisation et la mise en œuvre d’une enquête portant pour une part sur la perception publique des projets d’extraction du lithium géothermal. Cette enquête pourra mobiliser des approches quantitative et qualitative. Une articulation avec les travaux antérieurs du groupe de travail en sciences sociales de l’ITI-Géot (par exemple, https://hal.science/hal-02157107v1) sera essentielle.

Activités associées

S’inscrire dans la dynamique de recherche de l’ITI GéoT et du PEPR sous-sol au travers une participation à des évènements scientifiques et des publications. Travailler en concertation avec le projet Ciblé Vertiqual du PEPR Sous-sol (https://www.soussol-bien-commun.fr/fr/projets).

Compétences

Qualifications / Connaissances

Titulaire d’un doctorat en sciences humaines et sociales (sciences de l’information et de la communication, géographie, sociologie, sciences politiques, anthropologie des sciences...), relevant, domaine des études sociales des sciences et des technologies si possible avec des recherches en rapport avec les géosciences et le sous-sol ;

Expérience dans le domaine des études sociales des sciences et des technologies, de préférence avec des recherches en lien avec les géosciences et le sous-sol.

Compétences opérationnelles /savoir-faire

Connaissance des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives ;

Capacité à travailler en français et en anglais.

Savoir-être

Curiosité et motivation pour travailler sur des problématiques complexes dans une perspective pluridisciplinaire (SHS, sciences de la terre, énergie), en collaboration avec des chercheurs de profils variés ;

Environnement et contexte de travail

Présentation de la composante / unité de recherche

La personne recrutée conduira sa recherche au sein du LISEC -UR 2310 dans l’équipe pluridisciplinaire Technologie et Communication (Tec&Co). Cette équipe travaille sur l’expansion des médias et des outils technologiques dans une société de connaissance et de communication. Tec&Co vise à décrire, comprendre et expliquer les phénomènes d’éducation et de communication pertinents à des contextes socio-politico-économiques spécifiques. L’évolution du domaine de recherche de l’équipe est donc intrinsèquement liée épistémologiquement et méthodologiquement aux changements sociaux et aux besoins de connaissances qui y sont associés. C’est dans cette optique que le plan scientifique contractuel 2024-2028 de Tec&Co intègre certaines priorités identifiées par les agences nationales, européennes et internationales, parmi lesquelles la digitalisation de la société, l’égalité des chances, l’inclusion, la citoyenneté et le développement durable. Ce faisant, le projet Tec&Co évolue également vers une conception plus ouverte de la science à travers davantage de collaborations internationales, une interdisciplinarité plus affirmée et des liens plus forts entre chercheurs et citoyens.

Relation hiérarchique

La personne recrutée travaillera sous la responsabilité de Philippe Chavot, Maitre de conférences en Sciences de l’information et de la communication et responsable du groupe de travail en sciences sociales de l’ITI GéoT. Par ailleurs il coordonne les travaux du workpackage 3 « De l’acceptabilité de la géothermie profonde à la Recherche et l’innovation responsable » du projet ciblé Bassin Rhénan du PEPR sous-sol.

Modalités de candidature

Pour postuler, veuillez adresser CV, lettre de motivation le(s) diplôme(s) et rapport de soutenance de thèse à l’attention de : Philippe Chavot (philippe.chavot@unistra.fr)

avant le 13 mai 2025.

Personne contact

Philippe Chavot / philippe.chavot@unistra.fr LISEC, UR2310

Université de Strasbourg / INSPE 141 avenue de Colmar - BP 40102 FR-67024 Strasbourg Cedex

Tel (+33)3 88 43 82 19