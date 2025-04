Les XIII e rencontres autour du patrimoine sportif et de la mémoire du sport ont, cette année, pour thème le patrimoine du sport à l’écran. Elles visent à interroger les images et les représentations des sportifs et la place des stades à l’écran mais aussi les représentations visuelles du patrimoine sportif local ainsi que des stations de sports d’hiver à l’approche des Jeux olympiques d’hiver de 2030 dans les Alpes françaises.

Un évènement soutenu par Aix-Marseille Université, la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Université Côte d’Azur, la MSHS Sud-Est, le CNRS, la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Département des Alpes Maritimes, la Ville de Nice et l'association Histoire Patrimoine Tourisme et Sport

Les XIIIe Rencontres du patrimoine sportif et de la mémoire du sport se tiennent à Nice le mercredi 30 avril 2025 de 9h à 17h à la Maison des Sciences de l'Homme du Sud-Est (25 avenue François mitterand, 06300 Nice). Une journée organisée par l'équipe du programme TEPAS – Territoire et patrimoine du sport ( Linkedin , Facebook , Twitter/X ). Elle s'inscrit en lien avec l’exposition "Action ! Le sport à l’écran" qui se tient au Musée national du sport à Nice du 11 avril au 16 novembre 2025.

