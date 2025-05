Announcement

Argumentaire

Vingt années plus tôt, Caron A. et Caronia L. (2005, p. 247) écrivaient en ce qui concerne la communication intergénérationnelle ceci : « Les technologies émergentes sont aujourd’hui non seulement l’expression d’une culture familiale et d’une organisation sociale déjà existante, mais elles contribuent aussi à les produire ». Cette affirmation qui mettait déjà en évidence le rôle de la technologie dans l’organisation sociale et ses corollaires. Au fond, « ce sont les technologies qui causent tel ou tel de nos comportements et changent telle ou telle de nos attitudes communicationnelles » (Caron A., Caronia L., 2005, p. 248). Nos attitudes communicationnelles sont, il va sans dire, en interaction avec l’émergence des technologies, dont les récentes avancées créent une sorte de fracture entre deux générations : la génération qui a vu les balbutiemments et l’évolution des technologies et celle qui est de plain-pied dans l’expansion technologique.

Dans le Rapport de l’OCDE (2024, p. 177), on peut lire dans l’encadré 5.3 l’affirmation suivante : « Nous devons développer la communication intergénérationnelle ». La communication intergénérationnelle et les problématiques qu’elle soulève nécessitent d’être sérieusement abordées. À n’en point douter, les sociétés contemporaines ne peuvent se passer des différentes mutations et des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui impactent significativement toutes les liaisons communicationnelles. Ainsi, examiner les implications de la communication intergénérationnelle et les supports de l’écriture en vue de s’intéresser respectivement aux enjeux de la transmission des savoirs culturels requiert une réflexion plurielle.

C’est dans les perspectives d’un appel à réfléchir sur une problématique importante de notre ère que le Centre d’Expertise Littéraire et Philosophique (CELIPH) organise le colloque international autour du thème : « Communication intergénérationnelle : écriture manuscrite et tapuscrit génératif, enjeux de ruptures ou de continuités dans la transmission des savoirs culturels dans les sociétés contemporaines ». Ce colloque se veut un cadre d’échanges convoquant plusieurs acteurs des domaines de l’information, du journalisme, de la communication, des Arts, Lettres, Sciences Humaines et Sociales, ainsi que les praticiens des métiers du livre (écrivain(e)s, bibliothécaires, archivistes, éditeurs, etc.).

Objectifs du colloque

Le colloque a pour objectif, de proposer une approche systémique interdisciplinaire, interprofessionnelle et inculturelle d’immersions dans l’actualité des techniques numériques, pour réfléchir sur l’évaluation et l’évolution de la communication intergénérationnelle dans les sociétés contemporaines à partir des différentes formes d’écriture, notamment l’écriture manuscrite et le tapuscrit génératif. Il est question de s’interroger s’il y a une rupture dans la transmission des savoirs ou une sorte de métamorphose de cette transmission des savoirs culturels dans les sociétés contemporaines à une ère où la génération des utilisateurs des manuscrits semble dépassée par celle des utilisateurs des tapuscrits génératifs.

Au regard des enjeux de ce colloque, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les acteurs public et privé du métier du livre, de l’information, du journalisme, de la communication, les doctorants, les étudiants, ainsi que toutes les personnes ou institutions nationales ou internationales sont conviés à consacrer leurs intérêts, à approfondir leurs réflexions sur la question de la communication intergénérationnelle à une ère où la génération des utilisateurs des manuscrits semble dépassée par celle des utilisateurs des tapuscrits génératifs. Il s’agit donc d’une interpellation collective pour entreprendre une réflexion ouverte interdisciplinaire, interprofessionnelle et interculturelle significative sur et autour de la communication intergénérationnelle. Les contributions vont s’articuler autour de plusieurs axes.

Axes de communication

Des mutations de la communication intergénérationnelle dans les sociétés contemporaines

Comprendre l’actualité des technologies numériques vis-à-vis de l’évaluation et l’évolution de la communication intergénérationnelle des sociétés contemporaines. Comprendre les actualités des médias face aux défis de la communication intergénérationnelle.

Écriture, transmission du savoir et authenticité à l’ère de l’IA générative

Comprendre la manière dont les différentes générations s’incrivent ou non dans les évolutions des supports de transmissions des savoirs culturels à l’ère de l’intelligence artificielle. Comprendre le laxisme et les pratiques plagiaires à l’ère de l’IA générative

La gestion de l’information en contexte social et académique

Comprendre les mécanisme de gestion de l’information dans la société et dans le monde académique.

Fracture numérique et fracture communicationnelle

Comprendre les défis de la fracture numérique et ses impacts sur la communication intergénérationnelle

Cultures et communication

Comprendre les défis de la dématérialisation dans la transmission des savoirs culturels. Comprendre comment les supports de l’écriture, qu’elles soient manuscrites ou tapuscrites, modulent les identités culturelles et indivuelles dans nos sociétés contemporaines.

Conditions de soumission

Les propositions de contribution doivent comprendre :

un résumé de communication 300 mots au maximum ;

5 mots clés au maximum ;

Elles sont à envoyer à l’adresse électronique : contact-centre@celiph.fr avec copie à recherche-developpement@celiph.fr et à bwilfid@yahoo.fr

L’évaluation des résumés de communication est assurée par le comité scientifique du colloque sous la direction du président du comité scientifique, Pr Etienne Damome de l'université de Bordeaux-Montaigne.

Les propositions complètes devront être soumisses en français et en anglais en police Times New Roman 12, Normal et Justifié.

Les propositions doivent contenir :

L’ identité de l’auteur (Nom et Prénoms)

Fonction (s)

Fonction (s) Format de communication à préciser, présentielle ou distancielle :

Pays de résidence

Adresse postale (Numéro et nom de rue, Ville, Code postal, Pays)

Courriel (e-mail)

Contact téléphonique

Le titre de la communication, la problématique abordée, la méthodologie, l’originalité de la contribution sur la question, les implications, les approches disciplinaires ou professionnelles, les principaux résultats, l’actualité sur la question.

Dates importantes

13 juin 2025 : Date limite d’envoi des résumés de la communication

30 juin 2025 : Délibération des demandes de communication et notification assurée par le secrétariat du Comité scientifique sous la direction du Président du Comité scientifique

01 au 31 juillet 2025 : Réception de l’intégralité de la communication à envoyer en fichier word aux adresses : contact-centre@celiph.fr avec copie à recherche-developpement@celiph.fr

Ouverture des inscriptions au colloque communication intergénérationnelle : 01 juillet au 29 août 2025

Durée du colloque, 03 jours (27 octobre au 29 octobre 2025) à Lyon, France

Frais d'inscription

Les frais de communication pour les intervenants ainsi que l’acquisition de l’attestation de communication et l’acte du colloque, sont fixés à 40 euros par communicants (es).

Comité scientifique

Président : Pr Étienne DAMOME, Université de Bordeaux-Montaigne, France

Pr Charles Zacharie BOWAO, Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Pr Auguste NSONSISSA, Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Pr Samba DIAKITÉ, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Pr Jean-Claude OULAI, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Pr. Francisco SUMBO- SEBASTIAO, Université Franco-Gabonaise Saint Exupéry, Libreville Gabon,

Corinne Destal, Maître de conférence, à l’Université Bordeaux Montaigne, France

Agnès Pecolo, Maître de conférence, à l’Université Bordeaux Montaigne, France,

Myriam Bahuaud, Maître de conférence, à l’Université Bordeaux Montaigne, France,

YAO Kouadio Christian, Maître de conférence, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire,

Eckra Lath TOPPE, Maître de conférence, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire,

DANGO Bernadette, Maître de conférence, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire,

Dr KONAN Amani Angèle, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire,

Dr N'DOUA Kouassi Clément, Université Félix Houphouët-boigny, Côte d’Ivoire

Dr BOTTI Florence, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr KADIO Offo Elisée, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire

Dr Serge BABINGUI, prêtre, Université Catholique d’Angers, France

Elysée Bonouakon KOFFI, Prêtre de la Société des Missions Africaines

Dr Jean Kassim OUEDRAOGO, Avocat, Enseignet-chercheur, Université Internationale des sciences Appliquées et du Management, Côte d’ivoire

Comité d’organisation