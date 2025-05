Announcement

Argumentaire

Traducteurs, interprètes, informateurs, commis, « fils de chef » : ni la domination coloniale ni sa contestation n’auraient pu voir le jour sans de multiples intermédiaires entre les langues et les cultures en présence. La nouvelle historiographie coloniale a souligné l’importance de ces figures, souvent ambiguës, qu’une lecture en termes de complicité ou d’opposition ne peut permettre de saisir. Elle a montré, plus généralement, qu’il était insuffisant de concevoir la confrontation entre puissances coloniales et populations colonisées comme un simple face-à-face : comprendre le rapport de force sur le temps long exige qu’on l’aborde comme un ensemble de processus dynamiques, dotés de leur logique propre, mobilisant de nombreux acteurs et actrices, affectant aussi bien le colonisé que le colonisateur.

Or dans bon nombre de situations coloniales et postcoloniales, la domination politique, territoriale et économique se double d’un partage entre une culture lettrée dominante et une culture orale dominée, partage souvent figé et raidi par les puissances coloniales elles-mêmes. Mais il en est de cet aspect de la domination comme des autres : à ce propos non plus, on ne peut se contenter d’opposer des mondes séparés dont la confrontation ne connaîtrait que deux issues, l’écrasement ou la résistance. Sans nier le déséquilibre des forces en présence, il importe de comprendre que là aussi, en amont de ce que l’Europe allait définir comme une « littérature orale », il y a eu négociations, appropriations, transferts – et que chacun des termes a été transformé par la relation, aussi violente et dissymétrique fût-elle.

En se donnant pour objet les figures lettrées des mondes oraux, ce colloque veut donc situer la réflexion en deçà de la notion de « littérature orale » et s’intéresser aux actrices et acteurs de la médiation entre oralités autochtones et culture lettrée européenne – et interroger du même coup la condition et l’idée même de lettré. Le fait de savoir lire et écrire définit-il le lettré ? Ou bien est-ce l’érudition, l’incarnation de la tradition, le souci de la transmission… ? Dans quels termes de tels acteurs se pensent-ils eux-mêmes et pensent-ils leur activité ? Des « élites lettrées » d’A.O.F. ou d’Indochine à l’« informateur » polyglotte consignant un corpus de chants, en passant par le conteur qui revisite le texte biblique, il s’agira d’interroger ces figures de l’entre-deux qui ont contribué au transfert et au déplacement vers l’Europe des arts verbaux autochtones et/ou de la culture lettrée européenne vers les cultures locales.

Programme

Jeudi 22 mai 2025

Matinée – Trajectoires

9h15 Introduction : Vincent Debaene, Éléonore Devevey, Soraya de Brégeas

9h45 Collectage, palimpseste et plurilinguisme : les carnets de David Boilat (1814-1901), Cécile Van den Avenne (EHESS)

(EHESS) 10h15 Les enjeux de l’auto-recension de l’oralité créole par le conteur lettré Félix Modock, Véronique Corinus (Université Lumière Lyon 2)

Pause

11h30 Martin Aku, l'autobiographe lettré de Diedrich Westermann, Irène Albers (Freie Universität Berlin)

(Freie Universität Berlin) 12h Paroles indigènes et collecteur « du cru » : Djibril Tamsir Niane et ses sources, Élara Bertho (CNRS, Les Afriques dans le Monde, Bordeaux)

Après-midi – Pratiques

14h30 Lire en AOF : bricolages lettrés d’instituteurs africains, Étienne Smith (CNRS, Les Afriques dans le Monde, Bordeaux)

(CNRS, Les Afriques dans le Monde, Bordeaux) 15h Collecte ethnographique et renaissance poétique. Les cas de J.-J. Rabearivelo et L.S. Senghor, Vincent Debaene (Université de Genève)

(Université de Genève) 15h30 Figures lettrées en devenir : entre oralités, savoirs scolaires et expressions théâtrales en Casamance (1950-1970), Céline Labrune-Badiane (ITEM ENS/CNRS, Dakar)

Pause

18h « Mede mi wa » (Nous sommes des humains). Archives slammées (Dahomey-Paris 1931), Cécile Van den Avenne et Yewhe Yeton (performance)

Vendredi 23 mai 2025

Matinée – Imaginaires et représentations

9h15 Culture lettrée cherche figures. Jean Paulhan à Madagascar, Nicolas Adell , Université de Toulouse - Jean Jaurès

, Université de Toulouse - Jean Jaurès 9h45 A Singer Turned Song. Korrongo in German African Studies and Black German Literature, Andreas Schmid , Oxford University

, Oxford University 10h15 « Saem devient écrivain ». Transmission et auctorialité, Éléonore Devevey, Université de Genève

Pause

11h30 De la lettre à la voix. Entretien avec Dédé Duguet, conteur martiniquais, Soraya de Brégeas , Université Genève / Université Lumière Lyon 2

, Université Genève / Université Lumière Lyon 2 12h « Trois frères » (conte), d’après les textes d’Aimé Césaire et du conteur Serge Bazas, Dédé Duguet

Après-midi

14h30 Visite de l’exposition « Afrosonica - Paysages sonores » avec les deux commissaires : Madeleine Leclair et Mo Laudi (réservée aux intervenant-es)

16h Table ronde

18h Karayib. Des contes et des îles, Dédé Duguet (spectacle)

Comité d'organisation