Announcement

Présentation

Les 7 et 8 mai 2025, l’Université d’Udine accueillera deux journées d’étude consacrées aux écritures conventuelles et dévotes au féminin en France au XVIIe siècle, organisées dans le cadre du projet PRIN, dirigé par Alessandra Ferraro, Bringing Out an Invisible Female Literary Corpus: Religious Writing in the French-Speaking World at the Time of the Counter-Reformation. Census and Repertoire of a New Corpus. Towards a Reorganization of the Canon in a Gendered Perspective.

Cet événement réunira l'Unité PRIN de l'Université de Gênes, coordonnée par Chiara Rolla, ainsi que des spécialistes provenant de plusieurs Pays, qui exploreront les pratiques scripturaires conventuelles à l’époque moderne.

Une attention particulière sera portée aux questions méthodologiques liées à la constitution de ce corpus. On présentera également le site web où sera disponible une base de données en libre-accès qui recensera les résultats de cette recherche.

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de redécouverte et de valorisation d’un patrimoine littéraire féminin encore souvent invisible.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Programme

Mercredi 7 mai 2025

Matin

Sala Florio, Palazzo Florio

9h30 - Accueil

10h00 Monique Régimbald-Zeiber, Université du Québec à Montréal, Retracer et tracer Marguerite B. : la religieuse, les copistes et les autres

Pause

11h00 Thomas M. Carr Jr. , Université du Nebraska à Lincoln, Un enfant des Lumières chez les religieuses : parcours et projets

11h45 Bernard Hours, Université Jean Moulin Lyon III, Au prisme de l'écriture : un parcours dans les Carmels français, XVIIe-XVIIIe siècle

12h15 Nicola Gasbarro, Université d'Udine, L'écriture contro-culturelle de la mystique féminine

Discussion

Après-midi

Aula T7, Palazzo di Toppo-Wassermann

15h00 Chiara Rolla , Université de Gênes, Écritures conventuelles visitandines : les archives du monastère de Modène

15h30 Sonia Gerolimich, Université d'Udine, La consultation de manuscrits et d'imprimés anciens, quelles démarches ? Le cas de Juliana Morell (1594-1653)

Discussion

Pause

16h15, Anne Régent-Susini, Université Sorbonne Nouvelle Paris III, Présentation de la revue Publifarum, n. 43, 2025: Directrices de conscience, théologiennes et prédicatrices au XVIIesiècle dans le monde francophone, a cura di Alessandra Ferraro e Chiara Rolla

Pause

17h00 Alessandra Ferraro, Giada Silenzi, Université d’Udine, Présentation du site Répertoire des écrits spirituels et monastiques féminins dans le monde francophone au XVIIe siècle

Jeudi 8 mai 2025

Matin

Sala Florio

9h30 Elena Ravera , Université d’Udine, Le manuscrit 626 de la Bibliothèque du Château de Chantilly : la (re)découverte d’une tragédie sacrée de 1637

10h00 Silvia Boraso, Université de Gênes/Université Ca' Foscari, Venise, Écriture féminine et spiritualité au XVIIe siècle : la voix de Marie-Claire de Maselli

10h30 Giorgia Lo Nigro, Université d'Udine, L'héritage littéraire du monastère de Gosnay : sur quelques manuscrits des chartreuses

Discussion

Pause

11h15 Giada Silenzi , Université d’Udine, Du manuscrit à l’imprimé clandestin : trajectoires des sources port-royalistes entre XVII e et XVIII e siècle

11h45 Alessandro Pontelli, Université d'Udine, Écriture mystique et obstacles philologiques : le journal de 1646 de Marie Rousseau face aux défis de la transcription

Discussion

Après-midi

Sala Florio

14h00 Table ronde. Conclusions et perspectives

15h30 Conclusion du colloque

Comité d'organisation