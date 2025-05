Abstract

Le colloque analyse l'histoire des Presses universitaires de Rennes (PUR) dans l'histoire générale de l'édition française universitaire en sciences humaines et sociales depuis un demi-siècle. Il explique la nature originale de la maison d’édition qui met en réseau 12 universités mais qui publie tous les chercheurs francophones d’où qu’ils viennent. Il explore le parcours des PUR qui – avec son fonds de plus de 6000 titres, ses 60 collections, ses 13 revues et ses 220 livres publiés par an – sont devenues le premier éditeur scientifique public de France. Il présente ses missions et son fonctionnement actuels ainsi que les enjeux scientifiques et culturels d’une diffusion la plus large possible des savoirs au nom de l’émancipation individuelle et collective. Il se projette enfin dans les nécessaires métamorphoses que suppose le tournant numérique – 2200 ouvrages numériques à ce jour – pris depuis une quinzaine d’années.