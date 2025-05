Announcement

La faculté des sciences et de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, le laboratoire Archipel de l’université Tahri Mohamed de Béchar et le laboratoire Analyse urbaine et environnementale de l’université Badji Mokhtar de Annaba, organisent un colloque les 23, 24 et 25 novembre 2025 pour interroger collectivement la notion de L’extension : une ville impossible, dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et des sciences sociales. Il s’agira d’étudier les dynamiques d'expansion urbaine et leur impact sur la transformation des territoires. À travers des exemples vécus, algériens, en mettant en lumière la diversité des concepts liés à l'extension urbaine. Le colloque invite à dépasser les oppositions binaires (formel/informel, planifié/spontané) pour considérer ces espaces comme des laboratoires urbains porteurs de nouveaux paradigmes opérationnels sur les centralités et les modèles alternatifs de développement urbain.

Argumentaire

L’urbanisme contemporain est marqué par des dynamiques d’expansion qui transforment en profondeur les territoires urbains. Ces extensions, longtemps perçues comme des prolongements périphériques de la ville consolidée, interrogent aujourd’hui les cadres théoriques et opérationnels qui fondent la production urbaine. L’un des exemples les plus emblématiques demeure celui de Barcelone, analysé par Ildefonso Cerdà dans son ouvrage fondateur La théorie générale de l’urbanisation, qui a posé les bases de la planification moderne en mettant en lumière l’interaction entre les transformations spatiales et les dynamiques politiques, économiques et sociales.

Pourtant, la diversité des termes mobilisés pour qualifier ces expansions urbaines – croissance, étalement, périphérie, banlieue – témoigne de la complexité des phénomènes en jeu et de leur variabilité selon les contextes culturels et géographiques. Cette pluralité conceptuelle reflète une nécessité de recontextualisation et de mise en perspective critique afin d’appréhender pleinement ces mutations territoriales.

Le cas algérien : entre permanence et mutations

En Algérie, le terme « extension » s’est imposé dans le discours urbanistique et institutionnel depuis plus de trente ans, souvent avec une connotation péjorative. Loin d’être neutre, cette désignation oriente la perception du phénomène et tend à le stigmatiser en le comparant aux modèles européens d’urbanisation. Or, les dynamiques contemporaines révèlent que ces extensions, bien qu’elles soient parfois qualifiées d’informelles ou de non planifiées, ne peuvent être réduites à des annexes secondaires à la ville « légitime ». Elles constituent des territoires d’appropriation et d’innovation sociale où s’exprime une urbanité propre, souvent en rupture avec les standards institutionnels. Comme le soulignait Gaston Bardet avec son concept d’être collectif, les spatialités émergentes expriment la volonté des populations locales d’inscrire leur identité et leurs pratiques dans l’espace urbain. Dès lors, il devient essentiel d’interroger ces dynamiques autrement que par des jugements de valeur, en s’affranchissant des prismes élitistes et normatifs qui structurent le discours sur la ville.

Rejoignant la pensée de Bernardo Secchi, il convient d’interroger la relation entre les formes urbaines et les inégalités socio-spatiales. Les habitants des zones d’extensions ne sont pas de simples bénéficiaires d’une urbanisation subie ; ils en sont des acteurs impliqués, développant des formes d’habitat et d’organisation qui traduisent des logiques d’autonomisation et de résistance aux cadres réglementaires perçus comme contraignants. À travers ces processus, se pose la question de l’adaptation des politiques d’aménagement aux réalités locales et de la reconnaissance de ces espaces comme des composantes à part entière de la ville contemporaine.

Vers un renouvellement du regard sur l’extension urbaine

Il apparaît essentiel de dépasser les jugements de valeur et les oppositions binaires qui structurent encore trop souvent les discours sur la ville (formel/informel, planifié/spontané, centre/périphérie). Rejoignant la pensée de Bernardo Secchi, il convient d’interroger la relation entre les formes urbaines et les inégalités socio-spatiales. Loin d’être une simple traduction spatiale des disparités sociales, l’extension urbaine manifeste également une remise en question partielle ou totale des cadres institutionnels traditionnels. Cette contestation révèle une volonté d’appropriation et d’affirmation identitaire qui se confronte aux impératifs normatifs des politiques d’aménagement.

Ainsi, plutôt que de considérer ces extensions comme des espaces marginalisés ou hors-normes, il est nécessaire de les analyser comme des terrains d’expérimentation urbaine porteurs de nouveaux modèles. Ce que l’on qualifie parfois de « ville impossible » en raison de son inadéquation aux paradigmes établis pourrait, en réalité, incarner un contre-modèle innovant et porteur de potentialités. Dès lors, il ne s’agit plus seulement de questionner la manière dont ces territoires prolongent la ville, mais bien de réfléchir aux processus qui leur permettent d’évoluer en entités urbaines à part entière. Sont-ils en capacité de faire ville ? Quels sont les leviers pour transformer ces espaces en centralités émergentes ?

Axes de réflexion proposés

1. Entre extension et ville : redéfinir les territoires ;

2. Le rôle des instruments d’urbanisme dans la production de la ville au sein des extensions ;

3. Extensions urbaines et inégalités socio-spatiales : un territoire fragmenté ;

4. Repenser la centralité dans les extensions urbaines : entre émergence et consolidation ;

5. Appropriation et production de l’espace par les habitants : entre stratégies individuelles et dynamiques collectives ;

6. Les modèles d’urbanisation face aux réalités locales : hybridation et adaptations

7. Ville en crise ou urbanisme en mutation ? Dépasser les paradigmes classiques ;

8. L'impact des extensions urbaines sur l'environnement et les ressources naturelles.

Calendrier

Date de publication de l’appel : 08/05/2025

Date limite de réceptions des propositions : 02/08/2025

Décision d’acceptation ou de rejet des propositions : 17/08/2025

Date limite d’envoi des présentations PPT des propositions retenues : 17/10/2025

Tenue du colloque : du 23, 24 et 25 Novembre 2025

1ère version des textes complets des propositions retenues : 31/12/2025

Retour des évaluations des articles complets : 31/01/2026

Date limite de soumission des articles complets, revus (2e version) : 01/03/2026

Publication des actes du colloque : Avril 2026

Format des propositions

Les enseignants, chercheurs, doctorants, professionnels intéressés sont invités à soumettre leur proposition sous la forme d’un curriculum vitae étendu de 500 mots maximum, suivi de cinq mots-clés. Les propositions préciseront : les noms et prénoms, les statuts, les affiliations institutionnelles, le contact téléphonique, l’adresse électronique et une courte biographie (50 mots maximum) de chaque auteur ou co-auteur.

Elles seront envoyées par voie électronique uniquement, au plus tard le 02/08/2025, aux adresses suivantes : colloque@extvilimpo.univ-mosta.dz.cm , mustapha.djerradi@univ-mosta.dz et universid.dz@gmail.com

Les longs résumés (environ 1500 à 3000 caractères ou 300 à 500 mots) feront clairement ressortir :

Titre

Auteur(s)

Nom(s), prénom(s), affiliation(s), adresse(s) courriel(s).

Mots-clés

4 à 6 mots-clés pertinents, hiérarchisés du plus général au plus spécifique.

Introduction / Problématique

Contexte général

Objet de recherche

Enjeux scientifiques ou professionnels

Question(s) de recherche principale(s)

Méthodologie

Approche théorique ou conceptuelle

Méthodes ou outils utilisés (étude de cas, enquête, analyse spatiale, etc.)

Terrain ou corpus

Résultats / Apports

Résultats principaux attendus ou obtenus

Apports originaux à la discipline

Discussion critique éventuelle

Conclusion / Ouverture

Synthèse des apports

Limites éventuelles

Pistes pour des recherches futures

Références principales

Les propositions seront évaluées par le comité scientifique, et les auteurs des communications sélectionnées seront invités à présenter leurs travaux en Arabe, français ou en anglais.

Le format des communications pendant le colloque est un fichier Powerpoint élaboré à partir d’un modèle préconçu (Template) par le comité d’organisation et envoyé, 20 jours avant, aux contributeur(e)s. Les présentations ne devront pas excéder 15 diapositives.

Sur la base des résumés pré-validées et des communications présentées pendant le colloque, les auteurs enverront la version complète de leur article (1ère version). Celui-ci correspondra globalement à un texte de 55 000 à 60 000 caractères maximum (espaces compris), un résumé de 1 000 à 1 500 caractères en arabe français et en anglais, ainsi qu’une courte notice biographique de 600 caractères environ. Les références bibliographiques sont à mettre en forme suivant la norme APA 7e édition.

Modalités de participation

Le colloque se tiendra en présentiel aux dates indiquées, sur le campus de la faculté des sciences et de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Renseignement et modalités de soumission

Pour tout besoin de renseignement, bien vouloir écrire aux adresses suivantes : colloque@extvilimpo.univ-mosta.dz.cm , mustapha.djerradi@univ-mosta.dz et universid.dz@gmail.com. L’ensemble des documents en rapport avec l’organisation du colloque (résumés, présentations PowerPoint, articles complets, si besoin pièces et informations personnelles des participants, etc.) seront envoyés à partir des adresses électroniques.

Coordination/Supervision

· Pr Ghezzar Mouffok redouane, doyen de la faculté des sciences et de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis ;

· Dr Bendahane Abdelouahab (doyen de la faculté de la littérature arabe et des arts de l’université Abdelhamid Ibn Badis)

· Prem Hamouin Abdelmajid (Directeur laboratoire Archipel)

· Dr Djeradi Mustapha Ameur (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

· Dr Sid Ahmed Sofiane (Université Badji Mokhtar Annaba)

· Dr Taïbi Sofiane (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

· Dr Roubai Chorfi Nabil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

Président d’honneur du colloque

Pr Ghezzar Mouffok redouane, doyen de la faculté des sciences et de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis

Invités d’honneur :

· Mr Ait Saada Majid : Directeur central auprès du ministère de l’intérieur chargé de l’aménagement du territoire ;

· Mme Hamza Hakima, directrice de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Mostaganem

Président du colloque

Dr Djeradi Mustapha Ameur (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

Président du conseil scientifique

Dr Taïbi Sofiane (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

Président du comité d’organisation

Dr Roubai Chorfi Nabil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

Comité Scientifique

· Prem Hamouin Abdelmajid (Université Tahri Mohamed Béchar)

· Prem Mazouz Said (Université Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi)

· Pr Benzidene Hadj (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Pr Larbi Larbi (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Pr Nouibat Brahim (Mohamed Boudiaf M’sila)

· Dr Azouzi Amar (université Hassiba Ben Bouali Chlef)

· Dr Belguesmia Sabiha (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Bendahane Abdelouahab (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Bendjemila Imen (Université Constantine 3)

· Dr Bendouina Khadidja (Université Belhadj Bouchaïb d’Aïn Témouchent)

· Dr Benkoula Sidi Mohamed El Habib (Université Mohamed Boudiaf des sciences et de la technologie USTO)

· Dr Berkani Abdelaziz (Université Tahri Mohamed Béchar)

· Dr Boudjadja Rafik (Université Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi)

· Dr Djeradi Mustapha Ameur (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Bouroumi Mohamed Tewfik (Université Mohamed Boudiaf des sciences et de la technologie USTO)

· Dr Hadjij Ilhem (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Kara Mostefa Loubna (Université Mohamed Boudiaf des sciences et de la technologie USTO)

· Dr Mansouri Ahmed (Université Mostefa Ben Boulaïd Batna 2)

· Dr Roubai Chorfi Nabil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Sid Ahmed Sofiane (Université Badji Mokhtar Annaba)

· Dr Touil Amel (EPAU)

· Dr Zatir Sarah (Université Ahmed Draria d’Adrar)

Comité d’organisation

· Président du comité d’organisation

· Dr Roubaï Chorfi Nabil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Abbou Dahbia (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mr Ahmed Khodja Mohamed (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Ayachi Karima (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Benmehammed Nour El Houda (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Benzerrouki Fatima Zohra (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mr Meguedad Mohamed El Fadil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Moulay Khatir Moulay Ahmed (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Sam Bouafia Ilhem (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Organisation estudiantine Mouvement national des étudiants algériens (MNEA)

Catégorie

· Etudes urbaines (Catégorie principale)

· Architecture

· Etudes sociales

Lieux

· Faculté des sciences et de la Technologie UMAB (Mostaganem)

Format de l'événement

· Événement en présentiel

Mots-clés

Extension urbaine ; Urbanisme contemporain ; Dynamiques territoriales ; Appropriation sociale ; Innovation spatiale ; Planification urbaine ; Centralités émergentes ; Ville informelle ; Modèles alte

La faculté des sciences et de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, le laboratoire Archipel de l’université Tahri Mohamed de Béchar et le laboratoire Analyse urbaine et environnementale de l’université Badji Mokhtar de Annaba, organisent un colloque les 23, 24 et 25 novembre 2025 pour interroger collectivement la notion de L’extension : une ville impossible, dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et des sciences sociales. Il s’agira d’étudier les dynamiques d'expansion urbaine et leur impact sur la transformation des territoires. À travers des exemples vécus, algériens, en mettant en lumière la diversité des concepts liés à l'extension urbaine. Le colloque invite à dépasser les oppositions binaires (formel/informel, planifié/spontané) pour considérer ces espaces comme des laboratoires urbains porteurs de nouveaux paradigmes opérationnels sur les centralités et les modèles alternatifs de développement urbain.

Argumentaire

L’urbanisme contemporain est marqué par des dynamiques d’expansion qui transforment en profondeur les territoires urbains. Ces extensions, longtemps perçues comme des prolongements périphériques de la ville consolidée, interrogent aujourd’hui les cadres théoriques et opérationnels qui fondent la production urbaine. L’un des exemples les plus emblématiques demeure celui de Barcelone, analysé par Ildefonso Cerdà dans son ouvrage fondateur La théorie générale de l’urbanisation, qui a posé les bases de la planification moderne en mettant en lumière l’interaction entre les transformations spatiales et les dynamiques politiques, économiques et sociales.

Pourtant, la diversité des termes mobilisés pour qualifier ces expansions urbaines – croissance, étalement, périphérie, banlieue – témoigne de la complexité des phénomènes en jeu et de leur variabilité selon les contextes culturels et géographiques. Cette pluralité conceptuelle reflète une nécessité de recontextualisation et de mise en perspective critique afin d’appréhender pleinement ces mutations territoriales.

Le cas algérien : entre permanence et mutations

En Algérie, le terme « extension » s’est imposé dans le discours urbanistique et institutionnel depuis plus de trente ans, souvent avec une connotation péjorative. Loin d’être neutre, cette désignation oriente la perception du phénomène et tend à le stigmatiser en le comparant aux modèles européens d’urbanisation. Or, les dynamiques contemporaines révèlent que ces extensions, bien qu’elles soient parfois qualifiées d’informelles ou de non planifiées, ne peuvent être réduites à des annexes secondaires à la ville « légitime ». Elles constituent des territoires d’appropriation et d’innovation sociale où s’exprime une urbanité propre, souvent en rupture avec les standards institutionnels. Comme le soulignait Gaston Bardet avec son concept d’être collectif, les spatialités émergentes expriment la volonté des populations locales d’inscrire leur identité et leurs pratiques dans l’espace urbain. Dès lors, il devient essentiel d’interroger ces dynamiques autrement que par des jugements de valeur, en s’affranchissant des prismes élitistes et normatifs qui structurent le discours sur la ville.

Rejoignant la pensée de Bernardo Secchi, il convient d’interroger la relation entre les formes urbaines et les inégalités socio-spatiales. Les habitants des zones d’extensions ne sont pas de simples bénéficiaires d’une urbanisation subie ; ils en sont des acteurs impliqués, développant des formes d’habitat et d’organisation qui traduisent des logiques d’autonomisation et de résistance aux cadres réglementaires perçus comme contraignants. À travers ces processus, se pose la question de l’adaptation des politiques d’aménagement aux réalités locales et de la reconnaissance de ces espaces comme des composantes à part entière de la ville contemporaine.

Vers un renouvellement du regard sur l’extension urbaine

Il apparaît essentiel de dépasser les jugements de valeur et les oppositions binaires qui structurent encore trop souvent les discours sur la ville (formel/informel, planifié/spontané, centre/périphérie). Rejoignant la pensée de Bernardo Secchi, il convient d’interroger la relation entre les formes urbaines et les inégalités socio-spatiales. Loin d’être une simple traduction spatiale des disparités sociales, l’extension urbaine manifeste également une remise en question partielle ou totale des cadres institutionnels traditionnels. Cette contestation révèle une volonté d’appropriation et d’affirmation identitaire qui se confronte aux impératifs normatifs des politiques d’aménagement.

Ainsi, plutôt que de considérer ces extensions comme des espaces marginalisés ou hors-normes, il est nécessaire de les analyser comme des terrains d’expérimentation urbaine porteurs de nouveaux modèles. Ce que l’on qualifie parfois de « ville impossible » en raison de son inadéquation aux paradigmes établis pourrait, en réalité, incarner un contre-modèle innovant et porteur de potentialités. Dès lors, il ne s’agit plus seulement de questionner la manière dont ces territoires prolongent la ville, mais bien de réfléchir aux processus qui leur permettent d’évoluer en entités urbaines à part entière. Sont-ils en capacité de faire ville ? Quels sont les leviers pour transformer ces espaces en centralités émergentes ?

Axes de réflexion proposés

1. Entre extension et ville : redéfinir les territoires ;

2. Le rôle des instruments d’urbanisme dans la production de la ville au sein des extensions ;

3. Extensions urbaines et inégalités socio-spatiales : un territoire fragmenté ;

4. Repenser la centralité dans les extensions urbaines : entre émergence et consolidation ;

5. Appropriation et production de l’espace par les habitants : entre stratégies individuelles et dynamiques collectives ;

6. Les modèles d’urbanisation face aux réalités locales : hybridation et adaptations

7. Ville en crise ou urbanisme en mutation ? Dépasser les paradigmes classiques ;

8. L'impact des extensions urbaines sur l'environnement et les ressources naturelles.

Calendrier

Date de publication de l’appel : 08/05/2025

Date limite de réceptions des propositions : 02/08/2025

Décision d’acceptation ou de rejet des propositions : 17/08/2025

Date limite d’envoi des présentations PPT des propositions retenues : 17/10/2025

Tenue du colloque : du 23, 24 et 25 Novembre 2025

1ère version des textes complets des propositions retenues : 31/12/2025

Retour des évaluations des articles complets : 31/01/2026

Date limite de soumission des articles complets, revus (2e version) : 01/03/2026

Publication des actes du colloque : Avril 2026

Format des propositions

Les enseignants, chercheurs, doctorants, professionnels intéressés sont invités à soumettre leur proposition sous la forme d’un curriculum vitae étendu de 500 mots maximum, suivi de cinq mots-clés. Les propositions préciseront : les noms et prénoms, les statuts, les affiliations institutionnelles, le contact téléphonique, l’adresse électronique et une courte biographie (50 mots maximum) de chaque auteur ou co-auteur.

Elles seront envoyées par voie électronique uniquement, au plus tard le 02/08/2025, aux adresses suivantes : colloque@extvilimpo.univ-mosta.dz.cm , mustapha.djerradi@univ-mosta.dz et universid.dz@gmail.com

Les longs résumés (environ 1500 à 3000 caractères ou 300 à 500 mots) feront clairement ressortir :

Titre

Auteur(s)

Nom(s), prénom(s), affiliation(s), adresse(s) courriel(s).

Mots-clés

4 à 6 mots-clés pertinents, hiérarchisés du plus général au plus spécifique.

Introduction / Problématique

Contexte général

Objet de recherche

Enjeux scientifiques ou professionnels

Question(s) de recherche principale(s)

Méthodologie

Approche théorique ou conceptuelle

Méthodes ou outils utilisés (étude de cas, enquête, analyse spatiale, etc.)

Terrain ou corpus

Résultats / Apports

Résultats principaux attendus ou obtenus

Apports originaux à la discipline

Discussion critique éventuelle

Conclusion / Ouverture

Synthèse des apports

Limites éventuelles

Pistes pour des recherches futures

Références principales

Les propositions seront évaluées par le comité scientifique, et les auteurs des communications sélectionnées seront invités à présenter leurs travaux en Arabe, français ou en anglais.

Le format des communications pendant le colloque est un fichier Powerpoint élaboré à partir d’un modèle préconçu (Template) par le comité d’organisation et envoyé, 20 jours avant, aux contributeur(e)s. Les présentations ne devront pas excéder 15 diapositives.

Sur la base des résumés pré-validées et des communications présentées pendant le colloque, les auteurs enverront la version complète de leur article (1ère version). Celui-ci correspondra globalement à un texte de 55 000 à 60 000 caractères maximum (espaces compris), un résumé de 1 000 à 1 500 caractères en arabe français et en anglais, ainsi qu’une courte notice biographique de 600 caractères environ. Les références bibliographiques sont à mettre en forme suivant la norme APA 7e édition.

Modalités de participation

Le colloque se tiendra en présentiel aux dates indiquées, sur le campus de la faculté des sciences et de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Renseignement et modalités de soumission

Pour tout besoin de renseignement, bien vouloir écrire aux adresses suivantes : colloque@extvilimpo.univ-mosta.dz.cm , mustapha.djerradi@univ-mosta.dz et universid.dz@gmail.com. L’ensemble des documents en rapport avec l’organisation du colloque (résumés, présentations PowerPoint, articles complets, si besoin pièces et informations personnelles des participants, etc.) seront envoyés à partir des adresses électroniques.

Coordination/Supervision

· Pr Ghezzar Mouffok redouane, doyen de la faculté des sciences et de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis ;

· Dr Bendahane Abdelouahab (doyen de la faculté de la littérature arabe et des arts de l’université Abdelhamid Ibn Badis)

· Prem Hamouin Abdelmajid (Directeur laboratoire Archipel)

· Dr Djeradi Mustapha Ameur (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

· Dr Sid Ahmed Sofiane (Université Badji Mokhtar Annaba)

· Dr Taïbi Sofiane (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

· Dr Roubai Chorfi Nabil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

Président d’honneur du colloque

Pr Ghezzar Mouffok redouane, doyen de la faculté des sciences et de la technologie de l’université Abdelhamid Ibn Badis

Invités d’honneur :

· Mr Ait Saada Majid : Directeur central auprès du ministère de l’intérieur chargé de l’aménagement du territoire ;

· Mme Hamza Hakima, directrice de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la Wilaya de Mostaganem

Président du colloque

Dr Djeradi Mustapha Ameur (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

Président du conseil scientifique

Dr Taïbi Sofiane (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

Président du comité d’organisation

Dr Roubai Chorfi Nabil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem).

Comité Scientifique

· Prem Hamouin Abdelmajid (Université Tahri Mohamed Béchar)

· Prem Mazouz Said (Université Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi)

· Pr Benzidene Hadj (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Pr Larbi Larbi (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Pr Nouibat Brahim (Mohamed Boudiaf M’sila)

· Dr Azouzi Amar (université Hassiba Ben Bouali Chlef)

· Dr Belguesmia Sabiha (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Bendahane Abdelouahab (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Bendjemila Imen (Université Constantine 3)

· Dr Bendouina Khadidja (Université Belhadj Bouchaïb d’Aïn Témouchent)

· Dr Benkoula Sidi Mohamed El Habib (Université Mohamed Boudiaf des sciences et de la technologie USTO)

· Dr Berkani Abdelaziz (Université Tahri Mohamed Béchar)

· Dr Boudjadja Rafik (Université Larbi Ben M’hidi d’Oum El Bouaghi)

· Dr Djeradi Mustapha Ameur (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Bouroumi Mohamed Tewfik (Université Mohamed Boudiaf des sciences et de la technologie USTO)

· Dr Hadjij Ilhem (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Kara Mostefa Loubna (Université Mohamed Boudiaf des sciences et de la technologie USTO)

· Dr Mansouri Ahmed (Université Mostefa Ben Boulaïd Batna 2)

· Dr Roubai Chorfi Nabil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Sid Ahmed Sofiane (Université Badji Mokhtar Annaba)

· Dr Touil Amel (EPAU)

· Dr Zatir Sarah (Université Ahmed Draria d’Adrar)

Comité d’organisation

· Président du comité d’organisation

· Dr Roubaï Chorfi Nabil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Abbou Dahbia (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mr Ahmed Khodja Mohamed (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Ayachi Karima (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Benmehammed Nour El Houda (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Benzerrouki Fatima Zohra (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mr Meguedad Mohamed El Fadil (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Dr Moulay Khatir Moulay Ahmed (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Mme Sam Bouafia Ilhem (Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem)

· Organisation estudiantine Mouvement national des étudiants algériens (MNEA)