Abstract

Cette rencontre a pour but de réunir différents professionnels pratiquant l’enseignement de langues et cultures étrangères dans différents parcours. Avec des axes thématiques larges, l’objectif est celui de promouvoir une discussion autour de l’enseignement/apprentissage en abordant les différentes questions : comment adapter l’enseignement de langues étrangères aux différents publics prenant en compte les particularités de chaque contexte d’apprentissage ? De quelle façon l’enseignement de langues peut-il incorporer des aspects culturels ? Quels sont les défis et les opportunités de l’intégration de projets interinstitutionnels dans l’enseignement de langues et cultures, notamment dans les relations Brésil-France ? etc.