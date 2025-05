Fonder une bibliothèque publique

Announcement

Argumentaire

Le projet « Bibliothèque publique des Lumières » (BIPULUM), financé par l’ANR pour 2024-2028 (ANR 23-CE27-0012), a pour ambition de recenser et d’étudier les bibliothèques publiques existant en France au XVIIIe siècle, dans une perspective d’histoire urbaine, d’histoire politique et d’histoire des pratiques culturelles, pour comprendre comment émerge, dès avant la Révolution, l’idée de la bibliothèque comme service public.

La première journée d’études organisée dans le cadre de BIPULUM sera consacrée au moment de la fondation. Nous envisagerons ce geste fondateur comme un projet intellectuel et politique, en cherchant à cerner les convictions et les valeurs qui le sous-tendent. Les intentions sous-jacentes ne peuvent ainsi pas être les mêmes pour un ecclésiastique de la fin du XVIIe siècle et pour un esprit philosophique comme Thomas Pichon, le fondateur de la bibliothèque de Vire en 1777. D’autres fondations résultent de l’ouverture au public, par le corps lui-même, du fonds d’une académie savante, d’une université ou d’un barreau d’avocats, avec l’ambition affichée de contribuer à la progression et la diffusion des savoirs. Enfin, le choix d’ouvrir au public une partie des collections jésuites après l’expulsion de la Compagnie en 1763 pourrait mettre en évidence l’existence d’une politique coordonnée au plus haut niveau de l’État, même si sa mise en pratique reste très dépendante des situations locales. Pour approfondir la dimension comparée au sein du projet, on confrontera les fondations imaginées par des types particuliers de fondateurs (évêques, chanoines, laïcs, corps urbains), en gardant à l’esprit les différences de générations.

Nous nous questionnerons sur la mise en œuvre des fondations. La comparaison des dispositions pratiques envisagées par le fondateur conduira à mettre en évidence la circulation de modèles, à l’échelle des individus, des corps constitués (ecclésiastiques ou séculiers) et de l’action publique (intendants, gouverneur, conseil d’État). On prêtera une attention particulière aux instruments juridiques mobilisés dans une partie des fondations et aux conflits d’intérêts qui sont anticipés et/ou qui s’expriment, entre héritiers naturels et légataires, ou entre les autorités qui se partagent la tutelle de l’institution. En contrepoint, il faudra être attentif aux projets refusés ou avortés dès le moment de la fondation. Certains aspects restent encore mal connus, comme la question des bâtiments, imaginés ou réaménagés pour accueillir la bibliothèque. Dans le cadre de la journée d’études, on s’interrogera plus particulièrement sur la manière dont des institutions similaires ont accueilli et exécuté les projets de bibliothèques qui leur étaient confiés (congrégations religieuses : bénédictins, oratoriens, doctrinaires ; académies savantes ; barreaux d’avocats).

Nous nous interrogerons enfin sur la figure du fondateur, en particulier sur les opérations de mémoire qui l’entourent. Plusieurs bibliothèques sont ainsi parées (parfois à sa demande) du portrait de celui qui présida à leur création (par exemple à Vendôme et à Valognes), ou d’une inscription qui célèbre la fondation. Présenter le légateur auprès de sa collection de livres n’est pas un acte anodin et doit nous questionner sur les modalités du faire-mémoire. De même, on pourra examiner les éloges dont ces fondateurs ont parfois fait l’objet, en particulier dans les préfaces des catalogues.

Programme

Mercredi 4 juin – Bibliothèque de la Part-Dieu

(30 bd Vivier-Merle, 69003 Lyon)

10h00-10h30 Mots d’accueil et introduction de la journée

Session 1 – Qui sont les fondateurs des bibliothèques publiques ?

10h30-11h30 Table ronde : Les évêques et les chapitres cathédraux

Modération : Véronique Castagnet-Lars (U. Toulouse-Jean-Jaurès / FRAMESPA)

Participants : Jean-François Delmas (MCC) : l’exemple de Carpentras

Fabienne Henryot (Enssib / IHRIM) : l’exemple du Puy

(Enssib / IHRIM) : l’exemple du Puy Sylvain Skora (U. Rouen / GRHis) : les exemples de Beauvais, Rouen et Saint-Omer

11h30-12h30 Table ronde : Les prêtres

Modération : Gaël Rideau (U. Orléans / POLEN)

Participants : Corinne Marchal (U. Besançon / Centre Lucien Febvre) : l’exemple de Besançon

Geoffroy Grassin (BM Niort) : l’exemple de Niort

(BM Niort) : l’exemple de Niort William Trouvé (U. Lyon 2 / IHRIM) : les exemples de Valognes et de Vire

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00-15h00 : Table ronde : Les laïcs

Modération : William Trouvé

Participants : Lilian Besson (ENC / CJM) : l’exemple d’Annecy

Gaël Rideau : les exemples orléanais

: les exemples orléanais Jacques Sauvel (U. Aix-Marseille / TELEMMe) : les exemples d’Aix et d’Avignon

15h00-15h30 : Étude de cas :« Qui veut de la bibliothèque publique de Valence ? (1775-1789) », Anne Béroujon (U. Grenoble Alpes / LARHRA)

15h30-16h00 : Pause

16h00-17h30 : Réunion plénière du projet BiPuLum

Dîner libre

Jeudi 5 juin – Archives municipales (1 Place des archives, 69002 Lyon)

Session 2 – Dans quels établissements sont fondées les bibliothèques publiques ?

9h00-10h00 : Table ronde : Les universités

Modération : Christine Bénévent (ENC/CJM)

Participants : Emmanuelle Chapron (U. Aix-Marseille / TELEMMe) : l’exemple de Perpignan

Juliette Deloye (U. Montpellier 3 / CRISES) : l’exemple de Montpellier

(U. Montpellier 3 / CRISES) : l’exemple de Montpellier William Trouvé : l’exemple de Caen

10h00-11h00 : Table ronde : Les académies

Modération : Claire Haquet (BM Nancy)

Participants : Thierry Claerr (Archives nationales) : l’exemple de Brest

Fabienne Henryot : l’exemple de Nancy

: l’exemple de Nancy Sylvain Skora : l’exemple de Rouen

11h00-12h00 : Table ronde : Les collèges

Modération : Emmanuelle Chapron

Participants : Véronique Castagnet-Lars : l’exemple de Toulouse

Agnès Marcetteau (BM Nantes) : l’exemple de Nantes

(BM Nantes) : l’exemple de Nantes Mathilde Siméant (BM Dijon), Laurent-Henri Vignaud (U. Bourgogne / LIR3S) : l’exemple de Dijon

12h00-13h30 : Déjeuner

Session 3 – Penser ou repenser un bâtiment pour fonder une bibliothèque publique

13h30-14h00 : Modération : Fabienne Henryot

Participantes : Emmanuelle Chapron

Julie Duprat (BHVP) : l’exemple de la Ville de Paris

14h00-15h30 : Atelier : Faire mémoire du fondateur de la bibliothèque publique

Cet atelier consistera en une discussion informelle entre l’ensemble des membres du projet BiPuLum. Nous envisagerons le fondateur de la bibliothèque publique sous l’angle de la mémoire, c’est-à-dire les formes commémoratives qui ont été faites de ce personnage (portraits, préfaces de catalogues, éloges, etc.) et les discours qu’elles ont véhiculés jusqu’aux années 1830.