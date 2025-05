Le comité d’organisation du master 2 Sciences du Langage parcours FLE vous invite à assister à sa journée d’étude portant sur le thème des émotions dans l’enseignement du FLE. Cette journée d’étude vise à explorer la place des émotions dans l’enseignement des langues sous différents angles : engagement et motivation des apprenants, posture enseignante, intégration des émotions dans la conception des séquences pédagogiques et émotions et communication interculturelle. À travers ces trois perspectives, cette journée d’étude invite à une réflexion approfondie sur la place des émotions en didactique du FLE en croisant les regards entre didacticiens, linguistes, psychologues.

Hybrid event (on site and online)

License

This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.