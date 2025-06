Announcement

Argumentaire

La figure du dictateur se consolide au xxème siècle, en particulier sous les régimes de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) et de Francisco Franco (1939-1975). Si le centenaire de la dictature du premier donna lieu à une abondante production universitaire, sa portée médiatique fut moindre. En 2025, la commémoration des cinquante ans de la mort de Franco est alors l’occasion de penser et d’interroger l’héritage des dictatures espagnoles, de questionner leur représentation dans la mémoire collective et d’analyser leur résonnance dans la culture politico-sociale contemporaine.

De fait, l’évolution de la figure du dictateur en Espagne reflète nombre des changements politico-sociaux qui marquèrent le pays, depuis les pronunciamientos militaires du xixème siècle, jusqu’à la longue dictature franquiste et son influence pérenne au sein de la démocratie espagnole. Au xixème siècle, l’Espagne connait en effet une succession de gouvernements fréquemment autocratiques et peu durables. L’instabilité politique et les conflits qui opposent libéraux et modérés constituent alors un terreau privilégié pour l’émergence de figures autoritaires qui réclament et promettent un retour à l’ordre et à la sécurité. Déjà, en 1849, Juan Donoso Cortés (1809-1853) publiait son Discurso sobre la dictadura, dans lequel il affirmait que : « cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, la legalidad; cuando no basta, la dictadura », considérée « en circunstancias dadas (…) un gobierno legítimo, un gobierno bueno ».

Si, sous la République romaine, le « dictateur », anciennement nommé magister populi, renvoyait à un magistrat extraordinaire, légalement investi, pour une durée limitée, de tous les pouvoirs, ce rapport défini à la temporalité, à la légalité et à la légitimité laisse place, à l’époque contemporaine ; à une figure proche de l’absolutisme, dont l’autorité semble déliée de toute limite constitutionnelle. Pour approcher l’essence de cette réalité protéiforme, il convient, pour paraphraser le philosophe espagnol José Ortega y Gasset, d’en interroger la circonstance. En ce sens, au long de l’histoire contemporaine espagnole, la figure du dictateur a toujours émergé comme une réponse ou un prétexte dans des moments de crises diverses.

Dès lors, ce congrès entend analyser la construction, la représentation et les débats qui entourent la figure du dictateur, ses manifestations historiographiques et ses échos dans les discours politiques, la culture ou la mémoire collective. Ce faisant, il s’agit d’explorer les formes labiles qu’adopte le phénomène autoritariste aux xixème et xxème siècles et d’ébaucher son évolution, afin d’ouvrir des pistes de dialogue et de réflexion nouvelles dans la compréhension de sa permanence symbolique.

Axes thématiques

La représentation des dictateurs dans l’historiographie : cadre théorique de l’autoritarisme hispanique (libéralisme révolutionnaire, courants européens ; nationalisme, populisme…).

La construction de l’image publique des dictateurs et des dirigeants autoritaires aux XIXe et XXe siècles : comment s’est construite l’image des caudillos militaires du XIXe siècle (Espoz y Mina, baron de Meer, Espartero, Narváez…) ? Que dire de la présidence de Serrano en 1874, déjà qualifiée par ses contemporains de dictature de Serrano ? Comment les dictateurs du XXe siècle ont-ils été représentés ? (Miguel Primo de Rivera, Francisco Franco).

La figure du dictateur dans la production culturelle espagnole : sa représentation dans le roman et le théâtre espagnols, et son expression dans l’espace public (statues équestres et monuments commémoratifs, peintures allégoriques…), sans oublier le cinéma ou la musique (hymnes et marches militaires, chansons populaires à paroles patriotiques…).

Le rôle de la propagande dans la représentation du dictateur : à travers la presse, les discours, l’iconographie. Censure et contrôle des médias, production de mythes, culte de la personnalité.

Mémoire et débat public dans l’Espagne démocratique : la perception sociale des dictatures aux xixème et xxème siècles reflète une évolution allant de mémoires locales et fragmentées vers des récits nationaux plus structurés, bien que controversés (débats autour de la légitimité, de l’oubli et de la justice).

Conditions de soumission

Les langues officielles du congrès seront l’espagnol et le français.

Date limite d’envoi des propositions : 20 juin 2025

Les propositions doivent comporter :

Titre de la communication et résumé (500 mots maximum)

Court CV (1 page maximum)

Envoyer conjointement aux adresses suivantes :

alya.ben-hamida@univ-montp3.fr

maria.llombart-huesca@univ-montp3.fr

Notification d’acceptation : 30 juin 2025

Frais d’inscription

30 euros

Responsables scientifiques