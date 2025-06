Notre-Dame de Paris, identités multiples

Announcement

Présentation

L’incendie du 15 avril 2019 a suscité une émotion mondiale, révélant à quel point Notre-Dame de Paris est bien plus qu’un monument. Cathédrale emblématique de la capitale, lieu de foi, chef-d’œuvre d’architecture, décor littéraire, symbole national, enjeu politique et médiatique… Notre-Dame cristallise des identités multiples qui traversent l’histoire de France et nourrissent l’imaginaire collectif bien au-delà des frontières.

Entre revendications patrimoniales et identitaires, entre mémoire spirituelle et usages contemporains, à qui appartient Notre-Dame ? Et que nous dit-elle de notre société, de notre rapport au religieux, au sacré, à la culture et à la nation ?

Ce colloque, porté conjointement par la Faculté des Lettres, la Faculté de Droit canonique et la Faculté de théologie et de sciences religieuses (Theologicum) de l’Institut Catholique de Paris, propose une exploration pluridisciplinaire inédite de cette cathédrale universelle.

Croisant les regards de l’histoire, de la théologie, du droit, de l’art, de la musique, de la littérature, de la politique, des sciences sociales et de la pastorale, il vise à mettre en lumière les multiples lectures possibles de Notre-Dame et les différentes formes d’appropriations – individuelles, collectives, institutionnelles – qu’elle suscite hier comme aujourd’hui.

Pendant trois jours, chercheurs, experts, artistes, ecclésiastiques et acteurs du terrain confronteront leurs analyses, partageront leurs expériences et ouvriront un dialogue sur les enjeux patrimoniaux, identitaires, spirituels et éducatifs autour de Notre-Dame.

Programme

Lundi 16 juin

Inauguration du colloque

9h30 Ouverture

Ludovic Danto, Doyen de la Faculté de Droit canonique, ICP

Présidence Vincent Holzer, Vice-recteur à la Recherche de l’ICP

10h30 La couleur dans l’église au fil des siècles Michel Pastoureau , Directeur d’études émérite de l’École pratique des hautes études (Paris)

, Directeur d’études émérite de l’École pratique des hautes études (Paris) 11h15 Monseigneur d’Hulst , conférencier de Notre-Dame

, conférencier de Notre-Dame Jean-Baptiste Amadieu, chargé de recherche au CNRS en Littérature française

12h00 Déjeuner

Retours d’expériences sur Notre-Dame

Présidence Ludovic Danto, Doyen de la Faculté de Droit canonique, ICP

14h00 Réouvrir une cathédrale vraiment catholique, c’est-à-dire pleinement universelle Mgr Olivier Ribadeau-Dumas , Recteur – archiprêtre de Notre-Dame de Paris

, Recteur – archiprêtre de Notre-Dame de Paris 14h30 Rebâtir Notre-Dame de Paris en cinq ans : mobilisation et adhésion en France et dans le monde d’aujourd’hui Philippe Jost , Président de l’établissement public « Rebâtir Notre-Dame de Paris »

, Président de l’établissement public « Rebâtir Notre-Dame de Paris » 15h00 Le traitement médiatique, de l’incendie à la réouverture Cédric Burgun, Maître de conférences en droit canonique, ICP David Milliat, présentateur France 2 / Le Jour du Seigneur

15h30 Discussion

16h00 Pause

16h30 Projection du film «Notre-Dame brûle» et entretiens croisés.

Mardi 17 juin

Notre-Dame : symbole politique et national

Présidence Vincent Holzer, Vice-recteur à la Recherche de l’ICP

9h00 Notre Dame : une nouvelle symbolisation théologico-politique porteuse d’avenir ? Bernard Bourdin , Professeur HDR en philosophie politique et histoire des idées, ICP

, Professeur HDR en philosophie politique et histoire des idées, ICP 9h30 Du sacre de Napoléon au Te Deum manqué du Général de Gaulle. La cathédrale vue comme un lieu de réconciliation avec l’Etat. Albert Jacquemin, Maitre de conférences en droit canonique, ICP

10h00 Pause

Notre-Dame de Reims (1914), Notre-Dame de Paris (2019), l’incendie de deux cathédrales nationales : du traumatisme à la résurrection Patrick Demouy , Professeur émérite à l’Université de Reims, Président d’honneur de la Chaire Histoire et Patrimoine du Moyen Age de l’ICP-Campus de Reims.

, Professeur émérite à l’Université de Reims, Président d’honneur de la Chaire Histoire et Patrimoine du Moyen Age de l’ICP-Campus de Reims. 11h00 Notre-Dame de Paris : les singularités d’une cathédrale nationale. Mathieu Lours, Historien de l’architecture, responsable du champ disciplinaire Histoire à l’École de Chaillot

11h30 Discussion

12h00 Déjeuner

Notre-Dame : des enjeux institutionnels en débat ?

Présidence Jean-Michel Leniaud, Président de l’association des amis de Notre-Dame

14h00 Quand Notre-Dame enflamme la vie politique : expressions de la déploration patrimoniale et distinction politique. Violette Garnier , Doctorante en science politique, Université de Bordeaux

, Doctorante en science politique, Université de Bordeaux Les enjeux entre affectation et propriété, par-delà le culte. Emmanuel Tawil , Maître de conférences de Droit public à l’Université Paris 2 PanthéonAssas

, Maître de conférences de Droit public à l’Université Paris 2 PanthéonAssas 15h00 Les enjeux canoniques ou ecclésiaux : l’évêque, le chapitre et la basilique. Emmanuel Petit, Recteur de l’ICP

15h30 Discussion 15h45 Pause

16h00 Aspects culturels et patrimoniaux : un musée pour Notre-Dame. Charles Personnaz , Directeur de l’Institut national du patrimoine, Jonathan Truillet , Conservateur en chef du patrimoine, adjoint à la directrice générale déléguée, établissement public « Rebâtir Notre-Dame de Paris »

, Directeur de l’Institut national du patrimoine, , Conservateur en chef du patrimoine, adjoint à la directrice générale déléguée, établissement public « Rebâtir Notre-Dame de Paris » 16h30 Accueillir les publics à Notre-Dame de Paris : un dialogue entre culte et culture Bénédicte Fichet, Association Casa – Notre Dame

17h00 Discussions

Mercredi 18 juin

Notre-Dame : enjeux artistiques

Présidence Cécile Coulangeon, doyenne de la Faculté des Lettres, ICP

9h00 Le décor monumental intérieur de Notre-Dame : découvertes liées au chantier de restauration de la cathédrale, Dany Sandron , Professeur en Histoire de l’art du Moyen Âge, Sorbonne Université

, Professeur en Histoire de l’art du Moyen Âge, Sorbonne Université 9h30 La sculpture des portails de Notre-Dame de Paris : styles, mise en œuvre et polychromie. Iliana Kasarska, Maître de conférences en histoire de l’art médiéval, ICP

10h00 Pause

10h30 Repenser la musique médiévale pour NotreDame aujourd’hui, une pédagogie pour les croyants et les non-croyants. Sylvain Dieudonné , Professeur associé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Directeur artistique de l’Ensemble Pérotin le Grand

, Professeur associé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Directeur artistique de l’Ensemble Pérotin le Grand 11h00 Notre-Dame romantique Isabelle Durand, Professeure de littérature comparée, Université Bretagne Sud

11h30 Discussions 12h00 Déjeuner - Cocktail déjeunatoire

Enjeux théologiques et pastoraux

Présidence Mgr Laurent Ulrich, Archevêque de Paris

14h00 Art et théologie ‘‘J’aimerais emporter le feu’’. L’édifice ecclésial entre immortalité et éternité Arnaud Montoux , Maître de conférences en théologie, ICP

, Maître de conférences en théologie, ICP 14h30 L’art contemporain dans Notre-Dame : les enjeux d’un réaménagement. Marc Chauveau, historien de l’art, commissaire invité à la galerie Saint-Séverin

Croisées des discours et des pratiques sur Notre-Dame

15h00 Accompagner (les visiteurs à Notre-Dame) au seuil du Mystère : les ressources de l’initiation chrétienne. Gilles Drouin, Professeur de théologie, ICP

15h30 Pause

16h00 Les pèlerinages contemporains à Notre-Dame Marie-Hélène Chevrier , Maître de conférences en géographie, ICP

, Maître de conférences en géographie, ICP 16h30 Les enjeux éducatifs dans les écoles cathédrales : de la relation pédagogique et du rapport au savoir. Augustin Mutuale, Doyen de la Faculté d’Éducation et de Formation (Facef), ICP

17h00 Discussion

17h30 Conclusion du colloque