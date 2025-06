Announcement

Présentation

Dans un monde où les transformations économiques, technologiques et sociétales redéfinissent constamment les repères, les disciplines de la finance et de la gestion se trouvent aujourd’hui au cœur d’un bouleversement profond (Brynjolfsson & McAfee, 2014 ; OECD, 2020).

Le thème du Congrès International « sur les disciplines de la finance et de la gestion dans un monde moderne complexe : défis technologiques, Intelligence Artificielle, régulation et finance durable », s’inscrit dans cette ligne de conduite. Un événement scientifique majeur consacré aux enjeux contemporains de ces disciplines dans un environnement global marqué par la complexité, l’incertitude et l’innovation rapide.

À l’ère du numérique, de l’intelligence artificielle et de la finance durable, les outils traditionnels ne suffisent plus pour appréhender les défis actuels. Les méthodes analytiques avancées, les technologies émergentes, et les modèles de décision assistés par algorithmes transforment radicalement les pratiques managériales et financières (Davenport & Ronanki, 2018 ; Agrawal, Gans & Goldfarb, 2018).

Selon Tapscott & Tapscott, 2016 ; Zetzsche, Buckley, Arner & Barberis, 2017, les innovations technologiques, intelligence artificielle, big data, blockchain, finance décentralisée, redessinent les contours de la gestion des risques, de la conformité réglementaire, de la prévision financière et de la prise de décision stratégique.

Dans ce contexte, les frontières disciplinaires s’estompent : la finance interagit désormais avec les sciences de l’ingénieur, les sciences cognitives, le droit, l’économie comportementale, la science des données, ou encore les sciences sociales. Ce décloisonnement favorise l’émergence d’approches hybrides, plus adaptées à la complexité du réel (Kitchin, 2014). Il est urgent d’explorer et de consolider ces nouvelles synergies scientifiques pour mieux accompagner les mutations du secteur.

Alors que les préoccupations liées au développement durable deviennent centrales, la finance est appelée à jouer un rôle moteur dans la transition écologique et sociale. Les politiques de régulation, quant à elles, doivent évoluer pour encadrer de manière agile ces nouvelles dynamiques, tout en préservant la stabilité systémique. La construction d’une finance plus responsable, inclusive et éthique constitue l’un des axes majeurs de ce colloque.

Ce colloque se veut avant tout un lieu de rencontres interdisciplinaires, un espace privilégié pour partager les résultats de la recherche, discuter des bonnes pratiques professionnelles, débattre des enjeux éthiques et sociétaux, et bâtir des ponts entre les mondes académiques, institutionnel et entrepreneurial.

Nous vous invitons donc à vous engager pleinement dans ces échanges, à faire entendre vos voix, à nourrir le débat d’idées, et à profiter des nombreuses opportunités de collaboration, d’apprentissage et de networking. Ensemble, participons activement à la construction d’une finance et d’une gestion plus intelligentes, plus durables et mieux adaptées aux réalités du monde moderne.

Argumentaire

Ce colloque ambitionne d’explorer les dernières avancées scientifiques et technologiques dans les domaines de la finance et de la gestion.

Nous encourageons la recherche originale et inédite qui fait progresser le domaine des sciences appliquées à la finance et à la gestion, nous encourageons également les contributions explorant les synergies entre la finance et d’autres disciplines, telles que l’intelligence artificielle, la sociologie économique ou la réglementation financière.

Nous recherchons des contributions, tels que, études empiriques, analyses théoriques, cas pratiques, etc, dans des domaines incluant, mais sans s’y limiter, aux sujets suivants :

1. FinTech, Innovation Technologique et Régulation en Finance

L’impact de la blockchain et des crypto-monnaies sur la gestion des risques financiers.

L’intelligence artificielle dans la gestion d’actifs et les investissements automatisés.

L’impact de l’open banking et des plateformes FinTech sur les marchés financiers.

Sécurité et confidentialité dans les transactions financières numériques.

Applications de la blockchain dans la gestion des portefeuilles et la réduction des coûts de transaction.

L’impact de la régulation financière sur les nouvelles technologies et les modèles d’affaires financiers.

2. Gestion des Risques et Modélisation Financière

Méthodes avancées de gestion des risques dans un environnement incertain (finance comportementale, stress testing, etc.).

Modélisation et gestion du risque systémique dans les systèmes financiers mondiaux.

Approches quantitatives dans la gestion des portefeuilles et la valorisation des actifs.

L’impact du changement climatique sur la gestion des risques financiers.

Surveillance et conformité en temps réel via la technologie : défis et solutions.

3. Finance Durable et Finance Verte

L’émergence des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les décisions d’investissement.

Modèles quantitatifs pour évaluer la performance des investissements responsables.

Les risques liés aux investissements verts : analyse et solutions.

L’impact de la régulation sur la finance durable : défis et opportunités.

La finance comportementale appliquée aux décisions d’investissement et à la gestion des risques.

4. Finance Islamique et Finance Alternative

L’innovation technologique et la transformation digitale en finance islamique.

Approches quantitatives et économétriques en gestion financière islamique.

Régulation et gouvernance dans la finance islamique.

Financement participatif (Crowdfunding) et finance islamique. Sukuk (obligations islamiques) et leur impact économique.

Microfinance islamique : un modèle pour l’inclusion financière.

5. Stratégie Financière et Gestion des Entreprises

Modélisation financière avancée pour la prise de décision stratégique.

L’impact de la gestion des risques financiers sur la performance à long terme des entreprises.

Financement des startups et nouvelles approches de capital- risque.

Fusion et acquisition : modèles de valorisation et risques associés.

6. Data Science et Big Data pour la Prise de Décision Financière

Utilisation des modèles prédictifs et des algorithmes de machine learning dans l’analyse financière.

Application du big data dans l’évaluation des risques et la modélisation des marchés.

Analyse des comportements des investisseurs à l’aide de données comportementales.

L’analyse en temps réel des tendances de marché via les technologies de Big Data.

7. Actuariat

Actuariat et fintech : modèles hybrides et collaborations émergentes.

Intelligence artificielle et data science en actuariat. Nouveaux risques et modélisation actuarielle.

Régulation, gouvernance et conformité en actuariat. Finance durable et rôle de l’actuaire.

Actuariat et transformation digitale.

8. Modélisation stochastique et application en finance

Modèles stochastiques pour la dynamique des prix d’actifs financiers.

Évaluation et couverture des produits dérivés à l’aide d’équations différentielles stochastiques.

Utilisation des simulations de Monte Carlo pour la valorisation et la gestion de portefeuille.

Modélisation stochastique des taux d’intérêt et du risque de crédit.

9. Audit, Gouvernance et Régulation

9.1 Audit et Gestion des Risques

L’audit interne et la gestion des risques financiers, opérationnels et stratégiques.

Le rôle de l’audit interne et externe dans la résilience des organisations face aux crises (sanitaires, économiques, géopolitiques).

9.2 L’audit à l’ère du numérique : défis et opportunités

L’impact de la transformation numérique sur la démarche d’audit des états financiers.

L’enjeu de la responsabilité de l’auditeur dans les missions d’audit assistées par l’intelligence artificielle.

La cybersécurité et son rôle dans l’audit des systèmes d’information.

9.3 Audit et conformité réglementaire

Le rôle de l’audit interne dans la conformité réglementaire (Sarbanes-Oxley, GDPR, etc.).

L’audit de la gouvernance d’entreprise et son impact sur la performance.

La conformité en matière de données personnelles (RGPD, législation locale, etc.).

NB : La liste des thèmes n’est pas exhaustive et reste ouverte par le comité d’organisation.

Directives de soumission

Les chercheurs sont invités à soumettre des articles complets, des articles courts et des résumés étendus portant sur des recherches originales et novatrices. Toutes les soumissions seront évaluées par des pairs en fonction de leur pertinence, de leur mérite technique, de leur originalité, et de la clarté de la présentation.

Toutes les soumissions doivent être des travaux originaux et inédits.

Les articles doivent respecter les consignes de formatage spécifiées : les articles doivent être rédigés en Times New Roman, 12 pt, interligne 1.5, et respecter les normes de citation APA/Chicago.

Un processus d’évaluation sera mené par un panel d’experts dans le domaine.

Les articles acceptés seront présentés lors de la conférence et potentiellement publiés dans les actes de la conférence.

C’est une occasion pour les chercheurs, les praticiens et les universitaires de présenter leurs travaux les plus récents et de favoriser la collaboration au sein de ce domaine en pleine expansion.

Soumission de résumé

Les chercheurs sont invités à soumettre des résumés d’environ 500 mots pour considération dans le cadre de la Conférence sur les disciplines de la finance 2025. Les soumissions doivent clairement décrire l’objet de la recherche, la méthodologie, les principales conclusions et les contributions au domaine de l’ingénierie financière et de l’intelligence artificielle ;

Les résumés peuvent être soumis aux formats WORD, PDF ou LaTeX et doivent être enregistrés

avant le 15 juillet 2025

Tous les résumés soumis feront l’objet d’une revue rigoureuse par le Comité Scientifique et Consultatif, avec notification d’acceptation prévue pour 15 Août 2025. Les auteurs des résumés acceptés seront invités à présenter leurs recherches lors de la conférence et pourront soumettre un article complet.

Prix et publication des articles

Les articles acceptés seront reconnus par des certificats de présentation ; ainsi, seront publiés à la Revue Internationale de Management, d’Entrepreneuriat et de Communication (RIMEC).

Les textes retenus paraîtront également dans une revue indexée SCOPUS, ou IMIST, garantissant une large diffusion au sein des communautés académiques et professionnelles.

Cela offre une occasion précieuse pour les chercheurs de partager leurs contributions sur une scène mondiale et de gagner en reconnaissance dans leurs domaines respectifs.

Dates importantes

Date limite de soumission des résumés : 30 juin 2025 (500 mots)

Notification des résumés acceptés : 15 Juillet 2025

Date limite de soumission des articles : 15 Octobre 2025

Dates de la conférence : 20-21 Novembre 2025

Informations importantes

Pour les consignes de soumission et des informations détaillées sur la conférence, veuillez consulter notre site web officiel à finnova-isiam.com.

Tous les participants doivent soumettre leurs travaux via l’adresse e-mail suivante : finnova@isiam.ma.

NB : aucune soumission ne sera acceptée après le 15 Octobre 2025.

Frais de participation

Professionnels :1300 MAD/130 €

Enseignants chercheurs : 1000 MAD/100 €

Doctorant-e : 500 MAD/50 €

Enregistrement et participation

Les inscriptions seront ouvertes sur le site colloque.isiam.ma du 1er septembre au 15 novembre 2025.

Les frais d’inscription incluent : l’accès à l’ensemble des sessions, le matériel de conférence, les pauses-café et déjeuners, les attestations de participation, ainsi qu’un kit de bienvenue.

Veuillez noter que toute publication dans une revue indexée SCOPUS ou IMIST entraînera des frais supplémentaires.

Note importante :Une session exceptionnelle en distanciel sera autorisée, dans la limite de 10 participants, afin de permettre la participation de chercheurs ne pouvant se déplacer. Les propositions retenues pour cette session feront l’objet des mêmes exigences scientifiques que les communications en présentiel.

Un e-mail de confirmation vous sera envoyé dès validation de votre paiement.

Coordonnatrice responsable du congrès

Pr. Najlae YACHOU, EREDD, Université Internationale d’Agadir, Maroc.

Comité d’organisation

Pr. Amina TOURABI, ENSA Agadir Université IBN ZOHR, Maroc.

Pr. Imad FAKHOURI, ENSA Agadir Université IBN ZOHR, Maroc.

Pr. Khalil NAIT BOUZID, FSJESM, UH2, Casablanca, Maroc.

Pr. Motia LAKHDAR, Université Internationale d’Agadir, Maroc.

Pr. Najlae YACHOU, Université Internationale d’Agadir, Maroc.

Pr. Soukaina HADIRI, ENSA Agadir Université IBN ZOHR, Maroc. FINNOVA

Mme. Fatimazahra AMARIR, responsable communication,Université Internationale d’Agadir, Maroc.

Pr. Khalid HAKIMI, Doctorant, Université Internationale d’Agadir, Maroc.

Comité de pilotage

Pr. Amina TOURABI, ENSA Agadir Université IBN ZOHR, Maroc.

Pr. Khalil NAIT BOUZID, FSJESM, UH2, Casablanca, Maroc.

Pr. Najlae YACHOU, Université Internationale d’Agadir, Maroc.

Speakers

Pr. Said HENCHAN, Professeur d’Economie à l’EGE-UM6P et Directeur du Laboratoire International Associé du CNRS (LIA)- France.

M. Mohamed SAAD, Digital Advocate et directeur général adjoint au sein de la Bourse de Casablanca - Maroc

Pr. Baïdy THIONGANE, Enseignant-Chercheur à l’Université Numérique Cheikh Hamidou KANE, spécialiste en développement des plateformes d’Intelligence Artificielle (IA). Dakar - Sénégal.

Pr. Youssef Ouknine, Professeur à l’Université Cadi Ayyad et à l’Université polytechnique Mohammed VI.

Comité scientifique