Étudiant·e·s africain·e·s en France

Announcement

Programme

Matinée

Fondation Lucien paye

10h Introduction

J ulie Peghini , directrice de la résidence Lucien Paye ( Université Paris 8, CEMTI)

Michel Sot, ancien directeur de Lucien Paye ( Université Paris-Sorbonne)

10h15-10h45 Ouverture

La Fondation Lucien Paye, haut-lieu de la FEANF, Françoise Blum (CNRS, CHS)

10h45 Le roman-photo de l’accueil. Reportages, mises en scènes et contrechamps d’étudiant.es africain.es en France. Photothèque du Ministère de la Coopération, 1960-70, Aline Pighin (Archives diplomatiques, CIRESC-EHESS) Suivi de Assignés africains. Magloire Mpaka (artiste)

Discussion

11h15 Pause

11h30 Trajectoires de vie, trajectoires d’études

Modération : Pascale Barthélémy (EHESS, IMAF) et Alexis Roy (CNRS, IMAF)

Odile Goerg (Université Paris Diderot, CESSMA) : Étudiants africains à Strasbourg à l’aube des indépendances.

Roufaïda Henni (GRESCO) : Les conséquences biographiques des migrations étudiantes algériennes : ce que la migration fait aux (projets d’) études.

Gabrielle Chomentowski (CNRS, CHS) : Les étudiants africains de l'Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC) : filmer, se filmer, se dire (années 1950-1960)

Salim Chena (LAM) : Etudier pour immigrer : Des étudiant.e.s algérien.ne.s dans les métiers de la santé.

Discussion

A la Maison de la Tunisie (45a Bd Jourdan, 75014 Paris)

13h-14h30 Buffet

Après-midi

Pavillon Habib Bourguiba

14h30 S’engager

Modération : Faranirina Rajaonah (Université Paris Diderot) et Ophélie Rillon (CNRS, IMAF)

Nadeige Ngo Nlend (Université de Douala), Identités religieuses et politisation des étudiants camerounais en France, 1955-1970 : les étudiants de l’aumônerie protestante de Paris

Héloïse Kiriakou (Chercheuse indépendante), Le fonds Paule Fioux ou l’histoire d’un groupe de jeunes militants internationalistes au service de la révolution congolaise (1967-1972)

Céline Pauthier (Université de Nantes), Étudiants guinéens en France : de l’engagement anticolonial à l’exil

Alicia Knock (conservatrice, commissaire, Centre Pompidou), Paris Noir, Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950 – 2000

Discussion

15h45 Pause

16h Retours d’expérience

Modération : Françoise Blum (CNRS, CHS) et Sara Panata (CNRS, LAM)

Daniel Abidjo (CY Cergy Paris Université)

Mahamat Nour Annouar ( Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Abdoulaye Diallo (Directeur de l’Harmattan, Dakar)

Jibrin Ibrahim (Université du Nigéria)

Mutethya Ivia (University of Nairobi)

Fabou Koulibaly (CHS)

Phalonne Elda Mengome (IDHES, Université Paris VIII)

Alfred Sawadogo (Université de Lille)

Abdrahmane Tagourla (CHS)

18h Projection du film : Le Retour des Femmes Colibris de Patricia Kaersenhout

Le retour des femmes colibris est un court-métrage qui prend comme point de départ la célèbre conférence des artistes et écrivains de 1956 qui s’est tenue à la Sorbonne à Paris. Cette conférence était entièrement organisée par des femmes noires, mais aucune femme n’est montée sur le podium. On suit les conversations imaginées entre Joséphine Baker, Suzanne Césaire, Christiane Diop, Frida Kahlo et Paulette et Jeanne Nardal dans les coulisses de cette célèbre conférence. Comment se fait-il que, même dans ce mouvement d’émancipation, un groupe reste exclu ? Et pourquoi nous nous «souvenons» si peu du rôle des femmes dans ces mouvements ?

18h30-20h En conclusion : Comment dépasser le carcan colonial ?

Modération : Patrice Yengo ( CEAF, EHESS) et Julie Peghini