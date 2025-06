Revue Adilaaku. Droit, politique et société en Afrique - Varia

Announcement

Présentation

La revue Adilaaku, Droit, Politique et Société en Afrique est l’un des outils stratégiques de vulgarisation des résultats de recherches du Centre National d’éducation, du Cameroun et d’ailleurs. En effet, elle a pour objectif de contribuer à densifier les résultats de la recherche sur les plans économiques, politiques, économiques et sociales modestement à la réflexion sur les mutations et transformations qui affectent l’ordre politique et juridique contemporain. Elle participe ainsi au renouvellement de la compréhension des grands enjeux du monde. Se fondant sur la maxime Ubi Societas, Ibi jus, Ibi Societas, Ubi politicas qui enseigne qu’il n’y a pas de société sans droit ni de société sans politique, Adilaaku met le droit et la politique au service du bien-être de l’humain, étant donné qu’une société d’individus est animée par la nécessité de réglementer et de pacifier les rapports. Avec ladite revue, les chercheuses et chercheurs en sciences sociales disposent d’un espace privilégié pour discuter et diffuser leurs savoirs en libre accès sous le modèle diamant.

Parvenue à sa cinquième année, la revue Adilaaku lance cet appel varia dans le but de s’ouvrir aux contributions de qualité scientifique reconnue, des articles de synthèse et notes scientifiques, des courts textes de discussions sur des problèmes scientifiques et techniques actuels et innovants invitant au débat et demandant des éléments de solutions. Ces contributions pourront permettre d’avoir un regard sur les mutations sociales qui affectent l’ordre politique et juridique contemporain, et ce à différents niveaux :

La construction d’un espace politique et juridique supranational ;

La territorialisation de l’action politique ;

La structuration des institutions publiques,

De l’offre politique et des rapports des citoyens à la politique : partis politiques, élus et élections, participation, engagement, vote ;

Les nouvelles formes et pratiques de la démocratie ;

La sociologie des mobilisations collectives et des engagements ;

Les processus d’élaboration et d’imposition des normes juridiques ;

Les nouvelles configurations nationales et les TICs ;

L’institutionnalisation et codification du développement durable ;

Etc.

Conditions de soumission

La revue Adilaaku publie exclusivement en langue française, mais peut exceptionnellement admettre des textes en anglais ou en d’autres langues si elle dispose d’une ressource humaine circonstancielle pour les évaluer et les réviser. Elle pratique l’évaluation par les pair-e-s (peer-review) et dispose d’une politique antiplagiat arrimée à celle du Grenier des savoirs. Les résumés ainsi que les textes définitifs seront exclusivement soumis en ligne à l’adresse suivante : https://www.revues.scienceafrique.org/formulaire/

avant le 30 juillet 2025

Avant l’envoi des textes définitifs, les auteurs et autrices sont prié-e-s de télécharger la feuille de style et de respecter scrupuleusement les normes de présentation qu’ils ou elles trouveront à cette adresse : https://www.revues.scienceafrique.org/adilaaku/politiques/instruction-aux-auteurs-et-aux-autrices/

Calendrier

Ouverture de l’appel : 29 mai 2025

Date limite de réception des résumés (en ligne uniquement) : 30 juillet 2025

Réponse aux auteurs et autrices après évaluation de la proposition : 10 septembre 2025

Réception des textes complets (en ligne uniquement) : 30 octobre 2025

Publication du volume : décembre 2025

Comité de rédaction

ABOUBAKAR ADAMOU, Centre National d’Éducation, MINRESI (Cameroun)

BAMBA Alidjou, membre expert du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique

BASSANE GNEBA Julie, Université de Ngaoundéré (Cameroun)

MAHINI Bertrand-Michel, Centre National d’Éducation, MINRESI (Cameroun)

NOUAZI KEMKENG Carole Valérie, rédactrice en chef, Centre National d’Éducation, MINRESI (Cameroun), Membre-Expert du Groupe de travail sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique

PREGNON Claude NAHI, Université Peleforo Gon Coulibaly de Khorogo (Côte d’Ivoire)

TAMOUYA T. Aurélien, Centre National d’Éducation, MINRESI (Cameroun)

TCHAPMEGNI Robinson, Institut Québécois des Affaires Internationales (Canada)

TIEHI Elisée Judicaël, chercheur associé au Centre Jean Bodin de l’Université d’Angers (France)

Comité scientifique

ABANE ONGOLO Patrick, Université de Yaoundé II (Cameroun)

ALAWADI ZELAO, Université de Dschang (Cameroun)

BADUGUE Patrick L., Magistrat, Attaché au Parquet général près la Cour d’Appel de l’Adamaoua et Membre expert du Groupe de Travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Cameroun)