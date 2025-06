Abstract

Compiègne s’est développée, entre rivière et forêt, grâce aux séjours des quatre dynasties qui en ont fait une résidence de cour et de chasse. Le Grand Projet commandé par Louis XV, au milieu du XVIIIe siècle, à Ange-Jacques Gabriel, lui donna sa physionomie actuelle : le nouveau château serait relié à la forêt par des avenues, plantées de quatre rangées d’arbres, aux abords desquelles allait se développer, au XIXe siècle, un quartier résidentiel. Quels furent les statuts et les usages successifs des Avenues de Compiègne depuis leur plantation ? Quelle place occupèrent-elles, entre château, ville et forêt ? Dans quelle mesure le terme de villégiature peut-il être appliqué à ce quartier résidentiel et quelle était, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la sociologie et les modes de sociabilité de ses habitants ?