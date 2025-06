Announcement

26. und 27. März 2026 LYON

Präsentation

Edgar Hilsenrath wurde im April 1926 in einer assimilierten jüdischen Familie in Leipzig geboren. Das Schreiben und seine unerschütterliche Liebe zur deutschen Sprache waren die einzigen festen Anhaltspunkte in einem Leben, das vierzig Jahre lang von Umherirren geprägt war: Dies begann 1938 mit der Flucht aus Deutschland in das bukowinische (rumänische) Schtetl der Großeltern mütterlicherseits, ging 1941 mit der Deportation nach Mogilev, einem Ghetto in Transnistrien, weiter, aus dem er entkam, um sein Glück im Mandatsgebiet Palästina zu versuchen; drei Jahre später fand er zu seiner Familie zurück, die wie durch ein Wunder überlebt und in Lyon Zuflucht gefunden hatte. Deprimiert, unfähig zu schreiben, bis ihm eine Art Erleuchtung kam, schiffte er sich nach New York ein, wo er sich zwanzig Jahre lang tagsüber mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt, während er nachts an einem Epos arbeitete, in dem sich Abscheuliches und Komisches, Grässliches und Extravagantes auf überschwängliche und oft verwirrende Art vermengen. Amerika, wo er seine

Werke veröffentlichte, verschaffte ihm schon damals eine immense Anerkennung, zu der die deutsche Gesellschaft ihrerseits noch nicht bereit war. Da er seine „einzige Heimat“ in der „deutschen Sprache“ sah, entschied er sich allerdings 1975 für die Remigration und arbeitete im faszinierenden WestBerlin der 1980er Jahre an seinem vielseitigen und kompromisslosen Werk weiter. Er starb 2018. Von Kindheit an einen starken Drang zum Schreiben verspürend, verfasste er zahlreiche Romane, in denen versteckt Autobiografisches mit Märchen und Satire konkurriert, darunter auch Bestseller, denen eine polemische und kontrastreiche Rezeption zuteil wurde.

Seine Werke: Nacht (1964), Der Nazi und der Friseur (1971), Gib acht, Genosse Mandelbaum, später Moskauer Orgasmus genannt (1979), Bronskys Geständnis, später Fuck America gennant (1980), Zibulsky oder Antenne im Bauch (1983), Das Märchen vom letzten Gedanken (1989), Jossel Wassermanns Heimkehr (1993), Die Abenteuer des Ruben Jablonski (1997), Berlin… Endstation (2006).

Anlässlich seines 100. Geburtstages möchte unser Kolloquium in deutscher und französischer Sprache die zahlreichen Facetten eines der bedeutendsten Autoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erkunden, dessen Werk meist noch verkannt und bis heute zu wenig erforscht ist: u. a. Hilsenraths Beitrag zum Verständnis der jüdischen und mitteleuropäischen Geschichte, den so besonderen Stil und die so eigenartige Gestaltung seiner Romane, seine Liebe zur Sprache – und zwar nicht nur zu der deutschen.

Das Kolloquium findet am 26. und 27. März 2026 in Lyon statt und ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Germanistinnen der Universitäten Lyon 2, Lyon 3 und der ENS Lyon mit Agathe Pin, die derzeit mehrere Veranstaltungen zum hundertsten Geburtstag Hilsenraths koordiniert und an einer Biografie dieses vom Vergessen bedrohten unklassifizierbaren Autors arbeitet. Die Sprachen des Kolloquiums sind Deutsch und Französisch.

Die zu untersuchenden thematischen Schwerpunkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, sind die Folgenden:

Hilsenraths Auseinandersetzung mit der Geschichte

Erzählungen und Orte seines Lebens

Erinnerung an Mitteleuropa

Exil und Völkermord

Rezeption seines Werkes

Das Romaneske bei Hilsenrath

Episches und satirisches Erzählen

Körper, Sexualität und Gewalt

Hilsenrath und die Populärkultur

Die Sprache Hilsenraths

Hilsenrath übersetzen

Das Verhältnis zu Deutschland und zur deutschen Sprache

Narration der deutsch-jüdischen Identität

Mehrsprachigkeit

Einreichung

Vorschläge für Vorträge (ca. 2000 Zeichen) sind zusammen mit einem kurzen Lebenslauf bis Montag, den 15. September 2025, gemeinsam zu senden an:

sibylle.goepper@univ-lyon3.fr

sonia.goldblum@ens-lyon.fr

laurence.guillon@univ-lyon2.fr

anne.lemonnier-lemieux@ens-lyon.fr

agathepinchomette@gmail.com

Wissenschaftlicher Beirat