Announcement

Colloque international, 25 et 26 novembre 2025, INALCO, Paris

Argument

Le rapprochement entre histoire et cinéma remet également en question le rapport entre l’écrit et l’image, entre le texte scriptural et la monstration filmique, entre l’imaginaire et la réalité — ou le vrai/véridique —, entre le langage iconique et sémiotique et le langage verbal. Ce colloque vise à interroger ces rapports et ces tensions à travers l’examen des films algériens, marocains, tunisiens, libyens, ainsi que d’autres cinémas de la région.

On assiste aujourd’hui à un retour de ces cinémas vers « l’histoire coloniale du Maghreb », notamment à la colonisation française. Ce cinéma voit également un regain d’intérêt pour l’histoire de l’immigration vers l’autre rive de la Méditerranée, pour l’histoire politique (notamment celle des années de plomb), pour celle des communautés, des idées et des mentalités, pour l’histoire des pratiques sociales et culturelles, ainsi que pour les structures anthropologiques de l’imaginaire — sans oublier les profondes mutations survenues dans ces pays depuis 2011. À l’occasion de ce colloque : L’histoire à l’écran : tensions et dialogues dans les cinémas de l’Afrique du Nord, consacrée à l’Histoire racontée par les cinémas nord-africains dans leurs multiples facettes, plusieurs questions seront abordées :

Peut-on parler, en Afrique du Nord, d’un cinéma-document ou d’une écriture filmique de l’Histoire ?

Peut-on parler d’un discours historique structuré et porté par le cinéma ?

Comment les films révèlent-ils les silences et les lacunes de l’histoire des sociétés nord-africaines ?

Ces récits filmiques donnent-ils à voir une pluralité et une complexité culturelles, en dépit des constructions de romans nationaux ?

Quel est le rôle du cinéma dans la constitution d’un savoir historique sur l’Afrique du Nord ?

Le cinéma peut-il être un outil pertinent pour interroger le rapport entre l’imaginaire et le « réel » ?

En quoi les recherches historiques sur ces sociétés peuvent-elles enrichir la compréhension des œuvres cinématographiques ?

Existe-t-il une collaboration entre historiens et cinéastes nord-africains dans l’écriture scénaristique et filmique de l’événement historique ?

Existe-t-il un travail d’archivage et de sauvegarde des anciens films, y compris ceux menacés de disparition ?

Les créateurs ou témoins d’images amateures occupent-ils aujourd’hui la place des historiens ?

Modalités de contribution

Les propositions doivent être envoyées à Brahim Hasnaouy (IRCAM, Rabat) brahim.hasnaouy@gmail.com et Menel Zeggar (INALCO, Paris) menel.zeggar@inalco.fr

au plus tard le 15 juillet 2025.

Les propositions de communication doivent inclure un titre, les noms des auteurs, leur affiliation, un résumé (300 mots) et une courte bibliographie. Les communications seront appelées à devenir des articles pour un dossier thématique.

L’organisation du colloque ne pourra pas prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement des participants.

Comité scientifique