Revue « Écho de la Recherche Interdisciplinaire » - varia

Écho de la Recherche Interdisciplinaire, n°005, Novembre 2025- Varia

Présentation

ISSN-L (imprimé) 2959-3832 / E-ISSN (en ligne) 2959-3840

Écho de la Recherche Interdisciplinaire est une revue scientifique semestrielle éditée par le Laboratoire de Communication, Langues, Sciences Humaines et Sociales (LACOLASHS) de l’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY – Côte d’Ivoire. Elle publie des contributions originales en français, en anglais, en espagnol et en allemand dans les domaines des Langues, des Lettres, des Sciences de l’Homme et de la Société.

Pour sa 5e parution de Novembre 2025, Écho de la Recherche Interdisciplinaire se propose de publier un numéro varia sur des thématiques des Lettres, des Langues, des Sciences de l’Homme et de la Société (communication, arts, histoire, géographie, philosophie, sociologie, psychologie, anthropologie, …)

Modalités de contribution

Le protocole de rédaction est disponible en ligne.

1. Caractéristiques para textuelles des articles

L’ordre logique du texte doit respecter le canevas suivant :

Le titre de l’article en capital (en français et en anglais), le Prénom et le NOM de l’auteur, son adresse électronique ainsi que l’université d’attache sont indiqués en début de texte. Le corps du texte comprend nécessairement une introduction (présentant le contexte, la justification du sujet, la problématique, les approches théoriques utilisées), un développement et une conclusion. L’article, accompagné de résumés en français et en anglais d’environ 100 mots chacun et de 5 mots-clés, n’excède pas 5000 mots.

2. Mise en forme et articulations de l’article

Chaque projet d’article doit être envoyé sous la forme d’un document Word d’un maximum de 50 000 signes (espaces et notes compris), police : Times News Roman, taille (12 pour le corps de texte, 10 pour les notes de bas de page et 11 pour les citations détachées du texte), interligne simple, un retrait de 0,5 cm pour tout début de paragraphe. L’article ne comporte aucun caractère souligné.

Les articulations du développement du texte :

1. pour le titre de la première section ;

1.1. pour le sous-titre de la première sous-section ;

1.2. etc.

2. pour le titre de la deuxième section ;

2.1. pour le sous-titre de la deuxième sous-section ;

2.2. etc.

Les sous-sous-titres sont à éviter autant que possible.

Les langues de publication de la revue sont le français et l’anglais. Les termes étrangers au français et à l’anglais sont en italique et sans guillemets.

3. Citations

Les passages cités sont entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne pour présenter la citation (interligne 1, taille 11, retrait : 0,5cm à gauche ; 0cm à droite). Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante :

(Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de publication, pages citées) ; Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées).

Exemples :

- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective multiculturelle et globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : alors qu’elle s’est pour l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental que l’on appelle les mathématiciens (…) ».

- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :

le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

4. Références bibliographiques

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteurs.

Ouvrages

ADAM Jean-Michel, 2015, La linguistique textuelle, 3e édition, Paris, Armand Colin.

MANDA Djoa Johnson, 2023, Apports de la linguistique à la formation en Français sur Objectif Spécifique. Herméneutique du référentiel médical, Abomey-Calavi, Éditions du Sodylary.

Ouvrages électroniques

FREUD Sigmund, 1911, The interpretation of dreams (A. Brill, Trad.), USA, Plain label books, En ligne http://books.google.com , consulté le 20 août 2009.

RIEBER Robert, 2006, The bifurcation of the self : the history and theory of dissociation and its disorders, Boston, MA : Springer, Doi :10.1007/b139008, consulté le 10 janvier 2020.

Articles de revue

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une rencontre », Diogène, 202, p. 145-151.

GOURÉ-BI Boli, 2017, « Robbing the fire of knowledge in a leftist perspective », Revue Ivoirienne de Langues Étrangères, n°12, p. 103-114.

Article de périodique électronique

SINCLAIR Francine & NAUD Jacques 2005, « L’intervention en petite enfance : Pour une éducation développementale », Éducation et Francophonie, 33(2), p. 28-43, En ligne http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/XXXIII_2_028.pdf.

Article d'un ouvrage collectif

LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, 2014, « De la description à la classification des discours : l'analyse linguistique du discours (ALD) selon la perspective de Olga Galatanu », dans Gérard-Marie Messina et Augustin Emmanuel Ebongue (Eds.), Médias et construction idéologique du monde par l’Occident, Paris, L’Harmattan. p. 61-73.

Actes de colloques

Les actes ont été publiés sous la forme d’un livre avec un éditeur scientifique.

ABAKA Kouassi Gérard, 2020, « La langue française ou le début des difficultés dans l'apprentissage des mathématiques en Côte d'Ivoire », dans Koia Jean Martial Kouamé et Djoa Johnson Manda (Eds), L’enseignement-apprentissage en/des langues européennes dans les systèmes éducatifs africains : place, fonctions, défis et perspectives, actes de colloque, 20-22 novembre 2019, INP-HB Yamoussoukro, Paris, Observatoire européen du plurilinguisme, p.15-32.

Les actes ont été publiés sous la forme d’un livre sans éditeur scientifique.

MSILA Ben Anouar, 2016, « Sémiotique et enseignement : une même quête. Approche de l'énonciation », In Langue et discours, quel enseignement?, actes de colloque, 25-26 novembre 2014, Université Moulay Ismaïl de Meknès-Maroc, Série Actes de colloque 44, p. 141-151.

Mémoires de recherches et thèses de doctorat

KOUAKOU Isaac, 2014, Le développement local participatif dans le contexte de la décentralisation en Côte d’Ivoire : le cas du chef-lieu de la région du N’Zi (Dimbokro), Thèse de doctorat unique en Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire.

N’ZI Yao Jacques Denos, 2016, La francophonie ivoirienne : variété(s) ou continuum linguistique(s) ?, Mémoire de Master en Sciences du langage, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire.

Modalités de contribution

Les propositions des articles devront être adressées à l’adresse revue.echo48@gmail.com

jusqu’au 31 août 2025.

Calendrier

• Diffusion de l’appel à contributions : 15 juin 2025

• Date limite de soumission des articles : 31 août 2025

• Évaluation : 1er au 30 septembre 2025

• Mise en ligne : 02 novembre 2025

Frais de publication

Les frais de publication / insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par le comité scientifique et de lecture.

Montant : 45.000F CFA / 69 Euros

Site de la revue : https://www.echodelarecherche.com

Evaluation

Les projets d’articles sont sélectionnés par le comité scientifique et de lecture en raison de leur originalité, de leur intérêt et de leur rigueur scientifique, puis publiés sur décision de l’administration de la revue. Les avis et opinions scientifiques émis dans les articles scientifiques n’engagent que leurs auteurs.

Comité éditorial

Directeur scientifique

Prof. Georges L. LOUM, Directeur Général-adjoint chargé de la Pédagogie et de la Vie Étudiante, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Directeur de publication et Rédacteur en chef

Dr (MC) Djoa Johnson MANDA, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Rédacteurs en chef Adjoints

Dr (MC) Bi Lama GOURÉ, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr Oumar Nangahouolo SORO, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Secrétariat de rédaction

Dr Amany Hyppolite BOUSSOU, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr Bah Isaac KOUAKOU, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr Souleymane DIARRASSOUBA, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Comité de rédaction

Dr Gnanda Béatrice ANGHU, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr Karidja FOFANA, Université Jean Lorougnon GUEDÉ, Côte d’Ivoire

Dr Kouakou Guillaume YAO, Institut National Polytechnique Félix

HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr Kouamé Herbert Arnaud KASSI, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr Natalia SIAKA STEPANOVA, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr Privat SÉ, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr (MC) Yao Charles BONY, Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d’Ivoire

Dr Yao Gatien KONAN, Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire

Dr Yao Jacques Denos N’ZI, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Comité scientifique et de lecture

National

Prof. Abia Alain Laurent ABOA, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Prof. Adja Ferdinand VANGA, Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d’Ivoire

Prof. Adjaffi Angéline NANGA, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Prof. Adjé Joseph ANOH, Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire

Prof. Aimée-Danielle LEZOU KOFFI, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Prof. Camille ABOLOU, Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire

Prof. Appoh Enoc KRA KOUAKOU, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Prof. Bi Gohy Mathias IRIÉ, Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire

Dr (MC) Amoikon Dyhie ASSANVO, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr (MC) Arsène Thierry SEKA, École Normale Supérieure d’Abidjan, Côte d’Ivoire

Dr (MC) Bi Lama GOURÉ, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr (MC) Eugène ADAMA, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Prof. Koia Jean Martial KOUAMÉ, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Prof. Koléa Paulin ZIGUI, Université Alassane OUATTARA, Côte d’Ivoire

Prof. Kouadio Germain N’GUESSAN, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Prof. N’da Lazare BAZOUMANA, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr (MC) N’de Tano DJAHA, Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Dr (MC) Sidiki COULIBALY, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Côte d’Ivoire

Prof. Zoguéhi Arnaud Kévin DAYORO, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

International