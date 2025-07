La commedia dell’arte, entre individus et fraternal compagnie

Announcement

Paris, 5-6 novembre 2025, Sorbonne Université

Argumentaire

La commedia dell’arte constitue l’un des phénomènes les plus complexes et fascinants de la culture théâtrale européenne entre le XVIe et le XVIIe siècle. Son développement s’articule autour d’une tension entre deux pôles : d’un côté, la nécessité de faire groupe, en formant des compagnies cohésives et solidaires ; de l’autre, le désir d’affirmation individuelle, qui se manifeste dans la construction de carrières personnelles, l’appropriation des textes, l’adoption de rôles centraux sur scène comme dans la vie de la troupe. C’est dans cette dialectique – entre force centripète et force centrifuge – que se définit l’identité professionnelle de l’acteur et de l’actrice.

Dans le théâtre professionnel – régi dès ses origines par des actes notariés et des contrats collectifs – la dimension communautaire garantit protection et autonomie, comme l’a illustré Siro Ferrone : «l’infrazione della regola di solidarietà indeboliva l’autonomia dei comici costringendoli a ricorrere alla superiore autorità del principe. E i più grandi attori sapevano che dovevano guardarsi tanto dal disordine dei ribelli solitari quanto dalla tutela dei funzionari di stato. Gli eccessi dei primi avrebbero indotto, necessariamente, gli interventi dei secondi» [1]. Pourtant, cette réalité coexiste toujours avec le charisme, le talent et les stratégies des acteurs individuels, capables dans certains cas de s’imposer comme de véritables auteurs, ou comme des figures centrales dans les rapports avec le public et les mécènes. Le couple Francesco et Isabella Andreini, le rôle d’actrices-auteures comme Virginia Ramponi Andreini ou de figures telles que Flaminio Scala, ne sont que quelques exemples de cette tension complexe. Ces élans vers l’individualité mènent parfois à l’isolement de certaines figures (Ferrone parle encore des exemples de Martinelli et Cecchini, qui, bien qu’ayant récolté des «individuali allori», restèrent «fuori dal sistema: Cecchini tentò di adeguarsi senza successo, Martinelli riuscì a ignorarlo. […] Non seppero trasformarsi in maniera stabile in capocomici» [2]), mais dans d’autres cas, ils nourrissent le système corporatif de la compagnie, qui en tire des avantages certains.

Le colloque propose d’interroger cette dynamique fondatrice, en portant une attention particulière à la manière dont elle a contribué à façonner l’évolution du théâtre professionnel, ses formes organisationnelles, ses langages et sa réception culturelle. L’objectif est d’utiliser cette thématique comme une lentille d’observation pour éclairer différents phénomènes liés à l’univers de la commedia dell’arte, depuis sa naissance, au milieu du XVIe siècle, jusqu’à la fin du XVIIe, dans une perspective pluridisciplinaire (études italiennes, linguistique, études théâtrales). Ce travail de reconstitution historique et d’analyse critique visera également à revaloriser cet univers, qui commence à se définir et à se construire comme patrimoine collectif précisément dans cette phase historique. Dans cette optique de réflexion sur la compréhension et la diffusion de cet héritage culturel, le colloque souhaite également inclure des acteurs contemporains : troupes théâtrales actuelles inspirées de la commedia dell’arte, éditeurs ou responsables de collections théâtrales.

Les propositions sont encouragées à s’inscrire dans les axes suivants :

Les comédiens et la presse.

Expression suprême de l’individualité, liée à la notion d’auctorialité, les publications des comédiens font converger des éléments collectifs – tels que les traces d’un répertoire ou de l’expérience de la troupe – avec des choix résolument personnels. Cette section s’interrogera sur la nature des textes et paratextes publiés par les comédiens : que publie-t-on ? Dans quels contextes et avec quelles motivations ? Quelle valeur est attribuée à cette démarche ? Dans quelle mesure les textes publiés témoignent-ils de la mémoire de la troupe, et en quoi consacrent-ils la figure de l’acteur-auteur ? Peut-on déjà y lire une vision patrimoniale de leur auctorialité ?

Rôles et hiérarchies au sein des compagnies.

Dans quelle mesure est-il possible de reconstituer le poids de certaines figures au sein des troupes, à partir de documents d’archives, textes biographiques ou autobiographiques, éléments paratextuels, correspondances ? Peut-on identifier un modèle récurrent dans la répartition des rôles et des responsabilités ? Quelle était la place des figures féminines, y compris dans la gestion et les négociations économiques ? De quelle manière des couples célèbres ont-ils influencé l’évolution artistique et structurelle des compagnies ? Cet axe peut également être envisagé dans une perspective contemporaine : quelles dynamiques se manifestent dans les compagnies actuelles qui réactivent le modèle de la commedia dell’arte ?

La commedia dell’arte et le public.

Le théâtre professionnel se nourrit par essence de la relation au public, lui-même composé de multiples sphères (la cour, la place, les lettrés, les académiciens, les détracteurs et les admirateurs). Comment le public perçoit-il la dynamique individu/groupe ? Dans quelle mesure les regards extérieurs contribuent-ils activement à définir le statut social de l’acteur ou de l’actrice ? Quels discours critiques ou laudatifs se développent autour de la figure du comédien ou de la comédienne ? Comment cette relation évolue-t-elle dans le temps et dans ses réactivations contemporaines, notamment pour les compagnies qui aujourd’hui s’inspirent de la commedia dell’arte ? L’utilisation des nouveaux outils numériques modifie-t-elle la dynamique acteur-spectateur ?

[1] S. Ferrone, Attori mercanti corsari. La commedia dell’arte in Europa tra Cinque e Seicento, Torino, Einaudi, 1993, p. 104.

[2] Ibidem, p. 115.

Modalités de contribution

Les propositions, à envoyer à l’adresse convegnocomici2025@gmail.com, devront inclure le titre de la communication, un résumé (max. 250 mots) et une brève notice bio-bibliographique (max. 5 lignes). Les langues acceptées pour les résumés et les interventions sont l’italien et le français.

Le colloque se tiendra en présentiel, à Paris, à la Sorbonne Université, et sera réalisé avec le soutien de l'Équipe Littérature Culture Italiennes, l'École Doctorale Civilisations, Cultures, Littératures et Sociétés, Initiative théâtre, Initiative Europe et Priteps, et en collaboration avec l'Università degli Studi di Milano ; une publication des actes est prévue. L'organisation ne pourra pas prendre en charge les frais de voyage et d'hébergement.

Date limite d’envoi des propositions : 24 août 2025

Annonce des résultats de la sélection : 15 septembre 2025

Comité d’organisation

Annamaria Azzarone (Sorbonne Université)

Nicole Botti (Università di Firenze)

Charlotte Clementi (Sorbonne Université e Università degli Studi di Milano)

Comité scientifique

Andrea Fabiano (Sorbonne Université)

Mariagabriella Cambiaghi (Università degli Studi di Milano)

Annamaria Azzarone (Sorbonne Université)

Nicole Botti (Università di Firenze)

Charlotte Clementi (Sorbonne Université e Università degli Studi di Milano)

