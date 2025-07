De marbre et de calcaire

Abstract

Ce colloque s’attachera à explorer les décors en marbre et en pierre calcaire dans les provinces de Gaule (Narbonnaise, Aquitaine, Lyonnaise, Belgique) et de la Germanie, en tant que manifestations matérielles des identités provinciales. L’objectif est de mettre en lumière les dynamiques de circulation des matériaux, des modèles décoratifs et des artisans au sein de l’Occident romain, et d’interroger les logiques de conception, d’ornementation et d’usage des décors lapidaires dans ces contextes provinciaux.