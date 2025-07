Announcement

Argumentaire

L’écriture féminine, ces dernières décennies, s’est de plus en plus accrue en Occident aussi bien qu’en Orient, au Maghreb et en Afrique. Mais ce qui frappe, en plus de la quantité, c’est la qualité de cette écriture qui donne accès à plusieurs constantes que ce soit au niveau du genre, du thème ou des procédés d’énonciation. Aujourd’hui, la libération des mœurs et la lutte de certaines écrivaines reflètent un cheminement vers un espace littéraire différent de celui des hommes. Cette différence manifeste le besoin de rompre avec les conventions scripturaires. Les romancières francophones contemporaines prêtent au genre romanesque une technique nouvelle et une prose nourrie de renouvellement qui bouscule les cadres traditionnels du discours. Leur quête devient, en effet, celle d’une réalité autre.

Dans cette perspective, l’œuvre peut apparaître comme un « devenir » dans la mesure où le geste d’écrire se veut d’emblée transformation de la matière romanesque, renouvellement des formes, expérimentation qui se démarque des autres écritures et qui ne cesse de tracer de nouvelles voies, de modeler l’écriture romanesque sous de nouvelles postures/identités. Nous citons à titre d’exemple quelques romancières francophones qui mettent en évidence les aspects de ce type d’écriture : Fatou Diome, Samar Yazbek, Vénus Khouri-Ghata, Léonora Miano, Fawzia Zouari, Katia Boustani, Malika Mokeddem, Calixthe Beyala, Selma Guettaf, Ken Bougoul, Aïcha Kassoul, Sarah Haïdar, Maïssa Bey, Touria Oulehri et autres.

Les procédés d’écriture mis en œuvre par ces écrivaines nous offrent le spectacle d’une énonciation feuilletée, c’est-à-dire une énonciation qui n’est pas seulement polyphonique, mais parfois hyper-subjective et a-subjective par brouillage et indifférenciation. Cette structure est plus proche de l’émotion que de l’action, elle touche la psyché féminine, qui est une autre réalité permettant au roman féminin de continuer à vivre. En explorant les aspects spécifiques de ces écritures, ces écrivaines ne font pas qu’inventer un nouveau langage et une nouvelle vision du réel, elles donnent forme à ce qui est exclu du champ de la représentation. Leur souci c’est de parvenir par une recherche poétique/esthétique à une sorte d’écriture marginalisée, ambigüe et différente.

Le propos de cet ouvrage collectif est d’analyser la représentation littéraire féminine contemporaine en termes de création individuelle. Ces auteures vont à leur manière élaborer à créer une version positive de l’écriture romanesque permettant d’accéder à une vérité qui va "au-delà des mots".

Cependant, de multiples interrogations se grefferont dans ce projet. Ne serait-il pas opportun de connaître le dessin de ces romancières francophones ? Que veulent-elles exprimer à travers leurs écrits ? Atteignent-elles leurs objectifs ? Quelles stratégies déploient-elles afin de révéler ou transcrire une parole, une pensée ou une sensation enfouie ? À quel niveau une poétique du discours féminin se manifesterait-elle dans leurs textes ? Peut-on relever un ensemble d’esthétiques d’écriture à l’intérieur desquelles l’indicible féminin opère ?

Cet ouvrage collectif concentre son analyse sur les axes suivants :

Nouvelles mouvances du roman féminin de langue française ;

Variations littéraires et représentations de soi dans le roman féminin contemporain ;

Construction posturale des romancières francophones contemporaines ;

Processus d’écriture féminine et élaboration d’une esthétique de la singularité ;

Rhétorique du dévoilement et de l’interdit comme processus d’écriture féminine ;

Le stéréotype dans l’imaginaire littéraire féminin contemporain ;

Formes et genres littéraires au féminin : une littérarité et une poétique en devenir.

Modalités de contribution

Langues : français et anglais

Les propositions de contribution (un titre, un résumé de 300 mots, cinq mots clés et une bibliographie sélective) doivent être rédigées en français ou en anglais ou en espagnol et doivent comporter le nom de l’auteur, son affiliation professionnelle et son courriel.

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse suivante : labolanguesllc@gmail.com,

avant le 10 octobre 2025.

L’appel est accessible ici : https://llc.univ-tlemcen.dz/fr

Dates importantes

Réception des propositions d’article (300 signes) : 10 octobre 2025.

Retour des avis du comité de lecture : 13 octobre 2025.

Date limite de remise des textes (articles inédits de 50 000 signes, notes et bibliographie comprises) : 26 novembre 2025

Retour des expertises : 02 décembre 2025.

Réception des articles corrigés : 15 décembre 2025.

Date de parution de l’ouvrage : décembre 2025.

Responsable scientifique

Latifa SARI

