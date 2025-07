Regards croisés sur la fin de vie

Announcement

Présentation

La fin de vie est l’objet d’importantes discussions dans toute la France depuis qu’il est question de refondre la loi existante, car c’est un thème hautement sensible et complexe. Ce colloque cherche à répondre aux interrogations de chacun, mais aussi à en susciter d’autres, en confrontant spécialistes de divers horizons et citoyens dans une approche pluridisciplinaire.

La médicalisation du passage de la vie à la mort, commencée de longue date, se précise avec le nouveau « droit à l’aide à mourir » ratifié par l’Assemblée nationale en mai 2025 et en discussion au Sénat à l’automne. Les personnes atteintes de maladies aujourd’hui incurables et subissant des souffrances intolérables seront-elles mieux prises en charge par les soins palliatifs, pourront-elles accéder à l’aide à mourir ? Et sous quelle forme ? Euthanasie ou suicide assisté ? Quid des personnes, âgées ou non, en perte d’autonomie ? Qui va décider ? Peut-on se baser sur les seules « directives anticipées » pour instituer, sous contrôle médical et juridique, un droit à mourir sans contredire la liberté de conscience et sans dérapages ou abus de pouvoir ? Autant de questions complexes sur les plans éthique, religieux, juridique, social, économique que ce colloque espère contribuer à éclaircir.

Pour compléter le colloque, une exposition résumera les principaux aspects pratiques de la fin de vie. La présentation des intervenants peut être consultée sur le site https://unipop-poissy.fr/

Programme

Samedi 11 octobre

9h30 - Ouverture

Miriam Meier, Présidente de l’Université populaire de Poissy (et le CA)

10h00 - Conférence : Histoire de la fin de vie depuis trois siècles

Anne Carol (Professeure d’histoire à l’Université d’Aix-Marseille)

Modératrice : Miriam Meier

11h30 Présentation et échanges : Spiritualité et fin de vie

Pierre Hoffmann (Spécialiste du dialogue interreligieux)

(Spécialiste du dialogue interreligieux) Avec la participation de Guillaume Gandelin (Géopoliticien détaché en Inde)

Modérateur : Gérard Laflotte

12h30 Pause déjeuner

14h00 Conférence : Que dit la loi ? L’évolution législative

Tatiana Gründler & Camille Bourdaire (Juristes à l’Université de Paris-Nanterre)

Modérateur : Eric Bége

15h30 Table ronde - Choisir sa fin de vie : une question éthique

Tatiana Gründler (Maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Paris Nanterre ) & Damien Le Guay (Philosophe éthicien à HEC)

Modératrice : Camille Bourdaire

17h15 Dédicaces d'ouvrages avec la librairie Le Pincerais

18h00 Témoignages : A la fin, qui choisit ? Le malade, le médecin, la famille ?

Chantal Aubert-Fourmy (Médecin)

(Médecin) Audrey Chavot (Directrice d’Ovelia)

(Directrice d’Ovelia) Gilles Branche , (Médecin)

, (Médecin) Jean-Jacques Meier (Médecin en Ephad).

Modérateur : Thomas Chardon

Dimanche 12 octobre

10h00 Débat - Qu’est-ce qui conditionne nos choix ?

Julien Bergeot (Economiste, enseignant-chercheur post-doctoral à Paris-Dauphine)

(Economiste, enseignant-chercheur post-doctoral à Paris-Dauphine) Marine Boisson (Sociologue, chercheuse post-doctorale à l'EHESS)

Modérateur : Salvador Juan

11h00 Conférence - Euthanasie et suicide assisté

Yves-Marie Doublet (Juriste, enseignant à l'espace éthique de l'APHP )

Modérateur : Eric Bége

11h55 Droit à une fin de vie digne

avec Jonathan Denis (Président de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité)

Modératrice : Miriam Meier

12h40 Pause déjeuner

14h00 Table ronde - Les soins palliatifs

Estelle Destrée (Chef de projet en Soins palliatifs à Santé Service HAD)

(Chef de projet en Soins palliatifs à Santé Service HAD) Julie Jaffrenot (Médecin en Soins palliatifs)

(Médecin en Soins palliatifs) Séverine Genevelle (Infirmière référente en Soins palliatifs à Santé Service HAD)

Modératrice : Marine Boisson

15h00 Conférence - Les directives anticipées

Claire Etchégaray (Philosophe, Maîtresse de conférences à l’Université de Paris Nanterre)

Modératrice : Gérard Laflotte

15h50 Témoignages - Les aidants

Chantal Aubert-Fourmy (Médecin)

(Médecin) Cécile Boulet (Directrice des bibliothèques, Ville de Poissy)

(Directrice des bibliothèques, Ville de Poissy) Sylvie Bichet & D-Caroline Robinet (Bénévoles)

& (Bénévoles) Adélaïde de Sousa (Aide-soignante)

Modératrice : Miriam Meier

17h00 Dédicaces d'ouvrages avec la librairie Le Pincerais

17h30 Intermède musical : Conservatoire de Poissy

17h45 Clôture avec la participation de Karl Olive (Député de Yvelines)