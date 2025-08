La bibliophilie belge méconnue (XIXe-XXe siècles)

La Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique lance un appel à contributions pour le numéro 196 de sa revue Le livre & l’estampe (volume 2026-1) (ISSN 0024-533X), consacré à la bibliophilie belge aux XIX e et XX e siècles, avec une attention particulière aux figures moins étudiées du monde bibliophilique.

Si la tradition bibliophilique belge est souvent associée à quelques grands noms bien documentés, comme Charles Van Hulthem, Franz Vergauwen ou encore les ducs d’Arenberg, ce volume souhaite mettre en lumière des collectionneurs et bibliophiles dont l’empreinte, bien que significative, reste encore à explorer en profondeur. Il s’agira d’examiner leurs pratiques, leurs réseaux, les spécificités de leurs collections, ainsi que leur place dans le champ culturel et artistique de leur époque.

