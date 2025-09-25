Announcement

Argumentaire

L’apprentissage des langues étrangères est une compétence fondamentale dans un monde où la mobilité, l’échange culturel et la communication interculturelle sont en constante expansion. Pourtant, certains publics restent insuffisamment pris en compte dans les dispositifs d’enseignement traditionnels. C’est notamment le cas des apprenants sourds-muets, dont les besoins spécifiques exigent des adaptations pédagogiques et didactiques fondamentales.

La surdité modifie profondément le rapport au langage, à la communication et aux modalités d’apprentissage. L’enseignement des langues étrangères à ces publics nécessite ainsi des approches alternatives, exploitant les ressources visuelles, gestuelles et technologiques. L’enjeu ici n’est pas seulement linguistique : il est aussi social, politique, pédagogique et humain.

En contexte algérien, la surdité est fréquemment envisagée non seulement comme une limitation sensorielle, mais également comme un facteur de marginalisation sociale, entravant l'inclusion de ces apprenants au sein de la société.

Des perspectivespeinent à se développer et la question de la surdité reste faiblement visible dans le débat public et la formation des enseignants à la surdité reste insuffisante.

Certes, la reconnaissance officielle de la Langue des Signes Algérienne (LSA) en Algérie (ordonnance n° 02-09 du 8 mai 2002) et la récente création (2021) d’une Ecole Supérieure pour la formation des enseignants aux sourds-muets ont constitué une avancée significative, mais peu d’établissements scolaires proposent une scolarisation véritablement bilingue (LSA/arabe ou LSA/français) et l’enseignement des langues étrangères pour les sourds est souvent assuré sans outils didactiques adaptés. En l’absence d’offres de formation spécialisée, l’inclusion des personnes sourdes dans l’apprentissage des langues étrangères repose souvent sur des initiatives individuelles, associatives ou expérimentales, en plus du fait que la formation dans les écoles spécialisées existantes s’arrête au niveau du moyen et que le niveau secondaire n’y est pas assuré.

Face à ce constat, cet ouvrage collectif a pour ambition de réunir des contributions scientifiques, pédagogiques et institutionnelles qui interrogent les pratiques, obstacles, innovations et représentations liés à l’enseignement/apprentissage des langues étrangères aux personnes sourdes-muettes. Il s’agira d’analyser les dispositifs existants, d’explorer les pistes d’adaptation didactique, de donner la parole aux acteurs de terrain: enseignants, interprètes, apprenants, familleset de proposer des recommandations concrètes en vue d’un enseignement plus équitable.

Les contributions se pencheront sur les points suivants :

1 – Constats et réalités de terrain

État des lieux dans les systèmes éducatifs francophones

Témoignages d’enseignants face au manque de formation

Études de cas : classes, établissements, dispositifs spécialisés

2 – Défis didactiques et tensions professionnelles

Difficultés linguistiques propres aux apprenants sourds

Inadéquation des supports et des pratiques évaluatives

Problèmes de communication pédagogique (absence de la langue des signes, interprétation, etc.)

3 – Perspectives inclusives et pistes d’innovation

Approches alternatives (Montessori, visuel, gestuel, numérique)

Ressources spécifiques pour les apprenants sourds

Formation des enseignants et sensibilisation aux réalités de la surdité

Comparaisons internationales (Europe, Maghreb, Afrique subsaharienne)

Les contributions peuvent prendre plusieurs formes :

Articles théoriques et réflexions sur l'enseignement des langues aux apprenants sourds et malentendants.

Retours d'expériences et analyses de pratiques pédagogiques.

Présentation d'outils, de dispositifs didactiques ou de programmes spécifiques.

Études de cas et recherches empiriques sur les stratégies d'apprentissage et la motivation des apprenants.

