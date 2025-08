Ce colloque pluridisciplinaire relève le défi que pose l’écriture de l’histoire de la surdité avant l’institutionnalisation de la langue des signes (à la fin du 18 e siècle). Approchée par l’histoire, l’histoire du droit, de la philosophie, de la littérature et de l’art, la notion d’expérience sourde permet d’appréhender la construction culturelle de l’expérience sensible dans le temps. Elle est révélatrice de modes d’organisation sociale. Les pratiques sourdes du 15 e au début du 18 e siècle, c’est à dire antérieure à la reconnaissance officielle de la langue des signes française par l’institution scolaire, ont été largement oubliées. Ce colloque permettra également de réfléchir aux mécanismes de cet oublié actif.

