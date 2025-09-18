L’expérience doctorale par et pour la relève francophone en recherche

Announcement

Argumentaire

Cet ouvrage collectif, coordonné par Awa Ndiaye, lauréate de la Bourse Vanier 2025 et doctorante en sciences de l’éducation à l’Université d’Ottawa, vise à faire entendre la voix de la relève francophone en recherche, dans toute sa diversité géographique, disciplinaire et épistémologique. Porté par une équipe éditoriale consultative composée exclusivement de doctorants et de jeunes chercheurs en début de carrière, le projet entend offrir un espace de réflexion critique, de mise en récit et de partage d’expériences, à la croisée des trajectoires individuelles et des enjeux collectifs liés à la formation doctorale, à la pratique de la recherche, à l’engagement épistémique, et aux conditions matérielles et symboliques de la production scientifique.

Dans un contexte où les transformations de l’université, les logiques de performativité et les inégalités systémiques affectent durablement les parcours de recherche, cet ouvrage entend proposer une approche résolument réflexive, plurielle et transversale. Il accueillera des contributions à la fois ancrées (dans des disciplines, des territoires, des institutions) et ouvertes (à l’interdisciplinarité, à la critique, à la subjectivité assumée).

Loin de toute visée prescriptive ou normée, il s’agit de co-construire une œuvre polyphonique, où les savoirs expérientiels, théoriques, méthodologiques et sensibles s’entrelacent pour penser la recherche autrement : dans un esprit de dialogue intergénérationnel, de leadership partagé, et de solidarité entre ceux qui façonnent la recherche de demain.

Ce projet s’inscrit dans une perspective de rayonnement international et s’adresse prioritairement aux jeunes chercheurs francophones issus de tous les pays et régions francophones (Afrique, Europe, Amériques, Asie, Caraïbes, Océan Indien, etc.). Il se veut inclusif, ouvert à toutes les disciplines, et attentif à la pluralité des vécus et des parcours.

Une postface viendra enrichir l’ouvrage, rédigée par un professeur-chercheur d’envergure internationale, spécialiste des innovations en recherche et en formation, afin d’ouvrir des perspectives transversales sur les enjeux soulevés par la relève.

Modalités de contribution

Les propositions de texte (résumés de 250 mots) et une courte biographie (50 à 100 mots) sont attendues

d’ici le 18 septembre 2025.

Les textes complets des contributions retenues seront à remettre pour le 30 janvier 2026, en vue d’une publication prévue à l’automne 2026. Les auteurs sélectionnés recevront une note aux auteurs détaillant les consignes de rédaction, les critères d’évaluation et le processus éditorial.

L’ouvrage fera l’objet d’une soumission auprès d’un éditeur universitaire reconnu dans le champ académique.

Pour soumettre, veuillez svp utiliser ce formulaire https://forms.office.com/r/ef0gh6A9Bm

Comité de sélection