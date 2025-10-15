Home“Community Healthcare” in the Americas: (dis)continuities and reappropriations

“Community Healthcare” in the Americas: (dis)continuities and reappropriations

« Santé communautaire » dans les Amériques : (dis)continuités et réappropriations

Salud comunitaria” en las Américas:  (dis)continuidades y reapropiaciones

Revue « IdeAs » n°28 (automne 2026)

Published on Tuesday, August 05, 2025

Abstract

Community health, which refers to a set of practices and intervention models grounded in social participation and a promotional-preventive approach, began to emerge during the 1960s as an alternative way of delivering healthcare. The American continent was one of the incubators of this approach, drawing on liberation theology and popular education movements in Latin America, the Free Clinics and the Neighborhood Health Clinics in the United States, and the interaction between popular movements and the State during Quebec’s Quiet Revolution. This issue of the journal IdeAs proposes a continental approach to community health.

Announcement

Coordinators

  • Anna Pomaro (IRD, Population and Development Center),
  • Audrey Mariette (University of Paris 8, Center for Sociological and Political Research of Paris),
  • Maria Sol Anigstein (School of Public Health, Faculty of Medicine and Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Chile).

About the journal IdeAs

IdeAs. Idées d'Amériques is the open access online journal of the Institute of the Americas. Committed to a multidisciplinary approach that combines new perspectives emerging out of the social sciences and humanities, this journal is devoted to the study of the entire American continent, through the publication of two thematic issues each year that favor comparative and transnational approaches. IdeAs seeks to take advantage of its online format to publish articles in multiple languages, and to create forums for debates and exchanges on its selected themes. 

The journal publishes several sections, including a main thematic issue.

Issue 28 of the journal, to be published in October 2026, will focus on “Community Healthcare” in the Americas: Continuities and new experimentation.

Argument

Community health, which refers to a set of practices and intervention models grounded in social participation and a promotional-preventive approach, began to emerge in many countries during the 1960s as an alternative way of delivering healthcare. The American continent was one of the incubators of this approach (Merino y Torres, 2015), drawing on liberation theology and popular education movements in Latin America, the Free Clinics and the Neighborhood Health Clinics in the United States, and the interaction between popular movements and the State during Quebec’s Quiet Revolution (Jourdan et al. 2012).  

Critical studies in medical anthropology and public health have highlighted the existence of a rhetoric of participation (Fassin 1996), often presented as a 'magic solution' for development and health planning (Morgan 1993), yet in practice marked by deep divergences in how this ideal is understood and implemented (Rifkin 1996).  

Community health practices can operate either within the core of institutional frameworks or at their margins (Jourdan et al. 2012), and they can engage with political structures and politics in a variety of ways (Gaudillière, Izambert, and Juven 2021).  

This issue of the journal IdeAs proposes a continental approach to community health, based on the following lines of inquiry:  

  • A socio-historical approach: Historically, both Latin America and North America have been the stage for pioneering experiences in community health, contributing to global frameworks such as the Alma-Ata Declaration. A key focus would be to reflect on the historical evolution and current legacy or transformation of these experiences, particularly in relation to the current, and often contrasting, political contexts (e.g., conservative governments like Milei or Trump, or progressive ones like in Mexico). To what extent does health—and especially community healthcare—represent a field of political struggle in these contemporary scenarios?  
  • Tensions between public policies and local initiatives: This issue aims to challenge the notion of community healthcare as defined by international health institutions, in order to broaden its scope and highlight how it is concretely practiced and claimed. This involves analyzing the tension between institutional ("top-down") approaches and local ("bottom-up") initiatives, as well as the influence of international global health agendas. This is especially relevant given that Latin America has often been a key site for the implementation of development policies, while North America has played a hegemonic role as provider of "aid" and exporter of models. It would be particularly interesting to examine the circulation of models and practices, and the ways in which these kinds of interventions are received.  
  • Intersectional approaches and ethnographic approaches of the role of the margins : community health could be explored from an intersectional perspective, or from knowledge, practices, and actors that exist on the margins of institutional healthcare systems (informal, religious, Indigenous, traditional, etc.).  
  • Revaluing alternative experimentation in times of environmental and health crisis? The recent COVID-19 pandemic highlighted broader dynamics of community resilience. These grassroots responses often emerge from practices of care, solidarity, and resistance, addressing not only health challenges, but also their entanglement with environmental and social inequalities. In the context of the Anthropocene, where environmental crises such as climate change, pollution, and resource depletion are intensifying, new forms of local, community-based organization and political engagement are taking shape. We invite reflection on the forms and roles of community-based experiences in the Americas, particularly as they respond to environmental emergencies and intersect with historical and ongoing struggles for health, justice, and collective well-being.  

In order to ensure a balance between Northern and Southern perspectives, proposals coming from and/or focusing on experiences in the United States will be given particular consideration

Submission guidelines  

Proposals may be written in English, French, Spanish or Portuguese and must take the following form:  

  • A title  
  • An abstract (300 words maximum)  
  • 5 keywords  
  • A brief bio-bibliographical note (10-15 lines)  

They should be sent to the editorial team by e-mai  to:  

  • Maria Sol Anigstein : msanigste[at]uchile.cl
  • Audrey Mariette : audrey.mariette[at]univ-paris8.fr
  • Anna Pomaro : anna.pomaro[at]gmail.com cc: Françoise Martinez: francoise.martinez[at]sorbonne-universite.fr  
  • cc: Hélène Quanquin: helene.quanquin[at]univ-lille.fr

before October 15, 2025.

Full articles are expected by March 2026 at the latest. 

Bibliography

CAMPBELL Catherine et CORNISH Flora, 2021, « Public health activism in changing times: re-locating collective agency », Critical Public Health, 15 mars 2021, vol. 31, no 2, p. 125-133.  

FASSIN Didier, 1996, « L’essentiel, c’est de participer. «Démocratie locale» et «santé communautaire» dans les villes du tiers-monde », Les Annales de la Recherche Urbaine, 1996, vol. 73, no 1, p. 5-13.  

FOURNIER Pierre, POTVIN Louise, 1995, “Participation communautaire et programmes de santé : les fondements du dogme”, Sciences sociales et santé, 13-2, p. 39-59.  

GAUDILLIÈRE Jean-Paul, IZAMBERT Caroline et JUVEN Pierre-André, 2021, Pandémopolitique: réinventer la santé en commun, Paris, France, La Découverte, 300 p.  

MERINO JARA Claudio Esteban, TORRES ANDRADE M. Cristina, 2015, “Participación en salud y desarrollo territorial: experiencia sanitaria en una comuna del sur de chile”. Cienc. enferm. [online], vol.21, n.1 [citado 2025-05-31], p. 115-125.  

JOURDAN Didier, O’NEILL Michel, DUPÉRÉ Sophie et STIRLING Jorge, 2012, « Quarante ans après, où en est la santé communautaire ? », Santé Publique, vol. 24, no 2, p. 165-178.  

MORGAN Lynn M., 1993, Community Participation in Health: The Politics of Primary Care in Costa Rica, Cambridge, Cambridge University Press (coll. « Cambridge Studies in Medical Anthropology »).  

NELSON Alondra, 2011, Body and Soul: The Black Panther Party and the Fight against Medical Discrimination, Minneapolis, University of Minnesota Press, 289 p.


Date(s)

  • Wednesday, October 15, 2025

Keywords

  • amériques, santé communautaire

Contact(s)

  • Audrey Mariette
    courriel : audrey [dot] mariette [at] univ-paris8 [dot] fr
  • Anna Pomaro
    courriel : anna [dot] pomaro [at] gmail [dot] com
  • Maria Sol Anigstein
    courriel : msanigste [at] uchile [dot] cl

