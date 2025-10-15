Announcement
Coordinatrices
- Anna Pomaro (IRD, Centre Population et Développement),
- Audrey Mariette (Université Paris 8, Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris)
- Maria Sol Anigstein (Ecole de Santé Publique, Faculté de Médecine et département d’Anthropologie, Faculté de Sciences Sociales, Université du Chili).
Présentation de la revue IdeAs
IdeAs. Idées d’Amériques est la revue électronique en libre accès de l’Institut des Amériques. Suivant une approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, la revue est dédiée à l'étude du continent américain dans sa totalité, et ouvre chaque année deux numéros thématiques publiant des articles comparatistes et transnationaux (en français, anglais, espagnol ou portugais).
IdeAs entend utiliser la publication en ligne pour créer un espace d'échanges sur les sujets traités et favoriser une politique de traduction active.
La revue publie plusieurs rubriques, dont un dossier thématique principal.
Le numéro 28 de la revue, à paraître en octobre 2026, portera sur « Santé communautaire » dans les Amériques : (dis)continuités et réappropriations
Argumentaire
La notion de santé communautaire désigne un ensemble de pratiques et de modèles d’intervention fondés sur la participation sociale et une approche promotionnelle-préventive, qui ont commencé à émerger dans de nombreux pays dans les années 1960 comme une manière alternative de fournir des soins de santé basé sur une conception large et globale de la santé. Le continent américain a été l’un des foyers d’émergence de cette approche (Merino y Torres, 2015), sous l’influence de la théologie de la libération et des mouvements d’éducation populaire en Amérique latine, des Free Clinics et des Neighborhood Health Clinics aux ÉtatsUnis, ainsi que de l’interaction entre mouvements populaires et État durant la Révolution tranquille au Québec (Jourdan et al., 2012).
Des études critiques en anthropologie médicale et en santé publique ont mis en lumière l’existence d’une rhétorique de la participation (Fassin, 1996), souvent présentée comme une "solution magique" au service du développement et de la planification sanitaire (Morgan, 1993), mais marquée, en pratique, par de profondes divergences quant à la manière dont cet idéal est compris et mis en œuvre (Rifkin, 1996). En effet, les pratiques dites de santé communautaire peuvent s’inscrire au cœur des dispositifs institutionnels ou se situer à leurs marges (Jourdan et al., 2012), et elles peuvent entretenir des relations diverses avec les structures du champ socio-sanitaire et les dynamiques politiques (Gaudillière, Izambert et Juven, 2021).
Cette proposition de dossier pour la revue IdeAs propose une approche continentale de la santé communautaire, articulée autour des quatre axes suivants :
Une approche socio-historique
Historiquement, l’Amérique latine comme l’Amérique du Nord ont été le théâtre d’expériences pionnières en matière de santé communautaire, ayant contribué à la construction de cadres mondiaux comme la Déclaration d’Alma-Ata. Il s’agit ici de réfléchir à l’évolution historique et à l’héritage ou à la transformation actuelle de ces expériences, en tenant compte des contextes politiques contemporains, souvent contrastés (par exemple, des gouvernements conservateurs comme ceux de Milei ou Trump, ou des gouvernements progressistes comme ceux de Sheinbaum ou Boric). Dans quelle mesure la santé - et la place des soins communautaires en son sein - constituent-elles un champ de lutte politique dans ces scénarios actuels ?
Tensions entre politiques publiques et initiatives locales
Ce dossier entend interroger les définitions de la santé communautaire telles que construites par différentes institutions de santé à diverses échelles (internationale, nationale et locale), afin d’en mettre en lumière les formes concrètes par lesquelles elle est pratiquée et revendiquée. Cela implique d’analyser la tension entre les approches institutionnelles ("top-down") et les initiatives locales ("bottomup"), ainsi que l’influence des agendas internationaux de santé mondiale. Ce questionnement est particulièrement pertinent dans un contexte où l’Amérique latine a souvent été un territoire d’expérimentation des politiques de développement, tandis que l’Amérique du Nord a joué un rôle hégémonique en tant que fournisseur "d’aide" et exportateur de modèles. Il serait particulièrement intéressant d’étudier la circulation des modèles et des pratiques, ainsi que la manière dont ces interventions sont reçues localement.
Approches intersectionnelles et ethnographies des marges
La santé communautaire peut être explorée à travers une perspective intersectionnelle, à partir de savoirs, pratiques et acteurs situés aux marges des systèmes institutionnels de santé (pratiques informelles, religieuses, autochtones, traditionnelles, etc.). Ce dossier entend faire une large place à cette perspective abordée à partir d’enquêtes de terrain situées localement.
Expérimentations alternatives à l’ère des crises sanitaires et environnementales
La récente pandémie de COVID-19 a mis en lumière des dynamiques plus larges de résilience communautaire. Ces réponses de terrain émergent souvent de pratiques de soin, de solidarité et de résistance, qui répondent non seulement à des enjeux sanitaires, mais aussi à leur enchevêtrement avec les inégalités sociales et environnementales. Dans le contexte de l’Anthropocène, où les crises environnementales (changement climatique, pollution, épuisement des ressources) s’intensifient, de nouvelles formes d’organisation locale, communautaire et d’engagement politique voient le jour. Nous invitons à réfléchir aux formes et aux rôles des expériences communautaires sur le continent américain, en particulier dans leur réponse aux urgences environnementales et dans leur articulation avec des luttes historiques et actuelles pour la santé, la justice et le bien-être collectif.
Afin d'assurer un équilibre entre les perspectives Nord et Sud, une attention particulière sera accordée aux propositions émanant des États-Unis ou portant sur des expériences vécues dans ce pays.
Modalités de contribution
Toutes les propositions soumises, rédigées en français, en anglais, en espagnol ou en portugais, devront prendre la forme suivante :
- un titre
- un résumé́ (500 mots maximum)
- 5 mots-clés
- une brève notice bio-bibliographique (10-15 lignes)
Elles sont à envoyer à la rédaction par courrier électronique à :
- Maria Sol Anigstein : msanigste[at]uchile.cl
- Audrey Mariette : audrey.mariette[at]univ-paris8.fr
- Anna Pomaro : anna.pomaro[at]gmail.com
- cc : Françoise Martinez : francoise.martinez[at]sorbonne-universite.fr cc : Hélène Quanquin : helene.quanquin[at]univ-lille.fr
avant le 15 octobre 2025.
Les articles complets devront être soumis au plus tard en mars 2026.
Bibliographie
CAMPBELL Catherine et CORNISH Flora, 2021, « Public health activism in changing times: re-locating collective agency », Critical Public Health, 15 mars 2021, vol. 31, no 2, p. 125-133.
FASSIN Didier, 1996, « L’essentiel, c’est de participer. «Démocratie locale» et «santé communautaire» dans les villes du tiers-monde », Les Annales de la Recherche Urbaine, 1996, vol. 73, no 1, p. 5-13.
FOURNIER Pierre, POTVIN Louise, 1995, “Participation communautaire et programmes de santé : les fondements du dogme”, Sciences sociales et santé, 13-2, p. 39-59.
GAUDILLIÈRE Jean-Paul, IZAMBERT Caroline et JUVEN Pierre-André, 2021, Pandémopolitique: réinventer la santé en commun, Paris, France, La Découverte, 300 p.
MERINO JARA Claudio Esteban, TORRES ANDRADE M. Cristina, 2015, “Participación en salud y desarrollo territorial: experiencia sanitaria en una comuna del sur de chile”. Cienc. enferm. [online], vol.21, n.1, p. 115-125.
JOURDAN Didier, O’NEILL Michel, DUPÉRÉ Sophie et STIRLING Jorge, 2012, « Quarante ans après, où en est la santé communautaire ? », Santé Publique, vol. 24, no 2, p. 165-178.
MORGAN Lynn M., 1993, Community Participation in Health: The Politics of Primary Care in Costa Rica, Cambridge, Cambridge University Press (coll. « Cambridge Studies in Medical Anthropology »).
NELSON Alondra, 2011, Body and Soul: The Black Panther Party and the Fight against Medical Discrimination, Minneapolis, University of Minnesota Press, 289 p.
Coordinators
- Anna Pomaro (IRD, Population and Development Center),
- Audrey Mariette (University of Paris 8, Center for Sociological and Political Research of Paris),
- Maria Sol Anigstein (School of Public Health, Faculty of Medicine and Department of Anthropology, Faculty of Social Sciences, University of Chile).
About the journal IdeAs
IdeAs. Idées d'Amériques is the open access online journal of the Institute of the Americas. Committed to a multidisciplinary approach that combines new perspectives emerging out of the social sciences and humanities, this journal is devoted to the study of the entire American continent, through the publication of two thematic issues each year that favor comparative and transnational approaches. IdeAs seeks to take advantage of its online format to publish articles in multiple languages, and to create forums for debates and exchanges on its selected themes.
The journal publishes several sections, including a main thematic issue.
Issue 28 of the journal, to be published in October 2026, will focus on “Community Healthcare” in the Americas: Continuities and new experimentation.
Argument
Community health, which refers to a set of practices and intervention models grounded in social participation and a promotional-preventive approach, began to emerge in many countries during the 1960s as an alternative way of delivering healthcare. The American continent was one of the incubators of this approach (Merino y Torres, 2015), drawing on liberation theology and popular education movements in Latin America, the Free Clinics and the Neighborhood Health Clinics in the United States, and the interaction between popular movements and the State during Quebec’s Quiet Revolution (Jourdan et al. 2012).
Critical studies in medical anthropology and public health have highlighted the existence of a rhetoric of participation (Fassin 1996), often presented as a 'magic solution' for development and health planning (Morgan 1993), yet in practice marked by deep divergences in how this ideal is understood and implemented (Rifkin 1996).
Community health practices can operate either within the core of institutional frameworks or at their margins (Jourdan et al. 2012), and they can engage with political structures and politics in a variety of ways (Gaudillière, Izambert, and Juven 2021).
This issue of the journal IdeAs proposes a continental approach to community health, based on the following lines of inquiry:
- A socio-historical approach: Historically, both Latin America and North America have been the stage for pioneering experiences in community health, contributing to global frameworks such as the Alma-Ata Declaration. A key focus would be to reflect on the historical evolution and current legacy or transformation of these experiences, particularly in relation to the current, and often contrasting, political contexts (e.g., conservative governments like Milei or Trump, or progressive ones like in Mexico). To what extent does health—and especially community healthcare—represent a field of political struggle in these contemporary scenarios?
- Tensions between public policies and local initiatives: This issue aims to challenge the notion of community healthcare as defined by international health institutions, in order to broaden its scope and highlight how it is concretely practiced and claimed. This involves analyzing the tension between institutional ("top-down") approaches and local ("bottom-up") initiatives, as well as the influence of international global health agendas. This is especially relevant given that Latin America has often been a key site for the implementation of development policies, while North America has played a hegemonic role as provider of "aid" and exporter of models. It would be particularly interesting to examine the circulation of models and practices, and the ways in which these kinds of interventions are received.
- Intersectional approaches and ethnographic approaches of the role of the margins : community health could be explored from an intersectional perspective, or from knowledge, practices, and actors that exist on the margins of institutional healthcare systems (informal, religious, Indigenous, traditional, etc.).
- Revaluing alternative experimentation in times of environmental and health crisis? The recent COVID-19 pandemic highlighted broader dynamics of community resilience. These grassroots responses often emerge from practices of care, solidarity, and resistance, addressing not only health challenges, but also their entanglement with environmental and social inequalities. In the context of the Anthropocene, where environmental crises such as climate change, pollution, and resource depletion are intensifying, new forms of local, community-based organization and political engagement are taking shape. We invite reflection on the forms and roles of community-based experiences in the Americas, particularly as they respond to environmental emergencies and intersect with historical and ongoing struggles for health, justice, and collective well-being.
In order to ensure a balance between Northern and Southern perspectives, proposals coming from and/or focusing on experiences in the United States will be given particular consideration
Submission guidelines
Proposals may be written in English, French, Spanish or Portuguese and must take the following form:
- A title
- An abstract (300 words maximum)
- 5 keywords
- A brief bio-bibliographical note (10-15 lines)
They should be sent to the editorial team by e-mai to:
- Maria Sol Anigstein : msanigste[at]uchile.cl
- Audrey Mariette : audrey.mariette[at]univ-paris8.fr
- Anna Pomaro : anna.pomaro[at]gmail.com cc: Françoise Martinez: francoise.martinez[at]sorbonne-universite.fr
- cc: Hélène Quanquin: helene.quanquin[at]univ-lille.fr
before October 15, 2025.
Full articles are expected by March 2026 at the latest.
Coordinadoras
- Anna Pomaro (IRD, Centro de Población y Desarrollo),
- Audrey Mariette (Universidad París 8, Centro de Investigaciones Sociológicas y Políticas de París)
- Maria Sol Anigstein (Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina y Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile).
Presentación de la revista IdeAs
IdeAs. Idées d'Amériques es la revista en línea del Instituto de las Américas. Adopta una perspectiva pluridisciplinar en ciencias sociales para dedicarse al estudio del continente americano en su conjunto. Bianual, IdeAs publica artículos comparatistas y transnacionales. Conduce una política activa de traducción para crear un espacio internacional de debates.
La revista publica varias secciones, entre ellas un dossier temático principa.
El número 28 de la revista, que se publicará en octubre de 2026, se centrará en “Salud comunitaria” en las Américas: (dis)continuidades y reapropiaciones
Argumentos
La noción de salud comunitaria designa un conjunto de prácticas y modelos de intervención basados en la participación social y en un enfoque promocional-preventivo, que comenzaron a surgir en muchos países en los años 60 como una forma alternativa de proveer atención sanitaria, basada en una concepción amplia e integral de la salud. El continente americano fue uno de los focos de emergencia de este enfoque (Merino y Torres, 2015), bajo la influencia de la teología de la liberación y de los movimientos de educación popular en América Latina, de las Free Clinics y Neighborhood Health Clinics en Estados Unidos, así como de la interacción entre movimientos populares y el Estado durante la Revolución Tranquila en Quebec (Jourdan et al., 2012).
Estudios críticos en antropología médica y salud pública han puesto de manifiesto la existencia de una retórica de la participación (Fassin, 1996), a menudo presentada como una "solución mágica" al servicio del desarrollo y la planificación sanitaria (Morgan, 1993), pero marcada, en la práctica, por profundas divergencias en cuanto a la manera en que este ideal es entendido e implementado (Rifkin, 1996). En efecto, las prácticas denominadas de salud comunitaria pueden inscribirse en el corazón de los dispositivos institucionales o situarse en sus márgenes (Jourdan et al., 2012), y pueden mantener relaciones diversas con las estructuras del campo socio-sanitario y las dinámicas políticas (Gaudillière, Izambert y Juven, 2021).
Esta propuesta de dossier para la revista IdeAs plantea un enfoque continental de la salud comunitaria, articulado en torno a los siguientes cuatro ejes:
- Un enfoque socio-histórico: Históricamente, tanto América Latina como América del Norte han sido escenario de experiencias pioneras en salud comunitaria, que han contribuido a la construcción de marcos globales como la Declaración de Alma-Ata. Se trata aquí de reflexionar sobre la evolución histórica y el legado o la transformación actual de estas experiencias, considerando los contextos políticos contemporáneos, a menudo contrastantes (por ejemplo, gobiernos conservadores como los de Milei o Trump, o gobiernos progresistas como los de Sheinbaum o Boric). ¿De qué manera la salud —y el lugar de los cuidados comunitarios dentro de ella— constituyen un campo de lucha política en estos escenarios actuales?
- Tensiones entre políticas públicas e iniciativas locales: Este dossier busca interrogar las definiciones de la salud comunitaria tal como son construidas por diversas instituciones de salud en distintos niveles (internacional, nacional y local), con el fin de poner en evidencia las formas concretas en que esta es practicada y reivindicada. Esto implica analizar la tensión entre enfoques institucionales ("de arriba hacia abajo") e iniciativas locales ("de abajo hacia arriba"), así como la influencia de las agendas internacionales de salud global. Esta problemática es particularmente pertinente en un contexto en el que América Latina ha sido a menudo un territorio de experimentación de políticas de desarrollo, mientras que América del Norte ha jugado un papel hegemónico como proveedor de “ayuda” y exportador de modelos. Resulta especialmente interesante estudiar la circulación de modelos y prácticas, así como la manera en que estas intervenciones son recibidas localmente.
- Enfoques interseccionales y etnografías de las márgenes: La salud comunitaria puede ser explorada desde una perspectiva interseccional, a partir de saberes, prácticas y actores situados en los márgenes de los sistemas institucionales de salud (prácticas informales, religiosas, indígenas, tradicionales, etc.). Este dossier busca dar un lugar destacado a esta perspectiva abordada desde investigaciones de campo situadas localmente.
- Experiencias alternativas en la era de las crisis sanitarias y ambientales: La reciente pandemia de COVID-19 puso en evidencia dinámicas más amplias de resiliencia comunitaria. Estas respuestas de base emergen a menudo de prácticas de cuidado, solidaridad y resistencia, que responden no solo a desafíos sanitarios, sino también a su entrelazamiento con las desigualdades sociales y ambientales. En el contexto del Antropoceno, donde se intensifican las crisis ambientales (cambio climático, contaminación, agotamiento de recursos), están surgiendo nuevas formas de organización local, comunitaria y de compromiso político. Invitamos a reflexionar sobre las formas y los roles de las experiencias comunitarias en el continente americano, en particular en su respuesta a las urgencias ambientales y en su articulación con luchas históricas y actuales por la salud, la justicia y el bienestar colectivo.
Con el fin de garantizar un equilibrio entre las perspectivas del Norte y del Sur, se prestará especial atención a las propuestas provenientes de y/o centradas en experiencias en Estados Unidos.
Modalidades
Las propuestas pueden ser redactadas en francés, inglés, español o portugués y deberán adoptar la forma siguiente:
• Título
• Resumen (300 palabras máximo)
• 5 palabras clave
• Breve reseña bio-bibliográfica del autor (10-15 líneas)
Las propuestas deberán enviarse a la redacción antes del 15 de octubre 2025 a:
Maria Sol Anigstein : msanigste[at]uchile.cl
Audrey Mariette : audrey.mariette[at]univ-paris8.fr Anna Pomaro : anna.pomaro[at]gmail.com cc: Françoise Martinez: francoise.martinez[at]sorbonne-universite.fr cc: Hélène Quanquin: helene.quanquin[at]univ-lille.fr
Los artículos completos deberán entregarse a más tardar en marzo de 2026.
