Creating in the desert

Créer dans le désert

الإبداع في الصحراء

Published on Tuesday, August 05, 2025

Abstract

The 1st International Forum on Design, Desert, and Sustainable Development (4D) offers a transdisciplinary reflection on the desert as a space for creation, innovation, and resilience. Held in Tozeur from February 4 to 7, 2026, the forum brings together researchers, artists, designers, engineers, and local stakeholders to explore ecological, social, and aesthetic challenges related to arid environments. It examines the role of design in the sustainable transformation of the desert through three key approaches: the desert as an in situ creative laboratory, an in vitro catalyst for innovation, and an in vivo space for learning.

Announcement

4–7 February 2026

Argument

The desert represents,in contemporary ecological thought, a powerful metaphor of the post-industrial and anthropogenic world. Its natural desertification materializes concrete signals of what the Earth might become in the absence of environmental awareness. It a warns toward ecological “tipping points” (Lenton, Armstrong McKay, Loriani, Abrams, Lade, et al., 2023) and a confrontation with the necessity to rethink our relationship to Living and to Territory. Present in the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs 13 and 15), the desert is projected as a space of resilience against climate change and as a battleground against desertification. The World Social Forum (WSF) gathers alter-globalization organizations attentive to the acceleration of the ecological crisis (Löwy, 2008) and regards the desert as a place of resistance where communities defend their rights and resources against extractivist logics and global inequalities (Espace Climat, 2013). As a landscape (Cauquelin, 2005), the desert transforms into an experimental learning tool, an epistemological model, and a pedagogical site favorable to an active and cooperative ecological education. It asserts itself as a common place (Copans, 2005), both tangible and symbolic (Halen, Leclercq, 2003), suitable for scientific research, speculative, retrospective, prospective, collaborative, and co-constructive thought in the humanities, arts, and design engineering. Its apparent emptiness can form a matrix of potentialities and become “a dynamic toward another reality” (Hatzfeld, 2000, p. 11). Design, Desert, and Sustainable Development, collectively forming the 4 Ds (Turki, 2024), offer a transdisciplinary framework for research-creation and action-research. The 4Ds approach considers the desert as a territory bearing contemporary discourses on the environment, projecting “a map of questions on action, making, and designing” (Sautereau, 1993, p. 71). It also invites one to conceive creation as a situated response, simultaneously topoetic and critical, aesthetic and adaptive.

In this forum, “design” refers to all evolving constructive forms of eco-design (Schiesser, 2011) within the field of sustainable development (Hart, 1995), integrating the complexity of places, the diversity of local knowledge and know-how. Design is realized through a creative practice oriented toward the future (Bonnet, Landivar, Monnin & Allard, 2019), mobilized to improve the habitability of the desert considered as a natural environment and “a world in which we live” (Findeli, 2010). Design acts on material, cognitive, emotional, spiritual, cultural, and symbolic dimensions, thus contributing to optimizing the potential of this extreme space. The desert world will be apprehended, as conceived by design : as “a project to be realized and not merely an object to be described and understood” (Findeli, 2006). Improving the habitability of this world is achieved through interaction between humans and the environment (Findeli, 2010) and by means of socially responsible, ecologically viable actions centered on the real needs of individuals (Papanek, 2020). Two major design models are delineated: Firstly, traditional design, inherited from the industrial model, proceeds from conception to distribution following a linear and sequential trajectory where project is hierarchical with limited interaction among actors in the process (Stiegler, 2008). It emphasizes the principal role of the designer as creator of technical, social, or symbolic artefacts without neglecting the internal structure and external environment in alignment with the territory (Simon, 1996). This model can only evolve toward a true paradigm shift if the very nature of relations among all direct and indirect actors is reconsidered, and if it moves toward new paradigms and new praxis (Stiegler, 2008), based on disciplinary cooperation and environmental and cognitive transversality. Secondly, Integrated design (Lonchampt, 2004; Zwolinski, 2013), where all actors collaborate from the outset in a transdisciplinary logic (arts, sciences, social sciences, design), “both between disciplines, across disciplines, and beyond any discipline” (Nicolescu, 2011, p. 96).

This approach relies on collective intelligence and cooperation. It embodies the values of sustainable creation in projects aimed at ecological integration within arid environments. These reflections are not purely theoretical: they are materialized in projects such as the Nk’Mip Desert Cultural Centre, which valorizes Indigenous heritage through educational design centered on desert ecology and intergenerational transmission of knowledge (De Certeau, 1990). Creators and inventors engaged in such processes may adopt approaches that are simultaneously experimental, utopian, and practical; re-examining clothing, habitat, food, and resource management in a logic of deep respect for environments and cultures. This singular place (Lecerf, Lécole, Solnychkine, 2014) summons figures of asceticism, decreation (Daigle, 2020), convoques imagination and emptiness : “the desert of imagination calls for the imagination of the desert” (Laflèche, 1975, p. 292). It is within this plurality of ecological, creative, sensitive, and critical approaches that the 1st International Forum Design, Desert, and Sustainable Development 4Ds is inscribed. It invites to “Create in the Desert” and inspired by the desert, through scientific contributions, pedagogical practices, and artistic works. 

This international forum is articulated around the following three axes:

The Desert: An Open-Air Laboratory for Sustainable Creation

The desert is apprehended a space of silence and isolation that offers a favorable framework for artistic experimentation, where creation is anchored in the direct experience of place, in a sensitive relation to landscape, light, and time (Gette, 1997). As an in situ experimental ground, it engages sensitive and situated reflection, where sensory experience becomes a resource to question, design, and co-construct through an interdisciplinary approach involving arts, humanities, and engineering. In this open-air laboratory, artists, designers, and researchers explore tensions between the traditional and the modern, sobriety and poetic power, closely linked to materials, light, living rhythms, and local knowledge. The desert in situ enables the development of rooted creative practices, respectful of territory and mindful of sustainability, slowness, and qualitative transformation. Workshops in vegetable dyeing, wool work, or natural cosmetics manufacturing concretely illustrate this, constituting a common denominator between Morocco, Tunisia, and Jordan. Visual design of the desert nurtures alternative narratives to consumerist urbanization, values connection to territory, and becomes a lever for sustainable development resonant with contemporary challenges. The Star Wars set in Tataouine, initially built for filming, has been reinvested as a tourist site where events organized by Star Wars Tunisia, the national fan club, welcome costumed communities and open-air screenings, reaffirming the passionate link between the saga and the southern Tunisian desert. 

The Desert: Catalyst for Alternative Engineering and the Creative Industry 

The second axis concerns the desert as an object of study and distant projection, in vitro environments such as laboratories, institutions, and creative studios, where desert constraints and resources become drivers for research, innovation, and prospective design. Inspired by desert logics, engineers, designers, digital artists, and makers develop artefacts, prototypes, narratives, fashion creations, or technical devices adapted to extreme, simulated, or modeled environments. The Jardrops project, developed by students of the Higher Private School of Engineering and Technology (ESPRIT), uses buried porous clay jars to irrigate plants by capillarity. This ecological method reduces water consumption by up to 70%. Arcosanti, founded in 1970 by architect Paolo Soleri in the Arizona desert, is an experimental city under construction conceived according to the principles of arcology, which merges architecture and ecology. It functions as an in situ, in vitro laboratory where compact habitat and artisanal production coexist in pursuit of a sustainable mode of life. Remote work allows reinterpretation of the desert as an ecological, aesthetic, or systemic referent through experimental and creative methodologies. Cultural, architectural, and technological industries appropriate it to invent hybrid, alternative, and transdisciplinary forms serving ecological transition.

Re-enchanting the Desert: Creative Economy, Anthropology, and Ecological Pedagogy

This axis interrogates the lived, inhabited, and embodied desert in an in vivo dimension, as a space extracting symbolic, existential, and didactic elements. It aims to re-enchant the desert no longer as an external territory but as a living environment, source of narratives, and matrix of re-transformations. Reintegrating the desert into human modes of life means re-exploring how it shapes social, economic, spiritual, and educational practices. This perspective mobilizes anthropology, political ecology, creative economy, and active pedagogies. The oasisa cultivated, inhabited, and artificial space at the heart of the desert. It is shaped by durable interaction between human societies and arid environments (Battesti, 2017), and reveals itself as an ecological, economic, and anthropological construction. That environment and its exploitation strategies do not always result from conscious choices, they may stem from coherent habits, sometimes generating inventions or innovations (Battesti, 2017). The desert becomes a place of cooperative learning, organization, self-organizationand collective intelligence, where creativity is nourished by a renewed relationship between humans, their environment, and natural resources. The Design Hubs of Gafsa and Gabès embody this dynamic by aiming to valorize artisanal industry through innovation of local heritage. These spaces provide training, support, and co-working services to artisans, students, design researchers, and young entrepreneurs. It is a desert lived through transmission and retransmission, generation and regeneration, where an integral and integrating ecology is experimented with in service of the local community.

The international Forum Design, Desert, and Sustainable Development 4D will be held in Tunisia, specifically in Tozeur, the birthplace of the poet Abu al Qasim al Shabi, who sings life and its will, from 4 to 7 February 2026. The Forum is jointly organized by Tunisian, French, and Algerian institutions, universities, and research centers, and offers a cross-disciplinary and transdisciplinary program that brings together the arts, sciences, and applied knowledge. It proposes a transversal and multidisciplinary program , crossing Arts, Sciences, Design and Applied Knowledge. It will host scientific communications, posters, research-creation projects, experiential narratives, and experimental proposals, as well as an art exhibition, a fashion show, open workshops, and round tables, creating a space for exchange and reflection among researchers, designers, students, practitioners, and territorial actors. 

Submission Guidelines

Proposals for presentations must be submitted as abstracts not exceeding 4,500 characters including spaces. Each submission must include:

  • The thematic axis.
  • The title of the presentation. 
  • The full name(s) of the author(s).
  • Institutional affiliation.
  • Five keywords.
  • A brief indicative bibliography.
  • A short biographical note (maximum 500 characters).

Submissions may be written in Arabic, French, or English.

Abstracts should be sent in .docx format (Microsoft Word) to the following email address: adnt.4d@ugaf.tn

Evaluation and Publication Process

Abstracts will be reviewed by a scientific committee through a single-blind peer review process (authors do not know reviewers’ identities; reviewers know authors’ identities; the article editor knows both).

Acceptance of abstracts does not guarantee publication in the conference proceedings. Articles will be evaluated under the same identity visibility conditions before publication.

Deadlines

  • September 29, 2025: Deadline for abstract submission.

  • October 12, 2025: Notification of evaluation results to authors.
  • April 19, 2026: Final deadline for article submission (up to 20,000 characters including spaces).
  • March 2027: Publication date.

Participation Fees

  • Maghrebian participants (without accommodation): 250 TND This fee includes: coffee breaks, lunches, the conference pack, access to cultural and artistic activities, and one copy of the published proceedings.
  • Maghrebian participants (with accommodation):850 TND This fee includes: 3 nights in a 4-star hotel in Tozeur (double room, no single supplement), meals, the conference pack, cultural and artistic activities, and one copy of the published proceedings.
  • Non-Maghrebian participants (with accommodation): 600 EUR This fee includes: 4 nights in a 4-star hotel in Tozeur (single room supplement included), meals, the conference pack, all cultural and artistic activities, and one copy of the published proceedings.

Organizers

  • Language and Automatic Processing Laboratory, Research Axis: Faculty of Arts and Humanities of Sfax - FLSHS (University of Sfax):  Ramzi TURKI (Head)
  • University of Sfax
  • UR. ELICO, Lyon Research Team in Information and Communication Sciences and Jean Moulin Lyon 3 University.
  • University of Gafsa, Higher Institute of Arts and Crafts of Gafsa
  • University of Gabes

Partners

  • Doctoral School of Arts and Culture and the Higher Institute of Fine Arts of Tunis (ISBAT – University of Tunis): Prof. Moez SAFTA (Director)
  • Higher Institute of Fine Arts of Sousse (University of Sousse): Prof. Mohamed Essghaier GAIED (Director)
  • Higher Institute of Arts and Crafts of Gabes (University of Gabes): Assoc. Prof. HDR Sadek TOUIL (Director)
  • Higher Institute of Fashion of Monastir (University of Monastir): Assistant Professor Jihen TRABELSI (Director)
  • Higher Institute of Arts and Crafts of Sfax (University of Sfax): Prof. Fetah BENAMEUR (Director)
  • Higher Institute of Applied Sciences and Technology of Sousse (University of Sousse): Prof. Sami CHATTI
  • National School of Engineers of Gabes (University of Gabes): Prof. Masoud AMAYRI (Director)
  • UR ELICO, Lyon Research Team in Information and Communication Sciences : Prof. Françoise Paquienséguy (Director)
  • UR Paragraphe (University of Paris 8): Prof. Khaldoun ZREIK (Director)
  • National School of Engineers of Carthage (University of Carthage): Prof. Houda BEN ATTIA (Director)
  • Research and Energy Technologies Center, Borj-Cédria Technopark
  • National Research Center in Materials Science, Borj-Cédria
  • Educational, Scientific and Cultural Association "We Have a Dream"

