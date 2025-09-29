Creating in the desert

The 1st International Forum on Design, Desert, and Sustainable Development (4D) offers a transdisciplinary reflection on the desert as a space for creation, innovation, and resilience. Held in Tozeur from February 4 to 7, 2026, the forum brings together researchers, artists, designers, engineers, and local stakeholders to explore ecological, social, and aesthetic challenges related to arid environments. It examines the role of design in the sustainable transformation of the desert through three key approaches: the desert as an in situ creative laboratory, an in vitro catalyst for innovation, and an in vivo space for learning.

Le premier forum international Design, désert et développement durable (4D), propose une réflexion transdisciplinaire sur le désert comme espace de création, d’innovation et de résilience. Organisé à Tozeur du 4 au 7 février 2026, il réunit chercheurs, artistes, designers, ingénieurs et acteurs territoriaux autour des enjeux écologiques, sociaux et esthétiques liés aux milieux arides. Le forum interroge le rôle du design dans la transformation durable du désert à travers trois axes : laboratoire de création in situ, catalyseur d’innovations in vitro, et espace d’apprentissage in vivo.

Du 4 au 7 février 2026 Argumentaire Dans la pensée écologique contemporaine, le désert représente une métaphore puissante du monde post-industriel et anthropocénique. Sa désertification naturelle matérialise des signaux concrets de ce que pourrait devenir la Terre en l’absence de conscience environnementale. Il alerte sur les « tipping points » écologiques (Lenton, Armstrong McKay, Loriani, Abrams, Lade, et al., 2023) et nous confronte à la nécessité de repenser notre rapport au Vivant et au Territoire. Présent dans les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD 13 et 15), le désert est projeté comme un espace de résilience face au changement climatique et de lutte contre la désertification. Le Forum Social Mondial (FSM) réunit les organisations altermondialistes sensibles à l’accélération de la crise écologique (Löwy, 2008) et voit le désert comme un lieu de résistance où les communautés défendent leurs droits et leurs ressources face aux logiques extractivistes et aux inégalités globales (Espace Climat, 2013). Le désert comme paysage (Cauquelin, 2005) se transforme en outil d’apprentissage expérimental, en modèle épistémologique et en lieu pédagogique, propice à une éducation écologique d’aspect actif et coopératif. Il s’impose comme lieu commun (Copans, 2005), à la fois tangible et symbolique (Halen, Leclercq, 2003) qui se prête à la recherche scientifique, aux pensées spéculatives, rétrospectives prospectives, collaboratives et co-constructives, en sciences humaines, en arts et en ingénierie du design. Son vacuité apparente peut former une matrice de potentialités et devenir « une dynamique vers une autre réalité » (Hatzfeld, 2000, p.11). Design, Désert et Développement Durable, formant ensemble les 4 D (Turki, 2024), offrent un cadre transdisciplinaire de recherche-création et de recherche-action. L’approche 4D envisage le désert comme un territoire porteur de discours contemporains sur l’environnement, projetant « une carte des interrogations sur l’action, le faire, le concevoir » (Sautereau, 1993, p. 71). Elle invite, également, à penser la création comme une réponse située, à la fois topoétique et critique, esthétique et adaptative. Nous entendons dans ce forum par « design » l’ensemble des formes constructives évolutives de l’éco-conception (Schiesser, 2011) dans le champ du développement durable (Hart, 1995), intégrant à la fois la complexité des lieux, la diversité des savoirs et des savoir-faire locaux. Le design s’accomplit dans une pratique créative orientée vers le futur (Bonnet, Landivar, Monnin & Allard, 2019), mobilisée pour améliorer l’habitabilité du désert envisagé comme environnement naturel et « monde dans lequel nous vivons » (Findeli, 2010). Le design agit sur les dimensions matérielles, cognitives, émotionnelles, spirituelles, culturelles et symboliques, contribuant ainsi à une optimisation du potentiel de cet espace extrême. Le monde du désert sera appréhendé, tel que le conçoit le design, comme « projet à réaliser et pas seulement un objet à décrire et à comprendre » (Findeli, 2006). Améliorer l’habitabilité de ce monde s’accomplit à travers une interaction entre humain et environnement (Findelli, 2010) et par le moyen des actions socialement responsables, écologiquement viables et centrées sur les besoins réels des individus (Papanek, 2020). Deux grands modèles de conception se tracent : La conception traditionnelle, héritée du modèle industriel, va de la conception à la distribution en suivant une trajectoire linéaire et séquentielle où le travail est hiérarchisé avec une faible interaction entre les acteurs du processus (Stiegler, 2008). Elle prône le rôle principal du concepteur comme agent créateur d’artefacts techniques, sociaux ou symboliques sans pour autant négliger la structure interne et l’environnement externe en adéquation avec le territoire (Simon, 1996). Ce modèle ne peut évoluer vers un véritable changement de paradigme, qu’à condition de repenser la nature même des relations entre tous les acteurs directs et indirects et s’orienter vers de nouveaux paradigmes et vers de nouvelles praxis (Stiegler, 2008), fondés sur la coopération disciplinaire et sur la transversalité environnementale et cognitive. La conception intégrée (Lonchampt, 2004 ; Zwolinski, 2013), où l’ensemble des acteurs collaborent dès l’amont dans une logique transdisciplinaire (arts, sciences, sciences sociales, design), « à la fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au-delà de toute discipline » (Nicolescu, 2011, p. 96). Cette approche repose sur l’intelligence collective et la coopération. Elle incarne les valeurs de la création durable dans les projets à vocation écologique intégrée aux milieux arides. Ces réflexions ne sont pas uniquement théoriques : elles se matérialisent dans des projets comme le Nk’Mip Desert Cultural Centre, qui valorise l’héritage autochtone à travers un design éducatif centré sur l’écologie désertique et la transmission intergénérationnelle des savoirs (De Certeau, 1990). Les créateurs et inventeurs engagés dans de tels processus peuvent adopter des démarches à la fois expérimentales, utopiques et pratiques ; réinterrogeant l’habit, l’habitat, l’alimentation et la gestion des ressources, dans une logique de respect profond des milieux et des cultures. Ce lieu singulier (Lecerf, Lécole, Solnychkine, 2014) convoque les figures de l’ascèse, de la décréation (Daigle, 2020) et de l’imaginaire du vide ; « le désert de l’imagination appelle l’imagination du désert » (Laflèche, 1975, p. 292). C’est dans cette pluralité d’approches écologique, créative, sensible et critique que s’inscrit le 1er Forum international 4 D. Il invite à « Créer dans le désert » ou en s’inspirant du désert, à travers des contributions scientifiques, pratiques pédagogiques et artistiques. Ce forum international s’articule autour des trois axes suivants : 1. Le désert : laboratoire à ciel ouvert pour la création durable « Le désert, espace de silence et d’isolement, offre un cadre propice à l’expérimentation artistique, où la création s’ancre dans l’expérience directe du lieu, dans une relation sensible au paysage, à la lumière, au temps » (Gette, 1997). Terrain d’expérimentation in situ, il engage une réflexion sensible et située, où l’expérience sensorielle devient une ressource pour interroger, concevoir et co-construire dans une approche interdisciplinaire entre arts, sciences humaines et ingénierie. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, les artistes, designers et chercheurs explorent les tensions entre le traditionnel et le moderne, entre la sobriété et la puissance poétique, en lien étroit avec les matériaux, la lumière, les rythmes du vivant et les savoirs locaux. Le désert in situ permet d’élaborer des pratiques créatives enracinées, respectueuses du territoire, et soucieuses de durabilité, de lenteur et de transformation qualitative. Les ateliers de teinture végétale, de travail de la laine ou de fabrication de cosmétiques naturels en sont une illustration concrète, constituant un dénominateur commun entre le Maroc, la Tunisie et la Jordanie. Le design visuel du désert nourrit des récits alternatifs à l’urbanisation consumériste, valorise le lien au territoire et devient un levier de développement durable en résonance avec les enjeux contemporains. Le décor de Star Wars à Tataouine, initialement conçu pour le tournage, a été réinvesti comme site touristique, où des événements organisés par Star Wars Tunisia, le fan club national, accueille communautés costumés et projections en plein air, réaffirmant le lien passionné entre la saga et le désert sud-tunisien. 2. Le désert : catalyseur de l’ingénierie alternative et de l’industrie créative Le second axe s’intéresse au désert comme objet d’étude et de projection à distance, dans des environnements in vitro, c’est-à-dire dans des laboratoires, institutions, studios de création, où les contraintes et les ressources désertiques deviennent des moteurs de recherche, d’innovation et de design prospectif. Inspirés par les logiques propres au désert, ingénieurs, designers, artistes numériques ou makers élaborent des artefacts, des prototypes, des récits, des créations en habillement et mode ou des dispositifs techniques adaptés à des environnements extrêmes, simulés ou modélisés. Le projet Jardrops, développé par des étudiants de l’École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologie (ESPRIT), utilise des jarres en argile poreuse enterrées pour irriguer les plantes par capillarité. Cette méthode écologique permet de réduire jusqu’à 70 % la consommation d’eau. Arcosanti, fondée en 1970 par l’architecte Paolo Soleri dans le désert de l’Arizona, est une ville expérimentale en cours de construction, pensée selon les principes de l’arcologie, qui fusionne architecture et écologie. Elle fonctionne comme un laboratoire in situ, in vitro où cohabitent habitat compact et production artisanale à la recherche d’un mode de vie durable. Le travail à distance permet de réinterpréter le désert comme un référentiel écologique, esthétique ou systémique, à travers des méthodologies expérimentales et créatives. Les industries culturelles, architecturales et technologiques s’en approprient pour inventer des formes hybrides, alternatives et transdisciplinaires, au service de la transition écologique. 3. Réenchanter le désert : économie créative, anthropologie et pédagogie écologique Le dernier axe interroge le désert vécu, habité, incarné dans une dimension in vivo, c’est-à-dire comme espace qui extrait le symbolique, l’existentiel et la didactique. Il s’agit ici de réenchanter le désert non plus comme territoire extérieur, mais comme milieu de vie, source de récits et matrice de re-transformations. Réintégrer le désert dans les modes de vie humains, c’est re-explorer comment il façonne les pratiques sociales, économiques, spirituelles et éducatives. Cette perspective mobilise l’anthropologie, l’écologie politique, l’économie créative et les pédagogies actives. L’oasis, un espace habité, cultivé et artificiel au cœur du désert, façonné par l’interaction durable entre sociétés humaines et milieux arides (Battesti, 2017), se révèle comme une construction autant écologique, économique qu’anthropologique. Au sein du milieu oasien, les stratégies d’exploitation ne relèvent pas toujours de choix conscients : elles peuvent aussi découler d’habitudes cohérentes, générant parfois des inventions ou des innovations (Battesti, 2017). Le désert devient un lieu d’apprentissage coopératif, d’organisation et d’auto-organisation et d’intelligence collective, où la créativité se nourrit d’une relation renouvelée entre l’homme, son milieu et ses ressources naturelles. Les Hub Design de Gafsa et Gabès, s’inscrivent dans cette dynamique en visant à valoriser l’industrie artisanale à travers l’innovation du patrimoine local. Ces espaces offrent des services de formation, d’accompagnement et de co-working aux artisans, étudiants, chercheurs en design et jeunes entrepreneurs. Il s’agit d’un désert vécu dans la transmission et la re-transmission, la génération et la régénération, où s’expérimente une écologie intégrale et intégrante, au service de la communauté locale. Ce forum international se tiendra en Tunisie, à Tozeur, ville natale du poète Abou Kacem Chebbi, ayant chanté la vie et célébré la volonté, du 4 au 7 février 2026. Il est organisé conjointement par des institutions, des universités et des centres de recherche tunisiens, français et algériens et propose une programmation transversale et pluridisciplinaire, croisant les arts, les sciences et les savoirs appliqués. Le forum accueillera des communications scientifiques, des posters, des projets de recherche-création, des récits d’expérience et des propositions expérimentales, une exposition artistique, un défilé de mode, ainsi que des ateliers ouverts et des tables rondes, créant un espace d’échange et de réflexion entre chercheurs, concepteurs, étudiants, praticiens et acteurs territoriaux. Modalités de soumission Les propositions de communication devront être présentées sous la forme d’un résumé ne dépassant pas 4500 caractères, espaces compris. Chaque soumission devra impérativement mentionner : L’axe thématique.

Le titre de la communication.

Le prénom et le nom de (s) l’auteur(e)(s).

L’affiliation institutionnelle.

Cinq mots-clés représentatifs.

Une brève bibliographie indicative.

Une courte notice biographique (500 caractères maximum). Les communications peuvent être rédigées en arabe, français ou anglais. Le résumé devra être transmis au format .docx (Microsoft Word), à l’adresse électronique suivante : adnt.4d@ugaf.tn Les résumés seront soumis à un comité scientifique pour une expertise en simple anonymat (les auteurs n’ont pas les identités des relecteurs ; les relecteurs ont celles des auteurs ; le rédacteur en charge de l’article a les identités des auteurs et relecteurs). L’acceptation des propositions n’engage pas le principe de sa publication dans les actes du colloque. Chaque article parvenu sera évalué suivant le même principe de visibilité des identités dans les actes. Calendrier — 29 septembre 2025 : soumission des résumés. — 12 octobre 2025 : Notification aux auteurs des résultats de l’évaluation. — 19 avril 2026 : Date limite d’envoi des articles (articles court de 20 000 caractères, espaces compris). — Mars 2027 : Publication Frais de participation Participants maghrébins (sans hébergement) :250 TND. Ce tarif comprend : les pauses-café, les déjeuners, le pack du colloque, l’accès aux activités culturelles et artistiques, ainsi qu’un exemplaire des actes publiés.

Participants maghrébins (avec hébergement) : 850 TND. Ce tarif inclut : 3 nuitées dans un hôtel 4 étoiles à Tozeur (chambre double, sans supplément single), les repas, le pack du colloque, les activités culturelles et artistiques, ainsi qu’un exemplaire des actes publiés.

Participants non-maghrébins (avec hébergement) : 600 EUR Ce tarif comprend : 4 nuitées dans un hôtel 4 étoiles à Tozeur (avec supplément single), les repas, le pack du colloque, l’ensemble des activités culturelles et artistiques, ainsi qu’un exemplaire des actes publiés. Comité scientifique AMAYRI Masoud, Professeur des Universités, Université de Gabès

ARDENNE Paul, Professeur des Universités, Université d’Amiens.

BEN AMEUR Fetah, Professeur des Universités, Université de Sfax.

BEN AMEUR Sami, Professeur des Universités émérite, Université de Tunis.

BEN DOUBA Cherif Eddine, Professeure des Universités, Université de Saïda

BIDA Habib, Professeur des Universités émérite, Université de Tunis.

BONNET Fabien, Maître de conférences HDR, Université Bourgogne.

BOUATTOUR Mohamed, Professeur des Universités, Université de Sfax.

BOUKHENNOUN Miloud, Maître de conférences HDR, Université d’Oran.

CATOIR-BRISSON Marie-Julie, Maîtresse de conférences, Audencia Nantes

CHABERT Ghislaine, Professeure des universités, Université Jean Moulin Lyon3

CHARFI Ikbel, Professeure des Universités, Université de Sfax.

CHATEAU Dominique, Professeur émérite à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

CHEROUF Mohamed, Professeure des Universités, Université Batna 1

CHKIR Najiba, Professeure des Universités, Université de Sfax.

COLLET Laurent, Professeur des Universités, Université Paul-Valéry Montpellier 3.

CORDONNIER Sarah, Professeure des Universités, Université Lyon 2.

CROCE Cécile, Professeure des Universités, Université Bordeaux Montaigne.

GAIED Mohamed Essghaier, Professeur des Universités, Université de Sousse.

GMACH Nomen, Professeur des Universités, Université de la Manouba.

GOHDHBANE Moufida, Professeur des Universités, Université de Tunis.

LAFARGUE Bernard, Professeur des Universités émérite, Université Bordeaux Montaigne.

LABARTHE Fabien, Maître de conférences, Université Jean Monnet/Télécom Saint-Etienne.

LADHARI Neji, Professeur des Universités, Université de Monastir.

MALEK Raief, Professeur des Universités, Université King Abdulaziz, Arabi Saoudite.

MKADDEM Mounira, Maîtresse de conférences HDR, Université de Gabès.

MOKNI Abdelwahed, Professeur des Universités, Université de Sfax.

MOREIRA Camila, Professeure, Université Fédérale de Minas Gerais.

PASCAL Catherine, Maître de conférences-HDR, Université Bordeaux Montaigne.

RAÏS ALI Ibtissem, Professeure d’enseignement supérieur, Université Oran 1.

SADKI Aba, Professeur à temps partiel, Université d’Ottawa.

SBITA Lassaad, Professeur des Universités, Université de Gabès.

SLOUMA Maher, Maître de conférences, Université de Toulouse.

TRIKI Mounir, Professeur des Universités, Université de Sfax.

TOUIL Sadek, Maître de conférences HDR, Université de Gabès.

VEYRAT Marc, Maître de conférences HDR, Université Paris 8.

WALI Ali, Maître de conférences, Université de Sfax

ZREIK Khaldoun , Professeur des Universités, Université Paris8

Professeur des Universités, Université Paris8 ZRIBI Ali, Professeur des Universités, Université de Gabes. Coordinateurs scientifiques EL HACHANI Mabrouka, Professeure des Universités, Université Jean Moulin Lyon3.

SAFTA Moez, Professeur des Universités, Université de Tunis

TURKI Ramzi, Maître de conférences-HDR, Université de Sfax. Coordinateurs ABADA Houda, Maître -Assistante ISAMGAF

AZZOUZ Karima, Maître -Assistante ISAMG

GARSALLAH Wissem, Maître-Assistant ISBAT

MAMLOUK Rym, Maître-Assistante ISBAS

OUERGHI Nada, Maître - Assistante ISBAT

TRABELSI Jihen, Maître- Assistante ISMM Comité d’organisation BOUAZIZ Nouha, Assistante ISBAS

BOURAOUI Mariem, Maître - Assistante ISBAS

HATTAB Hanen - Maître -Assistante ISBAS

HFAIED Mouna, Maître – Assistante ISAMGAF

KOLSI Rania, Maître -Assistante ISAMG

MAATOUG Safa, Maître -Assistante ISAMG

NASSER Soufien, docteur. UR A.D.M ISAMS

RKIWA Taher - Maître -Assistante ISAMGAF

ZOUARI Riheb, doctorante. ISBAT Organisateurs Le Laboratoire Langage et Traitement Automatique, Axe ADNT, FLSHS (Université de Sfax) : Ramzi TURKI (Resp.)

L’Université de Gabes Partenaires Ecole doctorale Arts et Culture et l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis ISBAT (Univ. Tunis) : Pr. Moez SAFTA (dir.)

Ecole doctorale des ingénieurs de Gabès : Pr. Hssan Dahman (dir.)

Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse (Univ. Sousse), Pr. Mohamed Essghaier GAIED (dir.)

Institut Supérieur des Arts et Métiers de Gabès, (Univ. Gabes), MC-HDR. Sadek TOUIL (dir.)

Institut Supérieur de la Mode de Monastir (Univ. Monastir), MA. Jihen TRABELSI (dir.)

Institut supérieur des Arts et Métiers de Sfax (Univ. Sfax), Pr. Fetah BENAMEUR (dir.)

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Sousse (Université de Sousse): Pr. Sami CHATTI

École Nationale d’Ingénieurs de Gabès (Université de Gabès), Pr. Masoud AMAYRI (dir.)

Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de Gabès (ISSATG) (Université de Gabès) : Pr. Ali ZRIBI (dir.)

Institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Gabès (IPEIGb) (Université de Gabès) : Pr. Ali FGUIRI (Dir.)

UR. ELICO, Équipe de recherche de Lyon en sciences de l’Information et de la Communication, Pr. Françoise Paquienséguy (dir.)

UR. Paragraphe, (Univ. Paris 8), Pr. Khaldoun ZREIK (dir.)

École Nationale d’Ingénieurs de Carthage (Université de Carthage), Pr. Houda BEN ATTIA (dir.)

Centre de Recherche et des Technologies de l’Énergie. Technopôle de Borj-Cédria.

Centre National de Recherches en Sciences des Matériaux de Borj-Cédria

4–7 February 2026 Argument The desert represents,in contemporary ecological thought, a powerful metaphor of the post-industrial and anthropogenic world. Its natural desertification materializes concrete signals of what the Earth might become in the absence of environmental awareness. It a warns toward ecological “tipping points” (Lenton, Armstrong McKay, Loriani, Abrams, Lade, et al., 2023) and a confrontation with the necessity to rethink our relationship to Living and to Territory. Present in the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs 13 and 15), the desert is projected as a space of resilience against climate change and as a battleground against desertification. The World Social Forum (WSF) gathers alter-globalization organizations attentive to the acceleration of the ecological crisis (Löwy, 2008) and regards the desert as a place of resistance where communities defend their rights and resources against extractivist logics and global inequalities (Espace Climat, 2013). As a landscape (Cauquelin, 2005), the desert transforms into an experimental learning tool, an epistemological model, and a pedagogical site favorable to an active and cooperative ecological education. It asserts itself as a common place (Copans, 2005), both tangible and symbolic (Halen, Leclercq, 2003), suitable for scientific research, speculative, retrospective, prospective, collaborative, and co-constructive thought in the humanities, arts, and design engineering. Its apparent emptiness can form a matrix of potentialities and become “a dynamic toward another reality” (Hatzfeld, 2000, p. 11). Design, Desert, and Sustainable Development, collectively forming the 4 Ds (Turki, 2024), offer a transdisciplinary framework for research-creation and action-research. The 4Ds approach considers the desert as a territory bearing contemporary discourses on the environment, projecting “a map of questions on action, making, and designing” (Sautereau, 1993, p. 71). It also invites one to conceive creation as a situated response, simultaneously topoetic and critical, aesthetic and adaptive. In this forum, “design” refers to all evolving constructive forms of eco-design (Schiesser, 2011) within the field of sustainable development (Hart, 1995), integrating the complexity of places, the diversity of local knowledge and know-how. Design is realized through a creative practice oriented toward the future (Bonnet, Landivar, Monnin & Allard, 2019), mobilized to improve the habitability of the desert considered as a natural environment and “a world in which we live” (Findeli, 2010). Design acts on material, cognitive, emotional, spiritual, cultural, and symbolic dimensions, thus contributing to optimizing the potential of this extreme space. The desert world will be apprehended, as conceived by design : as “a project to be realized and not merely an object to be described and understood” (Findeli, 2006). Improving the habitability of this world is achieved through interaction between humans and the environment (Findeli, 2010) and by means of socially responsible, ecologically viable actions centered on the real needs of individuals (Papanek, 2020). Two major design models are delineated: Firstly, traditional design, inherited from the industrial model, proceeds from conception to distribution following a linear and sequential trajectory where project is hierarchical with limited interaction among actors in the process (Stiegler, 2008). It emphasizes the principal role of the designer as creator of technical, social, or symbolic artefacts without neglecting the internal structure and external environment in alignment with the territory (Simon, 1996). This model can only evolve toward a true paradigm shift if the very nature of relations among all direct and indirect actors is reconsidered, and if it moves toward new paradigms and new praxis (Stiegler, 2008), based on disciplinary cooperation and environmental and cognitive transversality. Secondly, Integrated design (Lonchampt, 2004; Zwolinski, 2013), where all actors collaborate from the outset in a transdisciplinary logic (arts, sciences, social sciences, design), “both between disciplines, across disciplines, and beyond any discipline” (Nicolescu, 2011, p. 96). This approach relies on collective intelligence and cooperation. It embodies the values of sustainable creation in projects aimed at ecological integration within arid environments. These reflections are not purely theoretical: they are materialized in projects such as the Nk’Mip Desert Cultural Centre, which valorizes Indigenous heritage through educational design centered on desert ecology and intergenerational transmission of knowledge (De Certeau, 1990). Creators and inventors engaged in such processes may adopt approaches that are simultaneously experimental, utopian, and practical; re-examining clothing, habitat, food, and resource management in a logic of deep respect for environments and cultures. This singular place (Lecerf, Lécole, Solnychkine, 2014) summons figures of asceticism, decreation (Daigle, 2020), convoques imagination and emptiness : “the desert of imagination calls for the imagination of the desert” (Laflèche, 1975, p. 292). It is within this plurality of ecological, creative, sensitive, and critical approaches that the 1st International Forum Design, Desert, and Sustainable Development 4Ds is inscribed. It invites to “Create in the Desert” and inspired by the desert, through scientific contributions, pedagogical practices, and artistic works. This international forum is articulated around the following three axes: The Desert: An Open-Air Laboratory for Sustainable Creation The desert is apprehended a space of silence and isolation that offers a favorable framework for artistic experimentation, where creation is anchored in the direct experience of place, in a sensitive relation to landscape, light, and time (Gette, 1997). As an in situ experimental ground, it engages sensitive and situated reflection, where sensory experience becomes a resource to question, design, and co-construct through an interdisciplinary approach involving arts, humanities, and engineering. In this open-air laboratory, artists, designers, and researchers explore tensions between the traditional and the modern, sobriety and poetic power, closely linked to materials, light, living rhythms, and local knowledge. The desert in situ enables the development of rooted creative practices, respectful of territory and mindful of sustainability, slowness, and qualitative transformation. Workshops in vegetable dyeing, wool work, or natural cosmetics manufacturing concretely illustrate this, constituting a common denominator between Morocco, Tunisia, and Jordan. Visual design of the desert nurtures alternative narratives to consumerist urbanization, values connection to territory, and becomes a lever for sustainable development resonant with contemporary challenges. The Star Wars set in Tataouine, initially built for filming, has been reinvested as a tourist site where events organized by Star Wars Tunisia, the national fan club, welcome costumed communities and open-air screenings, reaffirming the passionate link between the saga and the southern Tunisian desert. The Desert: Catalyst for Alternative Engineering and the Creative Industry The second axis concerns the desert as an object of study and distant projection, in vitro environments such as laboratories, institutions, and creative studios, where desert constraints and resources become drivers for research, innovation, and prospective design. Inspired by desert logics, engineers, designers, digital artists, and makers develop artefacts, prototypes, narratives, fashion creations, or technical devices adapted to extreme, simulated, or modeled environments. The Jardrops project, developed by students of the Higher Private School of Engineering and Technology (ESPRIT), uses buried porous clay jars to irrigate plants by capillarity. This ecological method reduces water consumption by up to 70%. Arcosanti, founded in 1970 by architect Paolo Soleri in the Arizona desert, is an experimental city under construction conceived according to the principles of arcology, which merges architecture and ecology. It functions as an in situ, in vitro laboratory where compact habitat and artisanal production coexist in pursuit of a sustainable mode of life. Remote work allows reinterpretation of the desert as an ecological, aesthetic, or systemic referent through experimental and creative methodologies. Cultural, architectural, and technological industries appropriate it to invent hybrid, alternative, and transdisciplinary forms serving ecological transition. Re-enchanting the Desert: Creative Economy, Anthropology, and Ecological Pedagogy This axis interrogates the lived, inhabited, and embodied desert in an in vivo dimension, as a space extracting symbolic, existential, and didactic elements. It aims to re-enchant the desert no longer as an external territory but as a living environment, source of narratives, and matrix of re-transformations. Reintegrating the desert into human modes of life means re-exploring how it shapes social, economic, spiritual, and educational practices. This perspective mobilizes anthropology, political ecology, creative economy, and active pedagogies. The oasisa cultivated, inhabited, and artificial space at the heart of the desert. It is shaped by durable interaction between human societies and arid environments (Battesti, 2017), and reveals itself as an ecological, economic, and anthropological construction. That environment and its exploitation strategies do not always result from conscious choices, they may stem from coherent habits, sometimes generating inventions or innovations (Battesti, 2017). The desert becomes a place of cooperative learning, organization, self-organizationand collective intelligence, where creativity is nourished by a renewed relationship between humans, their environment, and natural resources. The Design Hubs of Gafsa and Gabès embody this dynamic by aiming to valorize artisanal industry through innovation of local heritage. These spaces provide training, support, and co-working services to artisans, students, design researchers, and young entrepreneurs. It is a desert lived through transmission and retransmission, generation and regeneration, where an integral and integrating ecology is experimented with in service of the local community. The international Forum Design, Desert, and Sustainable Development 4D will be held in Tunisia, specifically in Tozeur, the birthplace of the poet Abu al Qasim al Shabi, who sings life and its will, from 4 to 7 February 2026. The Forum is jointly organized by Tunisian, French, and Algerian institutions, universities, and research centers, and offers a cross-disciplinary and transdisciplinary program that brings together the arts, sciences, and applied knowledge. It proposes a transversal and multidisciplinary program , crossing Arts, Sciences, Design and Applied Knowledge. It will host scientific communications, posters, research-creation projects, experiential narratives, and experimental proposals, as well as an art exhibition, a fashion show, open workshops, and round tables, creating a space for exchange and reflection among researchers, designers, students, practitioners, and territorial actors. Submission Guidelines Proposals for presentations must be submitted as abstracts not exceeding 4,500 characters including spaces. Each submission must include: The thematic axis.

The title of the presentation.

The full name(s) of the author(s).

Institutional affiliation.

Five keywords.

A brief indicative bibliography.

A short biographical note (maximum 500 characters). Submissions may be written in Arabic, French, or English. Abstracts should be sent in .docx format (Microsoft Word) to the following email address: adnt.4d@ugaf.tn Evaluation and Publication Process Abstracts will be reviewed by a scientific committee through a single-blind peer review process (authors do not know reviewers’ identities; reviewers know authors’ identities; the article editor knows both). Acceptance of abstracts does not guarantee publication in the conference proceedings. Articles will be evaluated under the same identity visibility conditions before publication. Deadlines September 29, 2025: Deadline for abstract submission.

October 12, 2025: Notification of evaluation results to authors.

April 19, 2026: Final deadline for article submission (up to 20,000 characters including spaces).

March 2027: Publication date. Participation Fees Maghrebian participants (without accommodation): 250 TND This fee includes: coffee breaks, lunches, the conference pack, access to cultural and artistic activities, and one copy of the published proceedings.

Maghrebian participants (with accommodation):850 TND This fee includes: 3 nights in a 4-star hotel in Tozeur (double room, no single supplement), meals, the conference pack, cultural and artistic activities, and one copy of the published proceedings.

Non-Maghrebian participants (with accommodation): 600 EUR This fee includes: 4 nights in a 4-star hotel in Tozeur (single room supplement included), meals, the conference pack, all cultural and artistic activities, and one copy of the published proceedings. Scientific Committee AMAYRI Masoud, Full Professor, University of Gabes.

ARDENNE Paul, Full Professor, University of Amiens

BEN AMEUR Fetah, Full Professor, University of Sfax

BEN AMEUR Sami, Professor Emeritus, University of Tunis

BEN DOUBA Cherif Eddine, Full Professor, University of Saïda

BIDA Habib, Professor Emeritus, University of Tunis

BONNET Fabien, Senior Associate Professor, University of Burgundy

BOUKHENNOUN Miloud, Senior Associate Professor, University of Oran

CATOIR-BRISSON Marie-Julie, Associate Professor, Audencia Nantes

CHABERT Ghislaine, Full Professor, Jean Moulin Lyon 3 University

CHARFI Ikbel, Full Professor, University of Sfax

CHATEAU Dominique, Professor Emeritus, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne

BOUATTOUR Mohamed, Full Professor, University of Sfax

CHEROUF Mohamed, Full Professor, University of Batna 1

CHKIR Najiba, Full Professor, University of Sfax

COLLET Laurent, Full Professor, Paul-Valéry University Montpellier 3

CORDONNIER Sarah, Full Professor, University of Lyon 2

CROCE Cécile, Full Professor, Bordeaux Montaigne University

GAIED Mohamed Essghaier, Full Professor, University of Sousse

GMACH Nomen, Full Professor, University of La Manouba

GOHDHBANE Moufida, Full Professor, University of Tunis

LAFARGUE Bernard, Professor Emeritus, Bordeaux Montaigne University

LABARTHE Fabien, Associate Professor, Télécom Saint-Étienne

LADHARI Neji, Full Professor, University of Monastir.

MALEK Raief, Full Professor, King Abdulaziz University, Saudi Arabia

MKADDEM Mounira, Maîtresse de conférences HDR, Université de Gabès.

MOKNI Abdelwahed, Full Professor, University of Sfax

MOREIRA Camila, Full Professor, Federal University of Minas Gerais

PASCAL Catherine, Senior Associate Professor, Bordeaux Montaigne University

RAÏS ALI Ibtissem, Full Professor, University of Oran 1

SADKI Aba, Adjunct Professor, University of Ottawa

SBITA Lassaad, Full Professor, University of Gabes.

SLOUMA Maher, Associate Professor, University of Toulouse

TOUIL Sadek, Associate Professor, Université de Gabes

TRIKI Mounir, Full Professor, University of Sfax

VEYRAT Marc, Senior Associate Professor, University Paris 8

WALI Ali, Associate Professor, University of Sfax

ZREIK Khaldoun, Full Professor, University Paris 8 Scientific

ZRIBI Ali, Full Professor, University of Gabes. Scientific Coordinators EL HACHANI Mabrouka, Full Professor, Jean Moulin Lyon 3 University

SAFTA Moez, Full Professor, University of Tunis TURKI Ramzi, Senior Associate Professor, University of Sfax Coordinators ABADA Houda, Assistant Professor, ISAMG

AF AZZOUZ Karima, Assistant Professor, ISAMG

GARSALLAH Wissem, Assistant Professor, ISBAT

MAMLOUK Rym, Assistant Professor, ISBAS

OUERGHI Nada, Assistant Professor ISBAT

TRABELSI Jihen, Assistant Professor ISMM Organising Committee BOUAZIZ Nouha, Assistant, ISBAS

BOURAOUI Mariem, Assistant Professor, ISBAS

HATTAB Hanen, Assistant Professor, ISBAS

HFAIED Mouna, Assistant Professor, ISAMGAF

KOLSI Rania, Assistant Professor, ISAMG

MAATOUG Safa, Assistant Professor, ISAMG

NASSER Soufien, Doctor, UR A.D.M ISAMS

RKIWA Taher, Assistant Professor, ISAMGAF

ZOUARI Riheb, PhD student. ISBAT Organizers Language and Automatic Processing Laboratory, Research Axis: Faculty of Arts and Humanities of Sfax - FLSHS (University of Sfax): Ramzi TURKI (Head)

University of Sfax

UR. ELICO, Lyon Research Team in Information and Communication Sciences and Jean Moulin Lyon 3 University.

University of Gafsa, Higher Institute of Arts and Crafts of Gafsa

University of Gabes Partners Doctoral School of Arts and Culture and the Higher Institute of Fine Arts of Tunis (ISBAT – University of Tunis): Prof. Moez SAFTA (Director)

Higher Institute of Fine Arts of Sousse (University of Sousse): Prof. Mohamed Essghaier GAIED (Director)

Higher Institute of Arts and Crafts of Gabes (University of Gabes): Assoc. Prof. HDR Sadek TOUIL (Director)

Higher Institute of Fashion of Monastir (University of Monastir): Assistant Professor Jihen TRABELSI (Director)

Higher Institute of Arts and Crafts of Sfax (University of Sfax): Prof. Fetah BENAMEUR (Director)

Higher Institute of Applied Sciences and Technology of Sousse (University of Sousse): Prof. Sami CHATTI

National School of Engineers of Gabes (University of Gabes): Prof. Masoud AMAYRI (Director)

UR ELICO, Lyon Research Team in Information and Communication Sciences : Prof. Françoise Paquienséguy (Director)

UR Paragraphe (University of Paris 8): Prof. Khaldoun ZREIK (Director)

National School of Engineers of Carthage (University of Carthage): Prof. Houda BEN ATTIA (Director)

Research and Energy Technologies Center, Borj-Cédria Technopark

National Research Center in Materials Science, Borj-Cédria

