Fredric Jameson, French

Abstract

Le 22 septembre 2024 est mort Fredric Jameson, le plus grand penseur marxiste américain de la littérature et de la culture1. De nombreux hommages ont été rendus à cet auteur d’une trentaine de livres et de douzaines d’articles sur la littérature, la psychanalyse, la philosophie, le cinéma… pour ne citer que quelques pôles de sa recherche. Nous souhaitons marquer l’anniversaire de sa mort par un colloque commémorant son œuvre et se focalisant plus particulièrement sur son rapport aux pensées, aux littératures et au champ intellectuel français.