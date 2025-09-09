Conference, symposiumModern
Fredric Jameson, French
Jameson en France, la France en Jameson : du XIXe siècle à nos jours
Published on Friday, August 08, 2025
Abstract
Le 22 septembre 2024 est mort Fredric Jameson, le plus grand penseur marxiste américain de la littérature et de la culture1. De nombreux hommages ont été rendus à cet auteur d’une trentaine de livres et de douzaines d’articles sur la littérature, la psychanalyse, la philosophie, le cinéma… pour ne citer que quelques pôles de sa recherche. Nous souhaitons marquer l’anniversaire de sa mort par un colloque commémorant son œuvre et se focalisant plus particulièrement sur son rapport aux pensées, aux littératures et au champ intellectuel français.
Announcement
Programme
Mardi 9 septembre
10h30 : accueil des participant⸱e⸱s
11h-11h30 : Introduction par Alice de Charentenay (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Edward Lee-Six (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Mathilde Roussigné (Université de Liège)
Session 1 : De la modernité et au-delà
- 11h30-12h : Nicolas Vieillescazes (Éditions Amsterdam), Le réalisme : de la dualité aux antinomies.
- 12h-12h30 : Vincent Chanson (Sophiapol), « Jameson, Pérec, Lukàcs et les antinomies du réalisme. »
- 12h30-13h : discussion, présidée par Alice de Charentenay
[Pause déjeuner]
- 14h30-15h : Chiara Collamati (Université de Liège), Théorie de l’idéologie et construction du sujet bourgeois. Flaubert lu par Sartre lu par Jameson.
- 15h-15h30 : Olivier Gloag : Une lecture jamesonnienne de Salammbô.
- 15h30-16h : discussion, présidée par Alexandre Feron (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
16h-16h30 : pause café
Session 2 : Jameson aujourd'hui
- 16h30-17h : Olivier Quintyn (Questions théoriques), Totaliser/détotaliser/narrativiser : que faire de L'Inconscient politique aujourd'hui ? Défis et usages.
- 17h-17h30 : Gisèle Sapiro (CNRS, EHESS), Penser les transformations de la littérature contemporaine avec Jameson et Bourdieu
- 17h30-18h : discussion présidée par Mathilde Roussigné
Mercredi 10 septembre
10h30-11h : accueil des participant⸱e⸱s
Session 3 : Jameson et la théorie I
- 11h-11h30 : Violeta Garrido (Université de Grenade), « Fredric Jameson et la réception de la théorie althussérienne »
- 11h30-12h : Adrien Durousseau (Sciences Po Paris), « Penser les échos entre l’écriture et la substance de la pensée de Fredric Jameson avec la situation sartrienne et l’autonomie relative althussérienne »
- 12h-12h30 : Hervé Oulc’hen (CPGE Poitiers, Lycée Aliénor d'Aquitaine), « La prévalence de l’espace. Lire Jameson au prisme de Sartre et Lefebvre »
- 12h30-13h : discussion, présidée par Edward Lee-Six
[Pause déjeuner]
Session 4 : Jameson et la théorie II
- 14h30-15h : Elsa Papageorgiou (Université Paris 8 Saint-Denis) : « Jameson lecteur de Lacan ; appropriations stratégiques et reconfigurations de la théorie marxiste »
- 15h-15h30 : Simon Tabet (Université Paris-Ouest Nanterre) : « Penser hors c(h)amps : dialectique de la différence et de la totalité chez Fredric Jameson (1983 – 1993) »
- 15h30-16h : Anton Jäger (Université d’Oxford) : « Jameson versus Veyne, or Two Varieties of Unconscious History »
- 16h-16h30 : discussion présidée par François Cusset (Université Paris-Ouest Nanterre)
16h30 : clôture des travaux et conclusion du colloque.
Places
- Salle des actes - Paris 1 Panthéon Sorbonne, 54 rue Saint Jacques, 75005 Paris
Paris, France (75)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Tuesday, September 09, 2025
- Wednesday, September 10, 2025
