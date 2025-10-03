HomeColloque Chateaubriand

Colloque Chateaubriand

La leçon de Jean-Claude Berchet & la critique aux XXe et XXIe siècles

*  *  *

Published on Friday, August 08, 2025

Abstract

La Société Chateaubriand organise un colloque consacré à la critique de Chateaubriand : la première journée rendra hommage à Jean-Claude Berchet, éminent spécialiste de l'écrivain, récemment disparu, et la seconde journée proposera de réfléchir à la critique de Chateaubriand aux XXe et XXIe siècles.

Announcement

Programme

Vendredi 3 octobre 2025

La leçon de Jean-Claude Berchet

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Ouverture du colloque

  • Henry Zipper de Fabiani, président de la Société Chateaubriand

9h30 : Introduction

  • Aurelio Principato professeur retraité, université Roma Tre

Session 1

Présidence : Henry Zipper de Fabiani, président de la Société Chateaubriand

  • 9h45 : « Chateaubriand, par Jean-Claude Berchet ; Jean-Claude Berchet, par Chateaubriand » - Philippe Berthier, professeur émérite, Sorbonne nouvelle

Pause

  • 10h45 : « L’atelier de Jean-Claude Berchet » - Jean-Claude Bonnet, directeur de recherche émérite au CNRS (CELLF/Sorbonne)
  • 11h30 : « Jean-Claude Berchet, "inventeur" des Mémoires d’outre-tombe » - Béatrice Didier, professeur émérite, ENS & vice-présidente de la Société Chateaubriand

Pause déjeuner

Session 2

Présidence : Marie-Bénédicte Diethelm, docteur en droit et en littérature (CELLF/Sorbonne)

  • 14h30 : Table ronde : des voyages et récits de voyages de Chateaubriand

Animée par Gérard Gengembre, professeur émérite, université de Caen-Normandie avec Philippe Antoine, professeur émérite, université Clermont Auvergne ; Alain Guyot, professeur émérite, université de Lorraine & Sarga Moussa, directeur de recherche au CNRS & directeur de l’UMR THALIM (Paris).

Pause

15h45 : « Jean-Claude Berchet parmi nous »

  • Hommage à Jean-Claude Berchet, diaporama réalisé par Jean-Claude Bonnet
  • Souvenirs de la Société Chateaubriand : entretien de Jean-Claude Bonnet avec Guy Berger, président d’honneur de la Société Chateaubriand

Samedi 4 octobre 2025

La critique aux XXe et XXIe siècles

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Introduction

  • Samantha Caretti, vice-présidente de la Société Chateaubriand, LASLAR

Session 3

Présidence : Aurelio Principato, professeur retraité, université Roma Tre

  • 9h30 : « Marie-Jeanne Durry, critique de Chateaubriand » - Arlette Girault-Fruet, docteur en littérature, CELIS

Pause

  • 10h30 : « Renaître du néant : la dialectique des images dans Paysage de Chateaubriand (Jean-Pierre Richard) » - Sébastien Baudoin, professeur de khâgne au lycée Jules Ferry (Paris)
  • 11h15 : « Le Chateaubriand de Pierre Barbéris » - Gérard Gengembre, professeur émérite, université de Caen-Normandie

Pause déjeuner

Session 4

Présidence : Samantha Caretti, vice-présidente de la Société Chateaubriand, LASLAR

  • 14h00 : « Chateaubriand, au prisme de la critique anti-élitiste du XXe siècle » - Olivier Tort, maître de conférences, université d’Artois & vice-président de la Société Chateaubriand
  • 14h45 : « "Républicain par nature, monarchiste par raison, et bourboniste par honneur" : Chateaubriand publiciste dans l’œil de la critique » - Laetitia Saintes, chercheuse, université catholique de Louvain, INCAL

Pause

15 h 45 : Table ronde : actualités de la recherche et de l’édition

  • Nouvelles perspectives critiques (animée par Samantha Caretti)

avec Sibylle Guipaud, docteure en langue et littérature françaises & Pascal Simonetti, chercheur

  • Chantiers éditoriaux (animée par Aurelio Principato)

avec Philippe Antoine, professeur émérite, université Clermont Auvergne ; Sébastien Baudoin, professeur de khâgne au lycée Jules Ferry, Paris & Béatrice Didier, professeur émérite, ENS & vice-présidente de la Société Chateaubriand.

17 h 30 : Conclusion du colloque

Inscription

societechateaubriand@gmail.com / 06 29 47 79 86

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Friday, October 03, 2025
  • Saturday, October 04, 2025

Keywords

  • Chateaubriand, Jean-Pierre Richard, Pierre Barbéris, Jean-Claude Berchet, Marie-Jeanne Durry

Contact(s)

  • Samantha Caretti
    courriel : societechateaubriand [at] gmail [dot] com

Reference Urls

Information source

  • Samantha Caretti
    courriel : societechateaubriand [at] gmail [dot] com

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Colloque Chateaubriand », Conference, symposium, Calenda, Published on Friday, August 08, 2025, https://doi.org/10.58079/14gtt

Archive this announcement

  • Google Agenda
  • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search