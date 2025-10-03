Conference, symposiumLanguage
Colloque Chateaubriand
La leçon de Jean-Claude Berchet & la critique aux XXe et XXIe siècles
Published on Friday, August 08, 2025
Abstract
La Société Chateaubriand organise un colloque consacré à la critique de Chateaubriand : la première journée rendra hommage à Jean-Claude Berchet, éminent spécialiste de l'écrivain, récemment disparu, et la seconde journée proposera de réfléchir à la critique de Chateaubriand aux XXe et XXIe siècles.
Announcement
Programme
Vendredi 3 octobre 2025
La leçon de Jean-Claude Berchet
9h00 : Accueil des participants
9h15 : Ouverture du colloque
- Henry Zipper de Fabiani, président de la Société Chateaubriand
9h30 : Introduction
- Aurelio Principato professeur retraité, université Roma Tre
Session 1
Présidence : Henry Zipper de Fabiani, président de la Société Chateaubriand
- 9h45 : « Chateaubriand, par Jean-Claude Berchet ; Jean-Claude Berchet, par Chateaubriand » - Philippe Berthier, professeur émérite, Sorbonne nouvelle
Pause
- 10h45 : « L’atelier de Jean-Claude Berchet » - Jean-Claude Bonnet, directeur de recherche émérite au CNRS (CELLF/Sorbonne)
- 11h30 : « Jean-Claude Berchet, "inventeur" des Mémoires d’outre-tombe » - Béatrice Didier, professeur émérite, ENS & vice-présidente de la Société Chateaubriand
Pause déjeuner
Session 2
Présidence : Marie-Bénédicte Diethelm, docteur en droit et en littérature (CELLF/Sorbonne)
- 14h30 : Table ronde : des voyages et récits de voyages de Chateaubriand
Animée par Gérard Gengembre, professeur émérite, université de Caen-Normandie avec Philippe Antoine, professeur émérite, université Clermont Auvergne ; Alain Guyot, professeur émérite, université de Lorraine & Sarga Moussa, directeur de recherche au CNRS & directeur de l’UMR THALIM (Paris).
Pause
15h45 : « Jean-Claude Berchet parmi nous »
- Hommage à Jean-Claude Berchet, diaporama réalisé par Jean-Claude Bonnet
- Souvenirs de la Société Chateaubriand : entretien de Jean-Claude Bonnet avec Guy Berger, président d’honneur de la Société Chateaubriand
Samedi 4 octobre 2025
La critique aux XXe et XXIe siècles
9h00 : Accueil des participants
9h15 : Introduction
- Samantha Caretti, vice-présidente de la Société Chateaubriand, LASLAR
Session 3
Présidence : Aurelio Principato, professeur retraité, université Roma Tre
- 9h30 : « Marie-Jeanne Durry, critique de Chateaubriand » - Arlette Girault-Fruet, docteur en littérature, CELIS
Pause
- 10h30 : « Renaître du néant : la dialectique des images dans Paysage de Chateaubriand (Jean-Pierre Richard) » - Sébastien Baudoin, professeur de khâgne au lycée Jules Ferry (Paris)
- 11h15 : « Le Chateaubriand de Pierre Barbéris » - Gérard Gengembre, professeur émérite, université de Caen-Normandie
Pause déjeuner
Session 4
Présidence : Samantha Caretti, vice-présidente de la Société Chateaubriand, LASLAR
- 14h00 : « Chateaubriand, au prisme de la critique anti-élitiste du XXe siècle » - Olivier Tort, maître de conférences, université d’Artois & vice-président de la Société Chateaubriand
- 14h45 : « "Républicain par nature, monarchiste par raison, et bourboniste par honneur" : Chateaubriand publiciste dans l’œil de la critique » - Laetitia Saintes, chercheuse, université catholique de Louvain, INCAL
Pause
15 h 45 : Table ronde : actualités de la recherche et de l’édition
- Nouvelles perspectives critiques (animée par Samantha Caretti)
avec Sibylle Guipaud, docteure en langue et littérature françaises & Pascal Simonetti, chercheur
- Chantiers éditoriaux (animée par Aurelio Principato)
avec Philippe Antoine, professeur émérite, université Clermont Auvergne ; Sébastien Baudoin, professeur de khâgne au lycée Jules Ferry, Paris & Béatrice Didier, professeur émérite, ENS & vice-présidente de la Société Chateaubriand.
17 h 30 : Conclusion du colloque
