Colloque Chateaubriand

Vendredi 3 octobre 2025

La leçon de Jean-Claude Berchet

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Ouverture du colloque

Henry Zipper de Fabiani, président de la Société Chateaubriand

9h30 : Introduction

Aurelio Principato professeur retraité, université Roma Tre

Session 1

Présidence : Henry Zipper de Fabiani, président de la Société Chateaubriand

9h45 : « Chateaubriand, par Jean-Claude Berchet ; Jean-Claude Berchet, par Chateaubriand » - Philippe Berthier, professeur émérite, Sorbonne nouvelle

10h45 : « L’atelier de Jean-Claude Berchet » - Jean-Claude Bonnet , directeur de recherche émérite au CNRS (CELLF/Sorbonne)

11h30 : « Jean-Claude Berchet, "inventeur" des Mémoires d'outre-tombe » - Béatrice Didier, professeur émérite, ENS & vice-présidente de la Société Chateaubriand

Session 2

Présidence : Marie-Bénédicte Diethelm, docteur en droit et en littérature (CELLF/Sorbonne)

14h30 : Table ronde : des voyages et récits de voyages de Chateaubriand

Animée par Gérard Gengembre, professeur émérite, université de Caen-Normandie avec Philippe Antoine, professeur émérite, université Clermont Auvergne ; Alain Guyot, professeur émérite, université de Lorraine & Sarga Moussa, directeur de recherche au CNRS & directeur de l’UMR THALIM (Paris).

15h45 : « Jean-Claude Berchet parmi nous »

Hommage à Jean-Claude Berchet, diaporama réalisé par Jean-Claude Bonnet

Souvenirs de la Société Chateaubriand : entretien de Jean-Claude Bonnet avec Guy Berger, président d’honneur de la Société Chateaubriand

Samedi 4 octobre 2025

La critique aux XXe et XXIe siècles

9h00 : Accueil des participants

9h15 : Introduction

Samantha Caretti, vice-présidente de la Société Chateaubriand, LASLAR

Session 3

Présidence : Aurelio Principato, professeur retraité, université Roma Tre

9h30 : « Marie-Jeanne Durry, critique de Chateaubriand » - Arlette Girault-Fruet, docteur en littérature, CELIS

10h30 : « Renaître du néant : la dialectique des images dans Paysage de Chateaubriand (Jean-Pierre Richard) » - Sébastien Baudoin , professeur de khâgne au lycée Jules Ferry (Paris)

11h15 : « Le Chateaubriand de Pierre Barbéris » - Gérard Gengembre, professeur émérite, université de Caen-Normandie

Session 4

Présidence : Samantha Caretti, vice-présidente de la Société Chateaubriand, LASLAR

14h00 : « Chateaubriand, au prisme de la critique anti-élitiste du XX e siècle » - Olivier Tort , maître de conférences, université d’Artois & vice-président de la Société Chateaubriand

14h45 : « "Républicain par nature, monarchiste par raison, et bourboniste par honneur" : Chateaubriand publiciste dans l'œil de la critique » - Laetitia Saintes, chercheuse, université catholique de Louvain, INCAL

15 h 45 : Table ronde : actualités de la recherche et de l’édition

Nouvelles perspectives critiques (animée par Samantha Caretti)

avec Sibylle Guipaud, docteure en langue et littérature françaises & Pascal Simonetti, chercheur

Chantiers éditoriaux (animée par Aurelio Principato)

avec Philippe Antoine, professeur émérite, université Clermont Auvergne ; Sébastien Baudoin, professeur de khâgne au lycée Jules Ferry, Paris & Béatrice Didier, professeur émérite, ENS & vice-présidente de la Société Chateaubriand.

17 h 30 : Conclusion du colloque

