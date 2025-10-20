Announcement

Argumentaire

Dans sa dynamique scientifique et culturelle, la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate – Université Ibn Zohr organise un colloque international les 23, 24 et 25 avril 2026, autour du thème : « La poésie amazighe entre fidélité à la tradition et ouverture à l’innovation : regards croisés ».

Depuis ses origines, la poésie oscille entre respect des traditions et exploration de nouvelles formes. Cette rencontre propose d’examiner cette tension à travers une approche interdisciplinaire, mêlant perspectives littéraires, linguistiques, anthropologiques et numériques. Elle s’adresse aux chercheurs, poètes, artistes contemporains, étudiants et acteurs culturels, mais aussi à tous ceux qui portent un intérêt à l’évolution de l’expression poétique. Comme le théâtre, le cinéma ou la musique, la poésie est un miroir de la société. Elle dénonce, interroge, bouscule les normes et met en lumière les injustices. Bien plus qu’une affaire de rythmes et de vers, elle est une parole libre qui éveille les consciences.

Un patrimoine à valoriser

La poésie amazighe et les arts populaires marocains constituent une richesse incontournable du patrimoine culturel. Ancrés dans une tradition orale féconde, ces arts véhiculent des valeurs, des mémoires et des identités. Ce colloque vise à créer un dialogue entre les gardiens des traditions et les artisans de la modernité, dans un lieu emblématique : Ouarzazate, ville des tournages, carrefour des cultures et source d’inspiration.

Dans un monde où les modes d’expression évoluent rapidement, la poésie reste un espace privilégié pour interroger :

L’héritage des traditions orales et écrites

Les bouleversements liés à la modernité

La quête d’un langage universel sans renier les racines locales

Parmi les axes abordés, on retrouvera une réflexion approfondie sur la poésie amazighe, partagée entre tradition orale et reconnaissance académique. Cette problématique soulève des questions linguistiques, esthétiques et identitaires essentielles, telles que la transcription des textes, les défis métalinguistiques, la métrique et le rythme caractéristiques de cette poésie, ainsi que sa place au sein des institutions culturelles et universitaires.

Interactions entre arts et poésie

L’interaction entre la poésie et les arts populaires sera mise en lumière à travers des formes artistiques emblématiques comme le chant Ahwach, ainsi que le rôle du cinéma dans la mise en valeur du patrimoine poétique amazighe.

Le colloque explorera également l’impact fondamental des arts populaires dans la préservation et la transmission des valeurs, des mémoires collectives et des identités régionales.

À cet égard, les festivals culturels tels que le Festival national d’Ahwach de Ouarzazate ou le Festival des Roses de Kelaat M’Gouna seront étudiés comme des espaces de convergence entre tradition et modernité, contribuant à la reconnaissance de formes artistiques parfois marginalisées.

Poésie et numérique

Dans une perspective d’ouverture et d’évolution, l’impact du numérique sur la création poétique contemporaine sera également au cœur des discussions. En s’appuyant sur les travaux de Philippe Bootz (Poésie numérique, 2018), les participants interrogeront les nouvelles formes d’écriture, leur portée esthétique, leur diffusion via les réseaux sociaux, et leur influence sur la poésie amazighe.

Enfin, cette rencontre vise à favoriser une réflexion collective sur les nouveaux supports de diffusion de la poésie, les interactions entre les arts (musique, cinéma, arts visuels), ainsi que les enjeux liés à la sauvegarde du patrimoine immatériel amazighe face aux risques de disparition.

Ce colloque se veut un carrefour de regards pluridisciplinaires, un espace d’échange entre chercheurs, artistes, acteurs culturels et étudiants, réunis autour d’un même objectif : célébrer et valoriser la richesse du patrimoine poétique dans toute sa diversité.

Liste non limitative de quelques axes de réflexion :

1. Poésie et tradition

La poésie comme gardienne de la mémoire et des traditions orales.

L’importance des formes classiques et leur adaptation aux évolutions culturelles.

La préservation des patrimoines linguistiques à travers la poésie.

2. Poésie et modernité

L’évolution des thématiques abordées dans la poésie contemporaine.

Les nouvelles formes de poésie influencées par le numérique et les médias sociaux.

L’apport des technologies dans la diffusion et la création poétique.

3. Poésie et interdisciplinarité

Les liens entre la poésie et les autres arts (musique, danse, cinéma).

Le rôle des festivals et manifestations artistiques dans la reconnaissance de formes poétiques marginalisées.

La place de la poésie amazighe dans le cadre académique et institutionnel.

4. Poésie et société

La poésie comme outil de dénonciation et de revendication sociale.

Son rôle dans la construction identitaire et la préservation des valeurs culturelles.

L’impact des échanges interculturels sur l’évolution de l’expression poétique.

5. Poésie et transmission

La place de la poésie dans l’éducation et l’apprentissage des langues.

Les défis liés à la transcription et à la traduction des œuvres poétiques.

L’avenir de la poésie dans un monde en constante mutation.

6. Poésie et langues

La poésie et les langues sont interconnectées, explorant la beauté et diversité des langues à travers des œuvres littéraires. La poésie et la langue entretiennent une relation dynamique et profonde, chacune façonne l’autre de manière significative (structure linguistique, rythmique, style, création de nouveaux mots et de nouvelles expressions…)

Modalités de soumission

Les participants doivent soumettre un résumé de 300 mots, incluant une problématique claire, une méthodologie à l’adresse : colloque.fpo2026@gmail.com,

tirrugzaaziz@gmail.com,

avant le 20 octobre 2025

Langues acceptées : amazighe, arabe, Français, anglais.

Format des soumissions : Les résumés doivent être écrits avec la police Times new romans, taille 12 et envoyés au format Word et PDF accompagnés des informations suivantes :

Nom, prénom et affiliation de l’auteur. Son adresse mail et numéro de téléphone et l’axe thématique choisi.

Dates à retenir

30 juin 2025 : diffusion de l’appel ;

20 octobre 2025 : date limite de réception des propositions de communication

31 octobre 2025 : notification des décisions aux participants

20 décembre 2025 date limite de l’envoi des articles

01 janvier Publication du programme du colloque

23, 24 et 25 avril 2026 : tenue du colloque - Lieu : Faculté Polydisciplinaire d’Ouarzazate

Coordination du colloque

Abdelaziz Sadik

Moulay Mohamed Tarnaoui

Rabii El Jawhari

Comité d’organisation

Abdelaziz Sadik,FPO, Université Ibn Zohr, Agadir,Maroc

Moulay Mohamed Tarnaoui, FPS, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Rabii El Jawhari, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Mounia Boulaarassi, FLASH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Otmane Ait Ouarrasse Fpo, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Lhoussaine El Farkane, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Mohamed Ballouki, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Driss Ahajji, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Zakaria Marchoud, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Hamid Tbatou, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Lahcen Aboumounir, FLASH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Laila Cherradi, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Sana Hatimi, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Othmane Baiz, FPO, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Rachid Dakir, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Comité d’organisation junior

Les doctorants et les étudiants de master de la FPO

Comité scientifique

Abdelkhaleq Jayed, FLASH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Abdallah El Mountasser, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Kamal Nait Zerad, INALCO, LACNAD, Paris, France.

Lahoucine Bouyaakoubi, FLASH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Moulay Mohamed Tarnaoui, FPS, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Abdelaziz Sadik, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir,Maroc

Larbi Moumouch, FLSH, Université Mohamed Ben Abdallah, Fes, Maroc

Lahcen Nachef, chercheur, Université Jean Moulin, Lyon3, France

Rabii El Jawhari, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Otmane Ait Ouarrasse, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Ayad Alahyane, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Hasna Ibrahimi, FLASH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Rachid Jadal, FLASH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Ahmed Khettouch, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Brahim Saih, FPT, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Lahcen Aboumounir, FLASH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Hassan Ouzzat, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Mounia Boulaarassi, FLASH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Zakaria Marchoud, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Abdelmottaleb Zizaoui, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Mouhamed Afakir, FLSH, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Hamid Tbatou, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Hamdani Sidi Sidi, FPS, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Lhoussaine El Farkane, FPO, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Hassan Hassoun, FPS, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Moulay Hicham Taloubi, FPS, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Ahmed El Haddaj, FPS, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Ayoub Enajjari, FPS, Université Ibn Zohr, Agadir, Maroc

Références indicatives

Ouvrages

Achiban Mohmmad, (2024), asdfu n tmktit, Imprimerie centrale de Souss- Ait Melloul, Ait Melloul, Agadir, Maroc.

Al Kansani, Ahmed Bouzid (1996), Ahouach, la danse et le chant collectif Souss, Ed. Okad, Rabat, 1ère édition.

Bennis Mohammed. (2005), La Modernité poétique au Maroc : Sur la transition entre formes traditionnelles et avant-garde, Maison d’édition Toubkal, Casablanca, Maroc

Bootz, P. (2018), Poésie numérique : Théories et pratiques, Presses de l’Enssib, Villeurbanne, France

El Mountasser Abdallah, (2004), Amarg, Chants et poésie amazighs (sud-ouest du Maroc), l’Harmattan, Paris.

Bounfour, A. (1990), Poésie populaire berbère, Textes recueillis par A. Roux, transcrits, traduits et annotés par A. Bounfour, Paris, CNRS.

Bounfour, A. (1999), Introduction à la littérature berbère : la poésie, Louvain, Peeters.

Bounfour, A. (1996), Langue et littérature berbères, Paris, L’Harmattan-INALCO.

Dell, F. & Elmedlaoui, M. (2008), Poetic Meter and Musical Form in Tashlhiyt Berber Songs, Berber Studies, Volume 19m Rudiger Kopp Verlag-Koln .

Galand-Pernet, P. (1998), Littératures berbères : des voix, des lettres, Paris, PUF.

IRCAM, (2010), Littérature amazighe : genèse, typologie et évolution (Dossier), Revue Asinag, Numéro double 4-5, Imprimerie Toppress- Rabat, Maroc.

Jouad, H. (1995), Le calcul inconscient de l’improvisation : poésie berbère- rythme, nombre et sens, Paris, Peeters.

Peyron, M. (1993), Isaffen Ghbanin (Rivières profondes) : poésies du Moyen-Atlas marocain, Casablanca, Wallada.

Roux, A. (1990), Poésie populaire berbère : Maroc du Sud-Ouest Igedmiwn, Paris, Ed. du CNRS.

Walkach, Mohamed (2024), Tirrouïssa, Version traduite (Nachef Lahcen), Edition So—ME-PRINT Agadir, Agadir, Maroc

Articles

Alahyane, M. (2006), « La féminité dans la poésie tachelhite », in Contribution à l’étude de la culture amazighe, en hommage au Recteur Mohamed Chafik, Rabat, Publications de l’IRCAM.

Boukhris, F. (1992), « Les izlan : de l’oralité à l’écriture », Revue de la FLSH, numéro spéciale Ecriture et oralité, Fès, Maroc, n° 8, p. 177-183.

Bounfour, A. (1995), « Les vers voyageurs dans la poésie chleuh », Paris, Études et Documents Berbères, n° 13.

Brint-Joseph, T. (1993), « Poetry and strategy of power : the case of Rifian Berber women », in Revising the word and the world : essais in feminist literary criticism, Chicago, Chicago University Press.

Elmoujahid, H (1994) « La dimension interculturelle dans la poésie berbère tachelhit moderne », in L’interculturel au Maroc, Casablanca, Afrique Orient.

El Moujahid, El. (1991), « L’expression de l’identité dans la poésie berbère moderne », Awal, n° 8, p. 55-66.

Elmoujahid, H, (1992), « la poésie berbère tachelhit entre l’oralité et l’écriture : cas de la production de M. Moustaoui », in Ecriture et oralité, Actes du colloque organisé par FLSH Fès, p. 195-203.

Elmounadi Ahmed, Jarmouni Moulay Hachem & Elmoujahid, H, (2004), « Poétique de Mohammad Moustaoui ou Poésie de l’entre deux », in La littérature amazighe, Oralité et écriture, Actes du colloque international organisé par le CEAELPA les 23, 24 et 25 octobre 2003, Rabat, Publications de l’IRCAM, p. 217-221.

El Mountasser Abdallah, (2020), « Poésie féminine berbère et émigration des hommes dans le Souss », Hommage à Claude Lefébure, L’Année du Maghreb 23, 2020.

El Mountasser Abdallah, (2002), Tizrarin : poésie de la solitude et de l’amertume, Perversas y Divinas, C. Riera, M. Torras e I. Clua, (eds)., Valencia, El Cultura, p. 215-223.

El Mountasser Abdallah, (2000), Chanter le mariage dans un milieu berbère d’Agadir, L’imaginaire méditerranéen, Paris, Maisonneuve & Larose, p. 304-314.

El Mountasser Abdallah, (2012), Poésie féminine et émigration des hommes dans l’Anti-Atlas, Tafraout - Ameln. Potentialités, culture et mémoire, Actes du Colloque de la première édition de l’université rurale Mohamed Khair-eddine, 24-25 juillet 2010, Association Festival Tifawin, Imprimerie Somagram, Tafraout, Maroc, p. 138-157.

Fertahi, A. « Etude Thématique de la Poésie Amazighe (Moyen Atlas) », in Le Substrat Amazigh de la Culture Marocaine, Actes du colloque national organisé à Fès les 10-11-12 mars 2005.

Kich, A, (2006), « Certains types inédits de la poésie amazighe », in Le Substrat Amazigh de la Culture Marocaine, Actes du colloque national organisé à Fès les 10-11-12 mars 2005.

Peyron, M. (2006), « Procédés de poésie Amazighe », in Le Substrat Amazigh de la Culture Marocaine, Actes du colloque national organisé à Fès les 10-11-12 mars 2005.