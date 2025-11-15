Call for papersLanguage
“Iḥālāt Journal”, Linguistic, Literary, and Critical Studies
« Revue Iḥālāt », études linguistiques, littéraires et critiques - varia
مجلة إحالات، العدد : دراسات لغوية، أدبية ونقدية
No. 7 (December 2025)
7 (ديسمبر 2025
n° 7 (décembre 2025)
Published on Monday, September 01, 2025
Abstract
The editorial board of Iḥālāt Journal, published by the Institute of Arts and Languages at the University Center of Maghnia, invites submissions of original research and scholarly articles in Arabic, English, and French. This international, peer-reviewed, semi-annual academic journal focuses on linguistic, literary, and critical studies.
Announcement
Presentation
The Institute of Arts and Languages at the University Center of Maghnia is pleased to announce the call for submissions for Issue No. 7 of Iḥālāt Journal, to be published in December 2025. Iḥālāt is an international, semi-annual, peer-reviewed academic journal focusing on linguistic, literary, and critical studies.
We invite faculty members, researchers, and doctoral students, both nationally and internationally, to submit original and unpublished research papers in Arabic, English, or French on diverse topics within languages, literatures, and scholarly criticism.
Submission
The submission period is open from August 1st to November 15th, 2025. All manuscripts must comply with the journal’s editorial guidelines available on the National Platform for Scientific Journals (ASJP).
To consult submission guidelines and submit your paper, please visit the official journal page
We warmly encourage diverse approaches and critical perspectives, fostering scientific exchange and academic rigor.
Contact for correspondence: Email: adabmajala18@yahoo.com
The submission period runs from August 1st to November 15th, 2025, for Issue No. 7 (December 2025).
Contributors must follow the journal’s guidelines as specified on the National Platform for Scientific Journals (ASJP).
University Centre of Maghnia
Maghnia, Algeria
Saturday, November 15, 2025
Keywords
- linguistique, littérature, critique littéraire, études linguistiques, études littéraires, analyse critique, sciences du langage, diversité linguistique, théorie littéraire, approche interdisciplinaire
Contact(s)
- Azeddine Belmokhtar
courriel : a [dot] belmokhtar [at] cu-maghnia [dot] dz
- Samir Ziani
courriel : adabmajala18 [at] yahoo [dot] com
