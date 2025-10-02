Announcement

Argumentaire

Dans la lignée de ses premiers numéros « Le personnage » (oct 2024), « Les formes textuelles » (oct 2025), et « Style et rhétorique » (oct 2026), Pegasus souhaite continuer à construire ses fondations à partir d’un des autres fondamentaux de la théorie littéraire. Son quatrième numéro sera donc consacré au récit, dimension autant propice à l’interdisciplinarité qu’à la pratique analytique.

L’appareil analytique en narratologie modale de G. Genette ; le templum de P. Boudon ; les cas sémantiques et fonctions dialectiques de F. Rastier ; Le programme narratif d’A-J. Greimas ; Le modèle analytique glossématique de L. Hjelmslev ; le modèle fonctionnaliste d’A. Martinet ; la démographie des personnages de F. Lavocat ; le modèle de littérovision de M. Bernard et B. Bohet ; les travaux de datavisualisation d’A. Gefen ; la dynamique de l’intrigue de R. Baroni ; les catégories de « l’alternarré », du « dénarré » et du « disnarré » de G. J. Prince ; le prisme sémiotique et le cube sémiotique de L. Hébert ; le schéma actanciel de A-J. Greimas ; les 6 fonctions de communication de R. Jakobson ; le système de morphèmes de G. Gougenheim ; les 31 fonctions invariantes de V. Propp reprises et assouplie par C. Bremond ; la théorie des fonctions et indices de R. Barthes reprise et synthétisée par J-M. Adam ; le Monomythe de J. Campbell repris par L. Hébert ; le schéma narratif canonique de A. J. Greimas repris par L. Hébert ; le schéma quinaire de P. Larivaille ; les niveaux d’analyse de J. Molino ; les séquences prototypiques textuelles de J- M. Adam ; le gradient de généricité de N. Couegnas ; Le carré sémiotique de F. Rastier et A. J. Greimas ; le schéma tensif de J. Fontanille et C. Zilberberg...

Les travaux à un stade exploratoire ou en cours sont tout autant bienvenus.

Les articles attendus devront répondre à l’une des exigences suivantes, en accord avec le caractère innovant de la revue conçue comme un laboratoire pratique de critique littéraire :

Présenter une modélisation ou des instruments systématisables inédits permettant d’analyser un récit ou plusieurs récits, conçus à partir de différentes approches théoriques revisitées ou combinées de façon créative.

Présenter les résultats d’analyse sur un récit ou plusieurs récits obtenus à partir de l’application d’une modélisation ou d’instruments systématisables existants de la théorie littéraire.

Présenter les résultats d’analyse sur un récit ou plusieurs recits obtenus à partir de l’application d’une modélisation ou d’instruments systématisables inédits de la théorie littéraire.

Pegasus souhaiterait aussi faire entendre la voix des écrivains et écrivaines qui sont ainsi encouragés :

À appliquer une modélisation ou des instruments systématisables de la théorie littéraire permettant d’analyser le récit d’une ou plusieurs oeuvres publiées.

À expliciter comment une théorie critique leur a concrètement permis de construire le récit d’une ou plusieurs oeuvres publiées.

Cadrages théoriques mobilisables

Les grilles et modèles analytiques sur le récit dans une logique de systématisation peuvent être créés à partir d’une combinaison d’approches à large spectre et parfois syncrétiques. Voici quelques pistes mobilisables dans l’expérimentation ou l’application de cet outillage pratique de critique littéraire :

Les éléments du récit : structure, rythme, actants, thèmes, langue et langage

Recit et genres littéraires, hybridité (épicisation et romanisation), récits et modes, recits unificateurs ou de rupture, récit et censure…

Le récit par le biais de la linguistique, de la rhétorique, de la stylistique : analyses énonciatives, poétique, stylistique générique, stylistique historique, figuration textuelle et métaphores structurelles, analyse glossématique…

Le récit par le biais de la pragmatique et des esthétiques de la réception : récits et horizon d’attente, théorie de l’intrigue, tension narrative…

Sociolecture des styles littéraires : sociopoétique, politique des formes du récit, esthétique d’époque et d’écoles, styles et études de genres (études féministes et queer), décolonialisme formel…

Le récit sous l’angle du structuralisme, de la narratologie (narratologie post-classique, narratologie transmédiale), mise en abyme, possibles narratifs…

Monstration et théâtralisation : montage et collage, fragments, drame à rebours, découpage et structure…

Textualisme pur : Humanités Numériques, IA, statistiques, pratiques machiniques, résultats quantitatifs, relations aux objets numériques…

Formes mineures/majeures (déconstruction), déterritorialisation et reterritorialisation, …

Approches génétiques du récit : variantes, transmédialité, écritures à processus/à programme, psychanalyse des brouillons, textanalyse, formes et inconscient…

Littérarité et discours référentiel, fiction/diction, littérature et littéracie…

Analyses comparatives entre récits et différents arts, intermédialité, transmédialité, médiagénétique, sémiostylistique…

Sémiotique du récit.

Modalités de soumission

Les propositions d’articles (1500 signes maximum avec une courte notice bio-bibliographique) doivent être adressées conjointement à Marie Bernanoce (marie.bernanoce@univ-grenoble-alpes.fr), Gaëtan Brulotte (gaetan.brulotte@louisiana.edu) et Ofra Lévy (ofra.levy@sorbonne-nouvelle.fr),

avant le 2 octobre 2025.

Ces propositions devront identifier le ou les champs critiques et théoriques concernés sous forme de cinq mots clés.

Les réponses seront transmises vers le milieu du mois d’octobre.

Les articles qui auront été acceptés, d’une longueur maximale de 40 000 signes (espaces comprises), devront être remis au plus tard le 2 février 2026 et seront soumis à expertise.

Directrice de publication

Ofra Lévy (UMR 7172 THALIM, U. Sorbonne Nouvelle)

Comité de rédaction

Marie Bernanoce (UMR 5316 Litt&Arts, U. Grenoble Alpes)

Gaëtan Brulotte (U. de Louisiane, Etats-Unis)

Ofra Lévy (UMR 7172 THALIM, U. Sorbonne Nouvelle)

Comité scientifique (en l’état actuel)