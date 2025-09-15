Announcement

Appel à contribution – Revue DUNYA (n°4 à paraître, 2026)

Argumentaire

La phraséologie désigne l’ensemble des unités polylexicales d’une langue (collocations, locutions, expressions figées, proverbes, formules routinières, etc.), qu'elles soient figées ou semi-figées. Elle renvoie également à la branche de la linguistique qui étudie les unités phraséologiques. Ces éléments phraséologiques constituent 80% du lexique de la langue. Historiquement, des penseurs comme Émile Benveniste et Antoine Meillet ont ouvert la voie, suivis par les contributions structurantes de Charles Bally (1909) sur la "sémasiologie compositionnelle et figée", et d'Igor Mel'čuk (1993, 1995) avec sa Théorie Sens-Texte et ses fonctions lexicales décrivant les relations combinatoires des mots. Des linguistes tels que Maurice Gross (1982) et Gaston Gross (1986) ont cartographié les figements grâce à leurs grammaires de constructions, tandis que Franz Joef Hausmann (1979) et Eugenio Coseriu (1987) ont proposé une typologie des phrasèmes.

Alors, cette riche tradition (cf. Alexander Cowie, 1998 ; Harald Burger et al, 2007) a constamment souligné que ces unités ne sont pas de simples juxtapositions de mots, mais des configurations lexicales stables, souvent non compositionnelles et culturellement marquées, caractérisées par un figement syntaxique et sémantique. Des analyses lexico-sémantiques ont ainsi relevé des défis majeurs à la description grammaticale, à l'apprentissage des langues et à la traduction, étant, comme le notent Francis Grossmann, Salah Mejri et Inès Sfar (2018), des témoins privilégiés de la mémoire discursive des langues. Des applications à d’autres disciplines ont engendré des sous-disciplines telles que la phraséodidactique, la phraséoculturologie, phraséotraductologie et phraséographie (Dominique Legallois et Agnès Tutin (2013) et la phraséologie transdiciplinaire (Cristelle Cavalla, 2018), qui méritent d’être explorées et témoignent de la transversalité du domaine de la phraséologie.

Par ailleurs, l'avènement rapide des technologies d'intelligence artificielle, en particulier les modèles de langage profonds comme les Transformers, GPT, BERT ou T5, transforme radicalement les perspectives pour l'analyse, la reconnaissance, la génération et la traduction des phrasèmes. Les approches d'apprentissage automatique, qu'elles soient supervisées ou non supervisées, offrent désormais des outils sans précédent pour identifier des motifs complexes dans des corpus de grande ampleur, capables de capturer des subtilités sémantiques et syntaxiques autrefois insaisissables. Les descriptions détaillées des unités phraséologiques par des chercheurs comme Gloria Corpas Pastor (2001) ou les classifications de l'idiomaticité établies par Georges Kleiber (1988) et Francis Grossmann et Agnès Tutin (2002) deviennent des bases déterminantes pour l'entraînement de ces systèmes d'IA.

Cependant, cette convergence technolinguistique n'est pas sans écueils. L'intégration de la phraséologie dans les architectures d'IA soulève des questions fondamentales : Comment ces modèles appréhendent-ils la non-compositionnalité, la polysémie, le figement et le défigement (Fernando Trujillo Saez, 2007) et les variations subtiles sans une véritable « compréhension » du monde ? Les travaux de Sag et al. (2002), Ramisch (2015) ou Constant et al. (2017) continuent de montrer que les expressions polylexicales demeurent un « point noir » pour les systèmes de traitement automatique, tant en reconnaissance qu'en génération, leur compréhension du sens figuré et des ancrages culturels restant limitée. De plus, les biais inhérents aux données d'apprentissage peuvent perpétuer ou amplifier les stéréotypes dans la génération ou l'interprétation des expressions idiomatiques, affectant l'équité et la pertinence culturelle des systèmes.

Parallèlement, la didactique des langues vivantes en contexte plurilingue s'ouvre à l'utilisation d'outils d'IA éducative, de corpus annotés, de corpus numériques ou de tutoriels numériques intégrant la phraséologie. L'importance d'un enseignement explicite des expressions figées pour favoriser la compétence lexicale et pragmatique en langue étrangère est désormais largement reconnue (Granger & Meunier, 2008 ; Paquot & Granger, 2012). L’enseignement des langues étrangères génère également un flou dans la catégorisation des unités phraséologiques, leur intégration dans la tradition grammaticale, et la gestion des avancées de la linguistique moderne.

Ce numéro thématique de la revue Dunya se propose d'explorer ces tensions, complémentarités et innovations. Il invite à une réflexion critique sur les transformations épistémologiques et méthodologiques qu'implique cette convergence, en cherchant à concilier la richesse de l'analyse linguistique traditionnelle avec le potentiel transformateur de l'intelligence artificielle. Les contributions proposant des études descriptives et typologiques approfondies des phrasèmes, dans les langues fortement dotées comme dans celles dites peu dotées, afin d'enrichir la connaissance empirique et la diversité des phénomènes phraséologiques, sont également encouragées. Il s'adresse aux linguistes, terminologues, lexicographes, informaticiens, spécialistes du TAL, traductologues, philosophes du langage et chercheurs en humanités numériques.

Axes thématiques suggérés (non exclusifs)

Approches théoriques et typologiques des unités phraséologiques

Études descriptives et inventaires de phrasèmes

Extraction automatique de collocations et expressions figées

Phraséologie et traitement automatique des langues (TALN)

L’intelligence artificielle face aux expressions idiomatiques

Enseignement/apprentissage des unités figées à l’ère numérique

Corpus, annotation et représentations de la phraséologie

Phraséologie multilingue, traduction automatique et IA

Représentations culturelles dans les expressions figées

Unités phraséologiques et construction de la phrase

Questions d’idiomaticité dans la grammaire

Implications culturelles et anthropologiques des phraséologismes à l’ère numérique

Problèmes de traduction des unités phraséologiques en contexte plurilingue

Modalités de soumission

Langues acceptées : français, anglais

Résumés : 300 à 400 mots (avec 5 mots-clés)

Articles complets : entre 30 000 et 40 000 signes (espaces compris)

Police : Times New Roman 12, interligne 1, fichier en format .docx

Les normes bibliographiques suivront le style de l’Observatoire européen du plurilinguisme (OEP) [modèle fourni sur demande]

Les articles feront l’objet d’une évaluation en aveugle.

Contact & envoi des propositions : acetelach@gmail.com, viusoumissions@gmail.com

Calendrier

Envoi des propositions (résumés) : 15 septembre 2025

Notification d’acceptation : 15 octobre 2025

Envoi des articles complets : 15 décembre 2025

: Retour des expertises : Janvier-février 2026

Publication du numéro : Mars 2026

Comité éditorial

• Pr. Julia Ndibnu-Messina Ethé (Université de Yaoundé I)

• Dr. Adriel Josias Bébiné (Université de Yaoundé 1)

• Dr. Catherine Ngo Biumla (Université de Yaoundé I

Comité scientifique

Pr Jules Assoumou (Université de Douala)

Pr Karen Ferreira‑Meyers (Université d’Eswatini)

Pr Julia Ndibnu‑Messina Ethé (Université de Yaoundé I)

Pr Evariste Ntakirutimana (Université du Rwanda)

Pr Tidjet Mustapha (Université de Béjaïa)

Pr Wega Simeu (Université de Bamenda)

Pr Béatrice Yanzigiye (Université du Rwanda)

Pr Solange Medjo Elimbi (Université de Yaoundé I)

Pr Salomé Essengué Ntsama (Université de Yaoundé 1)

Pr Phyllis Dalley (Université d’Ottawa)

Pr Rémy Ndikumagenge (Université du Burundi)

Pr Pierre Frath (Université de Reims)

