« Les Cahiers du Laberlif » N° 5 - Varia

Announcement

Présentation

Les Cahiers du LABERLIF est une revue appartenant au Laboratoire d’Études et de Recherche en Littératures Française et Francophone (www.laberlif.com) de l’Université Alassane Ouattara – Bouaké. Elle publie semestriellement des articles rapportés aux Lettres, à la Culture et aux Arts. Les textes traitant de ces aspects sont originaux. Ils montrent les dynamiques nouvelles dans les productions littéraires francophone, dans les humanités contemporaines.

Pour son numéro 005 à paraître en novembre 2025, Les Cahiers du LABERLIF se propose de publier un numéro libre sur des thématiques en rapport avec les sciences sociales et humaines. Les articles peuvent être rédigés en français ou en anglais, en version Word.

L’article inédit et innovant doit être d’un maximum de 45 000 signes. Les 15 meilleurs articles retenus par le Comité Scientifique seront publiés.

Les contributeurs sont invités à soumettre leur article à l’adresse : lescahiersdulaberlif@gmail.com

Consignes de rédaction

Chaque projet d’article doit être envoyé sous la forme d’un document Word d’un maximum de 45 000 signes (espaces et notes comprises), police Book Antiqua, taille 12 (pour le corps de texte, 10 pour les notes de bas de page et 11 pour les citations en retrait), interligne 1.5, avec la mise en forme la plus simple possible.

Présentation de l’article

Le titre de l’article, de taille 14 pts gras, doit être concis et permettre d’avoir une idée du contenu du travail présenté. Le titre ne doit pas être souligné.

Le prénom suivi du nom de chaque auteur (le nom est donné en majuscule dans l’ordre prénom, nom) est de taille 12 pts gras. Exemple : Alexandre KONAN,

Les adresses complètes des auteurs (Institutions, Laboratoire, adresse électronique, Pays et Téléphone) doivent être écrites en 11 pts italique ;

Le résumé (200 mots au maximum, taille 10pts) ne doit pas être une reproduction de la conclusion du manuscrit. Il est donné à la fois en français et en anglais (abstract). Les mots clés (05 au maximum, taille 10pts) sont donnés en français et en anglais (keywords) ;

Le texte intégral (Introduction, développement, conclusion, bibliographie) doit être écrit : police Book Antiqua, taille 12 pts ;

Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.1. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. etc.) ;

L’appel des notes en bas de pages se fera uniquement pour les notes explicatives ;

Les sources historiques, les références d’informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page ;

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en retrait, en diminuant la taille de police d’un point.

N.B. : Les caractères majuscules doivent être accentués. Exemple : État. À partir de demain…

Les références des citations

Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon suivante :

(Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de publication, pages citées) ; Exemples :

En effet, le but poursuivi par M. Bakhtine (1970, p. 45) est de proclamer l’éclatement des frontières romanesques par la « combinaison des éléments les plus hétérogènes à l’intérieur de l’unité structurale du roman. »

Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et l’histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.

Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit : le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio- économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

Les références bibliographiques

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont présentés comme suit :

Pour les articles, NOM et Prénom(s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, pages (pp. ) occupées par l’article dans la revue ou l’ouvrage collectif ;

Pour les Ouvrages : DELAFOSSE Maurice, 1908, Les Frontières de la Côte d’Ivoire, de la côte d’or et du Soudan, Paris, Masson, 256p. ;

Pour les sources orales : dans l’ordre alphabétique des noms des informateurs, dans un tableau comportant un numéro d’ordre, nom et prénom des informateurs, la date et le lieu de l’entretien, la qualité et la profession des informateurs, leur âge ou leur date de naissance.

Pour les archives, il convient de mentionner en toutes lettres, à la première occurrence, le lieu de conservation des documents suivi de l’abréviation entre parenthèses. C’est l’abréviation qui est utilisée dans les occurrences suivantes : Exemple : Abidjan, Archives nationales de Côte d’Ivoire (A.N.C.I), 1EE28, 1896.

Les conditions de publication

La soumission d’un article est gratuite. Après acceptation par le comité d’évaluation, les frais de publication/insertion sont :78 Euros, soit 50.000 F cfa pour les Enseignant.e.s-Chercheur.e.s. Pour les Doctorant.e.s et 46 euros soit 30.000 Fcfa.

Calendrier

Appel à contribution : 30 juillet 2025

Date limite de soumission des articles : 20 octobre 2025

Envoi du rapport d’instruction aux auteurs : 30 Octobre 2025

Retour des articles corrigés à la Rédaction : 10 novembre 2025

Parution de la revue (mise en ligne) : 30 novembre 2025

Directeur de publication

Prof. MINDIÉ Manhan Pascal (Université A. Ouattara de Bouaké)

