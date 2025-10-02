Study daysHistory
Published on Tuesday, August 26, 2025
Abstract
Dans le cadre de la parution de l’ouvrage Châteaux, villas et folies. Villégiature en Île-de-France co-édité par la Région Île-de-France, journée d’étude sur la villégiature autour de Paris, déclinée autour de différents thèmes : villégiature aristocratique, « petites maisons »", loisirs sportifs, formation des banlieues...
Announcement
Jeudi 2 octobre 2025 au Conseil régional d’Île-de-France, Saint-Ouen (93) - Métro Mairie de St-Ouen (lignes 13 et 14)
Programme
9h : Accueil
9h15 : Discours de Florence Portelli, Vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création
9h30 : Introduction par Bernard Toulier, archéologue, historien de l’architecture et conservateur général honoraire
10h 00: Présentation de l’ouvrage Châteaux, villas et folies. Villégiature en Île-de-France, Marianne Métais, co-autrice de l’ouvrage et conservatrice du patrimoine à la Région Île-de-France
1. Villégiatures aristocratiques
- 10h15 - Villégiatures en milieu royal , Anaïs Bornet, historienne du patrimoine, docteure en, histoire de l’architecture, Francesco Guidoboni, architecte, docteur en histoire de l’architecture, chargé de mission au Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines du Conseil départemental des Yvelines
- 11h00 - La petite maison : asile fantasmé ou type architectural ?, Claire Ollagnier, docteure en histoire de l’art, historienne et autrice, chargée de mission auprès du ministère de la Culture
- 11h45 - Compiègne, une villégiature aux marges de l’Île-de-France, Frédéric Fournis, chercheur, chef du pôle Inventaire, Région Pays de la Loire
12h30-12h45 : échanges
12h45-14h15 : pause déjeuner
2. Naissance d’une identité francilienne
- 14h15 - Du lotissement de villégiature à la banlieue résidentielle, Isabelle Rabault‑Mazières, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Centre d’histoire du XIXe siècle)
- 15h00 - Héritage historique, variété architecturale et mutations d’un territoire périurbain : la villégiature en vallée de Chevreuse, Amandine Robinet, chargée d’étude Patrimoine au Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
3. Arts, sport et loisirs
- 15h40 - Loisirs sportifs en villégiature, Romuald Goudeseune, conservateur du patrimoine à la Région Île-de-France
- 16h20 - Villégiatures d’écrivains, l’exemple de Paul de Kock à Romainville, Constance Barbaresco, ingénieure de recherche, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (Centre de recherches historiques)
- 17h00 - Musique en villégiature , Roselyne Bussière, conservatrice honoraire du patrimoine , Marianne Métais, conservatrice du patrimoine à la Région Île-de-France
17h30-17h45 : échanges
- 17h45 : Conclusion par Sophie de Moustier, cheffe du service Patrimoines et Inventaire, Région Île-de-France
Subjects
- History (Main category)
- Zones and regions > Europe > France > Paris and suburbs
- Mind and language > Representation > History of art
- Mind and language > Representation > Heritage
- Society > History > Urban history
- Zones and regions > Europe > France
- Mind and language > Representation > Architecture
Places
- Entrée par l'Auditorium - 5 rue Madame de Staël 93400 Saint-Ouen
Saint-Ouen, France (93)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Thursday, October 02, 2025
Attached files
Keywords
- villégiature, architecture, patrimoine, histoire de l'art, histoire, Île-de-France, châteaux, banlieue, sport
Contact(s)
- Hélène THOMAS
courriel : helene [dot] thomas [at] iledefrance [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Marianne METAIS
courriel : marianne [dot] metais [at] iledefrance [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« La villégiature en Île-de-France : architectures, paysages et pratiques sociales », Study days, Calenda, Published on Tuesday, August 26, 2025, https://doi.org/10.58079/14i9e