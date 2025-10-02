Announcement

Jeudi 2 octobre 2025 au Conseil régional d’Île-de-France, Saint-Ouen (93) - Métro Mairie de St-Ouen (lignes 13 et 14)

Programme

9h : Accueil

9h15 : Discours de Florence Portelli, Vice-présidente chargée de la Culture, du Patrimoine et de la Création

9h30 : Introduction par Bernard Toulier, archéologue, historien de l’architecture et conservateur général honoraire

10h 00: Présentation de l’ouvrage Châteaux, villas et folies. Villégiature en Île-de-France, Marianne Métais, co-autrice de l’ouvrage et conservatrice du patrimoine à la Région Île-de-France

1. Villégiatures aristocratiques

10h15 - Villégiatures en milieu royal , Anaïs Bornet , historienne du patrimoine, docteure en, histoire de l’architecture, Francesco Guidoboni , architecte, docteur en histoire de l’architecture, chargé de mission au Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines du Conseil départemental des Yvelines

, historienne du patrimoine, docteure en, histoire de l’architecture, , architecte, docteur en histoire de l’architecture, chargé de mission au Pôle Sauvegarde et Transmission des Patrimoines du Conseil départemental des Yvelines 11h00 - La petite maison : asile fantasmé ou type architectural ?, Claire Ollagnier , docteure en histoire de l’art, historienne et autrice, chargée de mission auprès du ministère de la Culture

, docteure en histoire de l’art, historienne et autrice, chargée de mission auprès du ministère de la Culture 11h45 - Compiègne, une villégiature aux marges de l’Île-de-France, Frédéric Fournis, chercheur, chef du pôle Inventaire, Région Pays de la Loire

12h30-12h45 : échanges

12h45-14h15 : pause déjeuner

2. Naissance d’une identité francilienne

14h15 - Du lotissement de villégiature à la banlieue résidentielle, Isabelle Rabault‑Mazières , maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Centre d’histoire du XIX e siècle)

, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Centre d’histoire du XIX siècle) 15h00 - Héritage historique, variété architecturale et mutations d’un territoire périurbain : la villégiature en vallée de Chevreuse, Amandine Robinet, chargée d’étude Patrimoine au Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse

3. Arts, sport et loisirs

15h40 - Loisirs sportifs en villégiature, Romuald Goudeseune , conservateur du patrimoine à la Région Île-de-France

, conservateur du patrimoine à la Région Île-de-France 16h20 - Villégiatures d’écrivains, l’exemple de Paul de Kock à Romainville, Constance Barbaresco , ingénieure de recherche, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (Centre de recherches historiques)

, ingénieure de recherche, Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales (Centre de recherches historiques) 17h00 - Musique en villégiature , Roselyne Bussière, conservatrice honoraire du patrimoine , Marianne Métais, conservatrice du patrimoine à la Région Île-de-France

17h30-17h45 : échanges