Published on Wednesday, August 27, 2025
Abstract
Ce colloque international est organisé à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « 1725. Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV », présentée dans le cadre du projet CRoyAN au château de Versailles, du 25 novembre 2025 au 3 mai 2026.Cette rencontre se veut un espace d’échange autour des nouvelles pratiques scientifiques et muséographiques, dans le but de renforcer et de promouvoir les approches collaboratives entre chercheurs, musées et nations autochtones nord-américaines.
Announcement
Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Terra Foundation for American Art, de la Rock Foundation et du Consulat général de France à Vancouver.
Le projet CRoyAN a fait l’objet d’un soutien de la Fondation des Sciences du Patrimoine.
Présentation
Depuis 2019, le musée du quai Branly-Jacques Chirac coordonne le projet CRoyAN (Collections royales d’Amériques du Nord), développé en partenariat avec plusieurs institutions françaises et nations autochtones. Ce projet de recherche, à la fois pluridisciplinaire et collaboratif, vise à étudier et valoriser un corpus d’environ 350 objets collectés aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les territoires actuels du Canada et des États-Unis, à l’époque de la Nouvelle-France. https://croyan.quaibranly.fr/fr/le-projet.
Une première collaboration a été menée entre 2019 et 2024 avec des représentants des Nations Seneca, Mohawk, Abénaki et Huronne-Wendat, autour des collections du Nord-Est de l’Amérique du Nord. Elle a donné lieu à l’exposition « Wampum. Perles de diplomatie en Nouvelle-France », présentée successivement au musée du quai Branly- Jacques Chirac (2022), au Seneca Art & Culture Center à Victor, New York (2023), puis au Musée McCord Stewart de Montréal (2023–2024). Un second projet, intitulé « Retisser les liens. Objets, mémoire et territoires des Nations Choctaw, Quapaw, Peoria et Miami au temps de la Louisiane française (1673–1763) », a été lancé en 2023. Il s’inscrit dans une collaboration avec les principales nations alliées des Français dans la vallée du Mississippi au xviiie siècle : la Choctaw Nation of Oklahoma, la Quapaw Nation, la Miami Tribe of Oklahoma et la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma.
L’ensemble des partenaires français et autochtones impliqués dans le projet CRoyAN seront invités à partager les résultats des recherches menées dans ce cadre, ou à proposer une réflexion critique sur cette expérience collaborative de près de six ans. En parallèle, des chercheurs ayant récemment conduit ou participé à des projets collaboratifs d’envergure dans des musées aux États-Unis et au Canada présenteront leur méthodologie et les aboutissements concrets de ces projets. Leurs présentations seront l’occasion d’un dialogue entre spécialistes nord-américains et français, dans le but d’interroger les différences méthodologiques et institutionnelles entre les pays concernés. Il s’agira ainsi de mener une réflexion commune sur l’avenir des approches collaboratives tant dans la recherche scientifique que dans les musées.
Colloque en anglais avec traduction simultanée au français.
Programme
19 novembre (matin)
Perspectives sur le travail collaboratif autour des collections de la vallée du Mississippi et du Sud-Est nord-américain (CRoyAN 2023–2025)
Modératrice : Jessica de Largy, chargée de recherche, CNRS
Rencontre avec l’art de nos ancêtres : les Minohsayaki (peaux peintes) au musée du quai Branly – Jacques Chirac
- Elizabeth Ellis, maîtresse de conférences en histoire à l’Université de Princeton et référente pour l’histoire de la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma
- George Ironstrack, Directeur adjoint du Myaamia Center à la Miami University, Miami Tribe of Oklahoma
- Logan York, Tribal Historic Preservation Officer, Miami Tribe of Oklahoma
Parcourir le pays choctaw au XVIIIe siècle et aujourd’hui : un regard à partir des cartes coloniales françaises
- Benjamin Balloy, chargé de recherche, CNRS
- Catherine Hofmann, conservatrice générale des Bibliothèques, Département des Cartes et plans, Bibliothèque nationale de France
- Ryan Spring, chargé de recherche et de SIG/GPS au sein du Service de conservation du patrimoine, Choctaw Nation of Oklahoma
19 novembre (après-midi)
Perspectives sur le travail collaboratif autour des collections du Nord-Est de l’Amérique du Nord (CRoyAN 2020–2024)
- Modérateur : Michael Dieminger, Conseiller scientifique et conservateur, Humboldt Forum Foundation in Berlin
Divergences et convergences : un dialogue sur la conservation des collections haudenosaunee
- Jamie Jacobs, Conservateur des collections de la Rock Foundation, Rochester Museum and Science Center
- Eléonore Kissel, Responsable du pôle conservation restauration, musée du quai Branly-Jacques Chirac
De la collection à la communauté : l’exposition Wampum du projet CROYAN à Paris, New York et Montréal
- Michael Galban, directeur du Seneca Art & Culture Center et responsable du site de Ganondagan, Victor, New York
- Jonathan Lainey, Conservateur, Cultures autochtones, musée McCord Stewart, Montréal
- Paz Núñez-Regueiro, Conservatrice générale, Responsable de l’Unité patrimoniale des Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac
1725-2025 : Réflexions sur une histoire coloniale partagée à travers le prisme d’une exposition à Versailles
- Elizabeth Ellis, maîtresse de conférences en histoire à l’Université de Princeton et référente pour l’histoire de la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma
- Jonas Musco, doctorant à l’EHESS, chercheur associé pour le projet CRoyAN, musée du quai Branly-Jacques Chirac
Discussion (ensemble des participants)
20 novembre (matin)
Dialogues internationaux sur le travail collaboratif dans les contextes autochtones nord-américains
- Modérateur : Leandro Varison, Directeur-adjoint de la recherche, musée du quai Branly-Jacques Chirac
La collection Sugpiat et la longue collaboration entre Kodiak et Boulogne-sur-Mer
- Sven Haakanson, Conservateur des collections autochtones, Burke Museum et Professeur au Département d’anthropologie, Université de Washington, Seattle
- Elikya Kandot, Directrice des musées, Ville de Boulogne-sur-Mer
Art contemporain et NAGPRA : une perspective haudenosaunee
- Peter Jemison, artiste, ancien directeur, Seneca Art & Culture Center et ancien responsable du site de Ganondagan, Victor
Élaborer une initiative autochtone à la Newberry Library : le projet « Indigenous Chicago »
- Analú López, "Ayer Librarian" et conservatrice associée des fonds autochtones et amérindiens, Newberry Library, Chicago
- Maëlle Maltaire, Responsable des publications périodiques, musée du quai Branly-Jacques Chirac
- Elodie Saget, Responsable fonds sonores et audiovisuels et coordination catalogage, musée du quai Branly-Jacques Chirac
Kwik̓waladła̱kw, « ce qui est caché »
- Michael Willie, consultant pour le Museum of Anthropology-UBC Vancouver.
- Quentin Ehrmann-Curat, postdoctorant en anthropologie, musée du quai Branly-Jacques Chirac
Comité scientifique et d’organisation
- Jonas Musco, doctorant à l’EHESS, chercheur associé pour le projet CRoyAN, musée du quai Branly-Jacques Chirac
- Paz Núñez-Regueiro, conservatrice générale, responsable de l’Unité patrimoniale des Amériques et porteur du projet CRoyAN, musée du quai Branly-Jacques Chirac
Coordination
- Anna Gianotti Laban, responsable des manifestations scientifiques, Département de la recherche et de l’enseignement, musée du quai Branly-Jacques Chirac
Places
- théâtre Claude Lévi-Strauss - musée du quai Branly - Jacques Chirac
Paris, France (75007)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Wednesday, November 19, 2025
- Thursday, November 20, 2025
Keywords
- collaboration franco-autochtone, collection muséale, CRoyAN
Contact(s)
- Anna Gianotti Laban
courriel : anna [dot] gianotti-laban [at] quaibranly [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Anna Gianotti Laban
courriel : anna [dot] gianotti-laban [at] quaibranly [dot] fr
