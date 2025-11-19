Announcement

Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Terra Foundation for American Art, de la Rock Foundation et du Consulat général de France à Vancouver.

Le projet CRoyAN a fait l’objet d’un soutien de la Fondation des Sciences du Patrimoine.

Présentation

Depuis 2019, le musée du quai Branly-Jacques Chirac coordonne le projet CRoyAN (Collections royales d’Amériques du Nord), développé en partenariat avec plusieurs institutions françaises et nations autochtones. Ce projet de recherche, à la fois pluridisciplinaire et collaboratif, vise à étudier et valoriser un corpus d’environ 350 objets collectés aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les territoires actuels du Canada et des États-Unis, à l’époque de la Nouvelle-France. https://croyan.quaibranly.fr/fr/le-projet.

Une première collaboration a été menée entre 2019 et 2024 avec des représentants des Nations Seneca, Mohawk, Abénaki et Huronne-Wendat, autour des collections du Nord-Est de l’Amérique du Nord. Elle a donné lieu à l’exposition « Wampum. Perles de diplomatie en Nouvelle-France », présentée successivement au musée du quai Branly- Jacques Chirac (2022), au Seneca Art & Culture Center à Victor, New York (2023), puis au Musée McCord Stewart de Montréal (2023–2024). Un second projet, intitulé « Retisser les liens. Objets, mémoire et territoires des Nations Choctaw, Quapaw, Peoria et Miami au temps de la Louisiane française (1673–1763) », a été lancé en 2023. Il s’inscrit dans une collaboration avec les principales nations alliées des Français dans la vallée du Mississippi au xviiie siècle : la Choctaw Nation of Oklahoma, la Quapaw Nation, la Miami Tribe of Oklahoma et la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma.

L’ensemble des partenaires français et autochtones impliqués dans le projet CRoyAN seront invités à partager les résultats des recherches menées dans ce cadre, ou à proposer une réflexion critique sur cette expérience collaborative de près de six ans. En parallèle, des chercheurs ayant récemment conduit ou participé à des projets collaboratifs d’envergure dans des musées aux États-Unis et au Canada présenteront leur méthodologie et les aboutissements concrets de ces projets. Leurs présentations seront l’occasion d’un dialogue entre spécialistes nord-américains et français, dans le but d’interroger les différences méthodologiques et institutionnelles entre les pays concernés. Il s’agira ainsi de mener une réflexion commune sur l’avenir des approches collaboratives tant dans la recherche scientifique que dans les musées.

Colloque en anglais avec traduction simultanée au français.

Programme

19 novembre (matin)

Perspectives sur le travail collaboratif autour des collections de la vallée du Mississippi et du Sud-Est nord-américain (CRoyAN 2023–2025)

Modératrice : Jessica de Largy, chargée de recherche, CNRS

Rencontre avec l’art de nos ancêtres : les Minohsayaki (peaux peintes) au musée du quai Branly – Jacques Chirac

Elizabeth Ellis , maîtresse de conférences en histoire à l’Université de Princeton et référente pour l’histoire de la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma

, maîtresse de conférences en histoire à l’Université de Princeton et référente pour l’histoire de la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma George Ironstrack , Directeur adjoint du Myaamia Center à la Miami University, Miami Tribe of Oklahoma

, Directeur adjoint du Myaamia Center à la Miami University, Miami Tribe of Oklahoma Logan York, Tribal Historic Preservation Officer, Miami Tribe of Oklahoma

Parcourir le pays choctaw au XVIIIe siècle et aujourd’hui : un regard à partir des cartes coloniales françaises

Benjamin Balloy, chargé de recherche, CNRS

Catherine Hofmann , conservatrice générale des Bibliothèques, Département des Cartes et plans, Bibliothèque nationale de France

, conservatrice générale des Bibliothèques, Département des Cartes et plans, Bibliothèque nationale de France Ryan Spring, chargé de recherche et de SIG/GPS au sein du Service de conservation du patrimoine, Choctaw Nation of Oklahoma

19 novembre (après-midi)

Perspectives sur le travail collaboratif autour des collections du Nord-Est de l’Amérique du Nord (CRoyAN 2020–2024)

Modérateur : Michael Dieminger, Conseiller scientifique et conservateur, Humboldt Forum Foundation in Berlin

Divergences et convergences : un dialogue sur la conservation des collections haudenosaunee

Jamie Jacobs , Conservateur des collections de la Rock Foundation, Rochester Museum and Science Center

, Conservateur des collections de la Rock Foundation, Rochester Museum and Science Center Eléonore Kissel, Responsable du pôle conservation restauration, musée du quai Branly-Jacques Chirac

De la collection à la communauté : l’exposition Wampum du projet CROYAN à Paris, New York et Montréal

Michael Galban , directeur du Seneca Art & Culture Center et responsable du site de Ganondagan, Victor, New York

, directeur du Seneca Art & Culture Center et responsable du site de Ganondagan, Victor, New York Jonathan Lainey , Conservateur, Cultures autochtones, musée McCord Stewart, Montréal

, Conservateur, Cultures autochtones, musée McCord Stewart, Montréal Paz Núñez-Regueiro, Conservatrice générale, Responsable de l’Unité patrimoniale des Amériques, musée du quai Branly-Jacques Chirac

1725-2025 : Réflexions sur une histoire coloniale partagée à travers le prisme d’une exposition à Versailles

Elizabeth Ellis , maîtresse de conférences en histoire à l’Université de Princeton et référente pour l’histoire de la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma

, maîtresse de conférences en histoire à l’Université de Princeton et référente pour l’histoire de la Peoria Tribe of Indians of Oklahoma Jonas Musco, doctorant à l’EHESS, chercheur associé pour le projet CRoyAN, musée du quai Branly-Jacques Chirac

Discussion (ensemble des participants)

20 novembre (matin)

Dialogues internationaux sur le travail collaboratif dans les contextes autochtones nord-américains

Modérateur : Leandro Varison, Directeur-adjoint de la recherche, musée du quai Branly-Jacques Chirac

La collection Sugpiat et la longue collaboration entre Kodiak et Boulogne-sur-Mer

Sven Haakanson , Conservateur des collections autochtones, Burke Museum et Professeur au Département d’anthropologie, Université de Washington, Seattle

, Conservateur des collections autochtones, Burke Museum et Professeur au Département d’anthropologie, Université de Washington, Seattle Elikya Kandot, Directrice des musées, Ville de Boulogne-sur-Mer

Art contemporain et NAGPRA : une perspective haudenosaunee

Peter Jemison, artiste, ancien directeur, Seneca Art & Culture Center et ancien responsable du site de Ganondagan, Victor

Élaborer une initiative autochtone à la Newberry Library : le projet « Indigenous Chicago »

Analú López , "Ayer Librarian" et conservatrice associée des fonds autochtones et amérindiens, Newberry Library, Chicago

, "Ayer Librarian" et conservatrice associée des fonds autochtones et amérindiens, Newberry Library, Chicago Maëlle Maltaire , Responsable des publications périodiques, musée du quai Branly-Jacques Chirac

, Responsable des publications périodiques, musée du quai Branly-Jacques Chirac Elodie Saget, Responsable fonds sonores et audiovisuels et coordination catalogage, musée du quai Branly-Jacques Chirac

Kwik̓waladła̱kw, « ce qui est caché »

Michael Willie , consultant pour le Museum of Anthropology-UBC Vancouver.

, consultant pour le Museum of Anthropology-UBC Vancouver. Quentin Ehrmann-Curat, postdoctorant en anthropologie, musée du quai Branly-Jacques Chirac

Comité scientifique et d’organisation

Jonas Musco, doctorant à l’EHESS, chercheur associé pour le projet CRoyAN, musée du quai Branly-Jacques Chirac

Paz Núñez-Regueiro, conservatrice générale, responsable de l’Unité patrimoniale des Amériques et porteur du projet CRoyAN, musée du quai Branly-Jacques Chirac

Coordination