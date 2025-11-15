Dans le cadre de la publication de son numéro spécial sur l’intelligence artificielle (IA), prévu pour novembre 2025, Djiboul, Revue Scientifique des Arts-Communication, Lettres, Sciences Humaines et Sociales lance un appel à contribution IA et mutations contemporaines.
Contexte et justification
L’intelligence artificielle (IA), à travers ses nombreuses applications, transforme en profondeur les sociétés contemporaines. Elle bouleverse les pratiques culturelles, les dynamiques communicationnelles, les modèles éducatifs, les formes artistiques, les constructions identitaires et les structures économiques et sociales. Si les recherches technologiques sur l’IA sont abondantes, il est essentiel de développer une réflexion critique et pluridisciplinaire, particulièrement depuis les champs des sciences humaines et sociales (SHS), des arts, des lettres et de la communication.
Dans cette optique, la revue DJIBOUL, revue scientifique pluridisciplinaire éditée par l’Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), consacre un numéro spécial à paraître en 30 novembre 2025, intitulé : « IA et mutations contemporaines : contributions en arts, lettres, communication et sciences sociales ».
Ce numéro vise à encourager une pluralité de regards académiques sur les enjeux sociaux, culturels, esthétiques, éthiques et politiques de l’IA, en lien avec les dynamiques propres aux sociétés africaines et au Sud global.
Objectifs du numéro spécial
Objectif général : Proposer une lecture critique et interdisciplinaire des transformations sociales induites par l’IA à partir des approches issues des arts, des lettres, des sciences humaines et sociales.
Objectifs spécifiques
- Interroger les représentations de l’IA dans les cultures, la littérature, les médias et les arts.
- Analyser les usages sociaux de l’IA dans les domaines de l’éducation, de la communication et de la création.
- Explorer les enjeux éthiques, politiques et linguistiques de l’intelligence artificielle dans les sociétés africaines.
- Contribuer à la constitution d’un espace de dialogue Sud-Sud autour de l’IA et des humanités numériques.
Axes thématiques
- Représentations culturelles, littéraires et artistiques de l’intelligence artificielle
- Création numérique et IA : art, cinéma, musique, littérature assistée
- IA et pédagogies critiques : usages et limites en contexte éducatif
- Intelligence artificielle et transformations du journalisme et des médias
- IA, genre et inégalités numériques
- Colonialité des algorithmes et justice cognitive
- Traduction automatique, multilinguisme et souveraineté linguistique
- Éthique, politique et gouvernance de l’intelligence artificielle
- Humanités numériques et production de savoirs à l’ère de l’IA
- Pratiques africaines face aux outils d’IA générative (ChatGPT, Midjourney, etc.)
Modalités de soumission
Langues acceptées : Français, anglais, espagnol ou allemand avec résumés bilingues
Format des contributions :
- Résumé : 500 mots + 5 mots-clés + courte biographie de l’auteur.e
- Article complet : entre 10 et 18 pages (Word, interligne 1,5, police Book Antiqua 12 pts)
- Adresse de soumission : revue.djiboul@gmail.com
Calendrier
-
Date limite de réception : 15 novembre 2025
- Notification de réception : 20 novembre 2025
- Publication : 30 novembre 2025
Frais de publication ou d’insertion
- Les frais de publication/insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par les experts commis à l’instruction.
- Montant : 65.000 F CFA ; 100 Euro ; 117 $
Info line
+225 07 07 72 66 49 / +225 01 03 69 22 80 / +225 05 75 33 53 13
revue.djiboul@gmail.com
http://djiboul.org/
Équipe éditoriale
Directeur de publication
- HIEN SIE – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Directeur de rédaction
- SIB SIE JUSTIN – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Secrétariat de rédaction
- BOUAKI KOUADIO BAYA – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- DIOMANDE ABDOUL SOUALIO – Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire
- EL HADJI KONE YAYA – Université d’Ottawa, Canada
- KONE TENON – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- KOUROUMA KASSOUM – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- NACOULMA BOUKARÉ – École Normale Supérieure de Koudougou, Burkina Faso
- SEA SOUHAN MONHUET YVES – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- TIROGO ISSOUFOU FRANÇOIS – Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
- BOUTISANE OUTHMAN – Université Moulay Ismail, Maroc
- NÈMA DIAKITE – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- CHRISTAKIS CHRISTOFI – Université de Chypre
- MICHÈLE LOUVRANCE FOTSING MAKOUEGHA – Université de Garoua, Cameroun
- SAMEDI KOYE – Université de Moundou, Tchad
- AGNISSONI KOUASSI SIDOINÉ – Université de Bondoukou, Côte d’Ivoire
- DONOUROU BAKARY OUATTARA – Université de Bondoukou, Côte d’Ivoire
- ADJOUMANI KOUADIO ERIC – Université de Bondoukou, Côte d’Ivoire
- KOFFI YEBOUA VINCENT KOUASSI – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- SAMEDI KOYE – Université de Pala, Tchad
Assistants administratifs
- SIB SIE LEO WILFRIED – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Comité scientifique et de lecture
- ABOLOU Camille Roger – Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire
- ADJERAN Moufoutaou – Université d’Abomey-Calavi, Bénin
- AHOUA Firmin – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- ANAS Moutia – Université Cadi Ayyad, Maroc
- ASSANVO Amoikon Dyhie – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- BOGNY Yapo Joseph – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- BANGOU Francis – Université d’Ottawa, Canada
- BERE Anatole – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- GBAKRE Andoh Jean-Marie – Université Péléforo-Gbon-Coulibaly, Côte d’Ivoire
- GOA Kacou – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- GORAN Koffi Modeste – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- HIEN Amélie – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- KABORE Bernard – Université Laurentienne, Canada
- KAMARA Adama – Université Joseph Ki-ZERBO, Burkina Faso
- KAMATE Banhouman – Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire
- KAMBIRÉ Bébé – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- KANTCHOA Laré – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- KHARROUBI Sihame – Université de Kara, Togo
- KOFFI Elvis Gbakliat – Université IBN Khaldoun Tiaret, Algérie
- KOLA Etienne – École Normale Supérieure d’Abidjan, Côte d’Ivoire
- KOUADIO M’Bra Kouakou D. – Université Norbert ZONGO de Koudougou, Burkina Faso
- KOSSONOU Kouabena Théodore – Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire
- LANSUER Soufiane – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- LIDA Dali Serge – Université de Béjaïa, Algérie
- MALGOURI Pierre – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- NAIMA Guendouz-Benammar – Université Joseph Ki-ZERBO, Burkina Faso
- NDONGO-I. Yvon Pierre – École Normale Supérieur d'Oran (ENSO), Algérie
- OMBENI KIKUKAMA Monzat – Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville
- OUASSA Kouaro Monique – Institut Supérieur Pédagogique de Bukavu (ISP-BUKAVU), RDC
- OUEDRAOGO T. Alain – Université d’Abomey-Calavi, Bénin
- PALI Tchaa – Centre National de Recherche Scientifique et Technologique, Burkina Faso
- SATRA Baguissoga – Université de Kara, Togo
- SAWADOGO Awa 2e Jumelle – Université de Kara, Togo
- SOMÉ Z. Maxime – Université Joseph Ki-ZERBO, Burkina Faso
- TCHABLE Boussanlégué – Université Norbert ZONGO de Koudougou, Burkina Faso
- THIAM Ousseynou – Université de Kara, Togo
- TAPE Jean-Martial – Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- YAGO Zakaria – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- YEO Kanabein Oumar – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- ZAMBLE BI Zou Ambroise – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
- ZAGRE / KABORE Edwige – Université Norbert ZONGO de Koudougou, Burkina Faso
Planned Publication Date : November 30, 2025
Context and Rationale
Artificial Intelligence (AI), through its diverse applications, is profoundly transforming contemporary societies. It is reshaping cultural practices, communication dynamics, educational models, artistic forms, identity constructions, and socio-economic structures. While technological research on AI is abundant, there is a critical need for interdisciplinary reflection, especially from the fields of humanities, arts, literature, and communication studies.
In this context, DJIBOUL, a multidisciplinary scientific journal published by Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire), is dedicating a special issue to be released on November 30, 2025, titled: AI and Contemporary Transformations: Contributions in Arts, Literature, Communication, and Social Sciences.
This issue aims to foster a diversity of academic perspectives on the social, cultural, aesthetic, ethical, and political challenges posed by AI, particularly in relation to dynamics specific to African societies and the Global South.
Objectives of the Special Issue
General Objective : To offer a critical and interdisciplinary analysis of the social transformations induced by AI, through the lenses of the arts, literature, and the human and social sciences.
Specific Objectives :
- To explore representations of AI in culture, literature, media, and the arts.
- To analyze the social uses of AI in education, communication, and creative industries.
- To examine ethical, political, and linguistic issues related to AI in African societies.
- To contribute to building a South-South dialogue on AI and digital humanities.
Thematic Areas
- Cultural, literary, and artistic representations of artificial intelligence
- Digital creation and AI: art, cinema, music, assisted literature
- AI and critical pedagogies: uses and limitations in educational contexts
- Artificial intelligence and the transformation of journalism and media
- AI, gender, and digital inequalities
- Algorithmic coloniality and cognitive justice
- Machine translation, multilingualism, and linguistic sovereignty
- Ethics, politics, and governance of AI
- Digital humanities and knowledge production in the age of AI
- African practices and engagements with generative AI tools (ChatGPT, Midjourney, etc.)
Submission Guidelines
Accepted Languages : French, English, Spanish, or German (with bilingual abstracts)
Submission Format :
- Abstract: 500 words + 5 keywords + short author bio
- Full Paper: 10 to 18 pages (Word format, 1.5 line spacing, Book Antiqua font, 12 pts)
- Submission Address : revue.djiboul@gmail.com
Publication Fee
- Fees are only payable after the article is accepted by peer reviewers.
- Amount: 65,000 FCFA ; 100 Euro ; 117 $
Contact Information
+225 07 07 72 66 49 / +225 01 03 69 22 80 / +225 05 75 33 53 13
revue.djiboul@gmail.com
http://djiboul.org/