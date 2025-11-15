HomeArtificial Intelligence and Contemporary Transformations: Contributions in Arts, Literature, Communication, and Social Sciences

Artificial Intelligence and Contemporary Transformations: Contributions in Arts, Literature, Communication, and Social Sciences

Intelligence artificielle et mutations contemporaines : contributions en arts, lettres, communication et sciences sociales

« Djiboul », revue scientifique des arts, de la communication, des lettres et des sciences humaines et sociales

Published on Monday, September 15, 2025

Abstract

This special issue of Djiboul explores the social, cultural, and political transformations induced by Artificial Intelligence (AI) from a multidisciplinary perspective. It aims to bring together insights from the arts, literature, communication, and the human and social sciences to analyze the uses, representations, and ethical challenges of AI, with particular attention to African societies and the Global South.

Announcement

Planned Publication Date : November 30, 2025

Context and Rationale

Artificial Intelligence (AI), through its diverse applications, is profoundly transforming contemporary societies. It is reshaping cultural practices, communication dynamics, educational models, artistic forms, identity constructions, and socio-economic structures. While technological research on AI is abundant, there is a critical need for interdisciplinary reflection, especially from the fields of humanities, arts, literature, and communication studies.

In this context, DJIBOUL, a multidisciplinary scientific journal published by Félix Houphouët-Boigny University (Côte d’Ivoire), is dedicating a special issue to be released on November 30, 2025, titled: AI and Contemporary Transformations: Contributions in Arts, Literature, Communication, and Social Sciences.
This issue aims to foster a diversity of academic perspectives on the social, cultural, aesthetic, ethical, and political challenges posed by AI, particularly in relation to dynamics specific to African societies and the Global South.

Objectives of the Special Issue

General Objective : To offer a critical and interdisciplinary analysis of the social transformations induced by AI, through the lenses of the arts, literature, and the human and social sciences.

Specific Objectives :

  • To explore representations of AI in culture, literature, media, and the arts.
  • To analyze the social uses of AI in education, communication, and creative industries.
  • To examine ethical, political, and linguistic issues related to AI in African societies.
  • To contribute to building a South-South dialogue on AI and digital humanities.

Thematic Areas

  • Cultural, literary, and artistic representations of artificial intelligence
  • Digital creation and AI: art, cinema, music, assisted literature
  • AI and critical pedagogies: uses and limitations in educational contexts
  • Artificial intelligence and the transformation of journalism and media
  • AI, gender, and digital inequalities
  • Algorithmic coloniality and cognitive justice
  • Machine translation, multilingualism, and linguistic sovereignty
  • Ethics, politics, and governance of AI
  • Digital humanities and knowledge production in the age of AI
  • African practices and engagements with generative AI tools (ChatGPT, Midjourney, etc.)

Submission Guidelines

Accepted Languages : French, English, Spanish, or German (with bilingual abstracts)

Submission Format :

  • Abstract: 500 words + 5 keywords + short author bio
  • Full Paper: 10 to 18 pages (Word format, 1.5 line spacing, Book Antiqua font, 12 pts)
  • Submission Address : revue.djiboul@gmail.com

Publication Fee

  • Fees are only payable after the article is accepted by peer reviewers.
  • Amount: 65,000 FCFA ; 100 Euro ; 117 $

Contact Information

+225 07 07 72 66 49 / +225 01 03 69 22 80 / +225 05 75 33 53 13
revue.djiboul@gmail.com
http://djiboul.org/

Places

  • Abidjan, Côte d'Ivoire (+225)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Saturday, November 15, 2025

Keywords

  • intelligence artificielle, mutation contemporaine, contribution, art, lettre, communication, sciences sociales

Contact(s)

  • Sié Justin SIB
    courriel : revue [dot] djiboul [at] gmail [dot] com

Information source

  • Sié Justin SIB
    courriel : revue [dot] djiboul [at] gmail [dot] com

License

CC-BY-4.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0 .

