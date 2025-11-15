Announcement

Dans le cadre de la publication de son numéro spécial sur l’intelligence artificielle (IA), prévu pour novembre 2025, Djiboul, Revue Scientifique des Arts-Communication, Lettres, Sciences Humaines et Sociales lance un appel à contribution IA et mutations contemporaines.

Contexte et justification

L’intelligence artificielle (IA), à travers ses nombreuses applications, transforme en profondeur les sociétés contemporaines. Elle bouleverse les pratiques culturelles, les dynamiques communicationnelles, les modèles éducatifs, les formes artistiques, les constructions identitaires et les structures économiques et sociales. Si les recherches technologiques sur l’IA sont abondantes, il est essentiel de développer une réflexion critique et pluridisciplinaire, particulièrement depuis les champs des sciences humaines et sociales (SHS), des arts, des lettres et de la communication.

Dans cette optique, la revue DJIBOUL, revue scientifique pluridisciplinaire éditée par l’Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), consacre un numéro spécial à paraître en 30 novembre 2025, intitulé : « IA et mutations contemporaines : contributions en arts, lettres, communication et sciences sociales ».

Ce numéro vise à encourager une pluralité de regards académiques sur les enjeux sociaux, culturels, esthétiques, éthiques et politiques de l’IA, en lien avec les dynamiques propres aux sociétés africaines et au Sud global.

Objectifs du numéro spécial

Objectif général : Proposer une lecture critique et interdisciplinaire des transformations sociales induites par l’IA à partir des approches issues des arts, des lettres, des sciences humaines et sociales.

Objectifs spécifiques

Interroger les représentations de l’IA dans les cultures, la littérature, les médias et les arts.

Analyser les usages sociaux de l’IA dans les domaines de l’éducation, de la communication et de la création.

Explorer les enjeux éthiques, politiques et linguistiques de l’intelligence artificielle dans les sociétés africaines.

Contribuer à la constitution d’un espace de dialogue Sud-Sud autour de l’IA et des humanités numériques.

Axes thématiques

Représentations culturelles, littéraires et artistiques de l’intelligence artificielle

Création numérique et IA : art, cinéma, musique, littérature assistée

IA et pédagogies critiques : usages et limites en contexte éducatif

Intelligence artificielle et transformations du journalisme et des médias

IA, genre et inégalités numériques

Colonialité des algorithmes et justice cognitive

Traduction automatique, multilinguisme et souveraineté linguistique

Éthique, politique et gouvernance de l’intelligence artificielle

Humanités numériques et production de savoirs à l’ère de l’IA

Pratiques africaines face aux outils d’IA générative (ChatGPT, Midjourney, etc.)

Modalités de soumission

Langues acceptées : Français, anglais, espagnol ou allemand avec résumés bilingues

Format des contributions :

Résumé : 500 mots + 5 mots-clés + courte biographie de l’auteur.e

Article complet : entre 10 et 18 pages (Word, interligne 1,5, police Book Antiqua 12 pts)

Adresse de soumission : revue.djiboul@gmail.com

Calendrier

Date limite de réception : 15 novembre 2025

Notification de réception : 20 novembre 2025

Publication : 30 novembre 2025

Frais de publication ou d’insertion

Les frais de publication/insertion ne sont payés qu’après acceptation de l’article par les experts commis à l’instruction.

Montant : 65.000 F CFA ; 100 Euro ; 117 $

Info line

+225 07 07 72 66 49 / +225 01 03 69 22 80 / +225 05 75 33 53 13

revue.djiboul@gmail.com

http://djiboul.org/

Équipe éditoriale

Directeur de publication

HIEN SIE – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Directeur de rédaction

SIB SIE JUSTIN – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Secrétariat de rédaction

BOUAKI KOUADIO BAYA – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

DIOMANDE ABDOUL SOUALIO – Université Peleforo Gon Coulibaly, Côte d’Ivoire

EL HADJI KONE YAYA – Université d’Ottawa, Canada

KONE TENON – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

KOUADIO PIERRE ADOU KOUAKOU – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

KOUROUMA KASSOUM – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

NACOULMA BOUKARÉ – École Normale Supérieure de Koudougou, Burkina Faso

SEA SOUHAN MONHUET YVES – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

TIROGO ISSOUFOU FRANÇOIS – Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

BOUTISANE OUTHMAN – Université Moulay Ismail, Maroc

NÈMA DIAKITE – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

CHRISTAKIS CHRISTOFI – Université de Chypre

MICHÈLE LOUVRANCE FOTSING MAKOUEGHA – Université de Garoua, Cameroun

SAMEDI KOYE – Université de Moundou, Tchad

AGNISSONI KOUASSI SIDOINÉ – Université de Bondoukou, Côte d’Ivoire

DONOUROU BAKARY OUATTARA – Université de Bondoukou, Côte d’Ivoire

ADJOUMANI KOUADIO ERIC – Université de Bondoukou, Côte d’Ivoire

KOFFI YEBOUA VINCENT KOUASSI – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

SAMEDI KOYE – Université de Pala, Tchad

Assistants administratifs

SIB SIE LEO WILFRIED – Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Comité scientifique et de lecture