Announcement

Coordinatrices du numéro

(par ordre alphabétique)

Frédérique Andriamaro, sociodémographe, enseignante-chercheure, Université d’Antananarivo, Mention Histoire / Centre de Recherche pour le Développement - Université Catholique de Madagascar (CRD UCM), Madagascar

Bénédicte Gastineau, démographe, chercheure à l’Institut de recherche pour le Développement, Laboratoire Population-Environnement-Développement (IRD – Aix Marseille Univ.), France

Valérie Golaz, démographe, chercheure à l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) et Laboratoire Population-Environnement-Développement (IRD – Aix Marseille Univ.), France

Argumentaire

Tsingy propose de publier des articles qui documentent les marges sociales comme des pratiques relevant des écarts par rapport aux prescriptions sociales, à « ce qui devrait être fait pour être dans la norme ». Les situations où des normes différentes s'opposent seront particulièrement intéressantes, tout comme les populations marginales et individus marginaux, acteurs possibles du changement social. Le terme marges peut ici également être compris comme écart, frontière au sens de la géographie, la distance pouvant elle-même être source de marginalité. Nous serions intéressées dans certains de ces articles que soit discutée l’idée que les marges puissent être des facteurs de changements et n’ont pas vocation à rester des marges.

Tsingy publiera également des articles qui interrogeront le rôle des marges statistiques dans la définition d’une norme sociale (i.e. le rejet ou l’acceptation de situations ou de pratiques sur la base de leur fréquence). Le recours croissant aux chiffres pour légitimer l’action de la gouvernance (nationale et internationale) renforce ce poids de la quantification dans la définition des normes sociales. Comment les situations ou les pratiques considérées comme marginales par la statistique influencent-elles les normes ? Les pratiques considérées comme marginales dans les statistiques sont-elles pour autant des marges sociales ou géographiques ? Comment nos outils d’observation (par exemple les recensements, les grandes enquêtes démographiques) ou d’analyse (par exemple les méthodes statistiques ou cartographiques) créent-ils la marge ? Sont-ils adaptés pour rendre compte des évolutions des pratiques marginales et des normes sociales ?

Au-delà de ces deux axes, toutes les propositions portant sur les marges sociales et les pratiques marginales seront examinées.

Toutes les disciplines des sciences sociales et humaines sont les bienvenues. Les propositions des jeunes chercheur.e.s (y compris des étudiant.e.s de Master) sont encouragées.

Modalités et calendrier de soumission

Les propositions d’articles (500 mots environ) en français, sont à soumettre par mail à Bénédicte Gastineau (benedicte.gastineau@ird.fr)

avant le 1 décembre 2025.

Elles seront accompagnées d’une courte présentation de leur.e.s auteur.e.s précisant notamment les attaches institutionnelles (4 à 5 lignes maximum).

Les auteur.e.s des propositions présélectionnées par la coordination du numéro seront prévenu.e.s par mail au plus tard la semaine du 2 février 2026. Les premières versions des articles sont attendues pour le 15 juin 2026 (25 000- 30 000 signes espaces compris).

Chaque article sera soumis à une double lecture aveugle. La publication est prévue pour le second semestre 2027.

Références

Desrosières, A. 2014. Prouver et gouverner. Une analyse politique des statistiques publiques. Paris, La Découverte.

Parazelli, 2003. La marginalité serait-elle normale ? In Rousseau V. (ed.), Indiscipline et marginalité ; Actes du colloque, Montréal, Société des arts indisciplinés : 67-87.

Puaud, D, Guo, W., 2020. Le marché des marges sociales. Journal des anthropologues, 2020/2 n° 160-161, pp. 29-34. https://doi.org/10.4000/jda.9358.

Depraz S., « Penser les marges en France : l’exemple des territoires de « l’hyper-ruralité». Bulletin de l’association de géographes français [En ligne], 94-3 | 2017, mis en ligne le 20 octobre 2018, consulté le 14 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/bagf/2086 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bagf.2086